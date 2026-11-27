Sáng 27.11, Thư viện Đà Nẵng phối hợp với UBND phường An Hải tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm văn hóa đọc trong trường học năm 2026, với chủ đề “Mỗi trang sách - Một hành trình trưởng thành”, nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen đọc và lan tỏa giá trị của sách trong học sinh.

Chương trình giao lưu, tọa đàm văn hóa đọc trong trường học chủ đề “Mỗi trang sách - Một hành trình trưởng thành”

Sự kiện diễn ra tại Công viên bờ đông Cầu Rồng (số 1 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, TP. Đà Nẵng), thiết thực chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc theo chỉ đạo của Sở VHTTDL Đà Nẵng.

Chương trình dành cho giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, với sự tham gia của các diễn giả là nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia giáo dục, người làm công tác thư viện và các Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng qua những năm.

Thông qua giao lưu, tọa đàm, chương trình hướng đến chia sẻ những giá trị mà sách mang lại trong quá trình học tập, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách và hoàn thiện bản thân.

Sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái, khơi mở khả năng tư duy, giúp người đọc hiểu hơn về thế giới, con người và chính mình.

Với chủ đề “Mỗi trang sách - Một hành trình trưởng thành”, các diễn giả cùng trao đổi về cách đọc sách hiệu quả, kỹ năng lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu học tập và sở thích; đồng thời gợi mở phương pháp để học sinh chủ động tiếp cận tri thức, biết suy ngẫm và vận dụng những điều đã đọc vào đời sống.

Đọc sách không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin mà còn là quá trình hình thành tư duy độc lập, khả năng nhìn nhận vấn đề và xây dựng những giá trị sống tích cực. Từ đó, việc đưa sách đến gần hơn với học sinh, tạo môi trường đọc thân thiện và khuyến khích đọc mỗi ngày được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

Không chỉ chia sẻ giá trị của sách, chương trình còn hướng đến trang bị cho học sinh phương pháp đọc hiệu quả, biết suy ngẫm và vận dụng tri thức vào cuộc sống

Chương trình cũng tạo không gian để giáo viên, học sinh trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ trải nghiệm, trao đổi với các chuyên gia về những khó khăn, thuận lợi trong việc duy trì thói quen đọc sách, cũng như tìm kiếm cách thức để việc đọc trở thành nhu cầu tự thân thay vì chỉ là hoạt động mang tính phong trào.

Thông qua hoạt động giao lưu, tọa đàm, Thư viện Đà Nẵng kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của sách và việc đọc trong môi trường giáo dục, thúc đẩy sự phối hợp giữa thư viện, nhà trường, giáo viên và học sinh trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc bền vững.