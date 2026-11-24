Khi văn hóa hiện diện trong đời sống cộng đồng

Ngày 24/11 năm nay mang đến một không khí đặc biệt tại Thanh Hóa. Tại Quảng trường Lam Sơn, không khí ngày hội diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của đồng bào 7 dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú. Những bộ trang phục truyền thống, làn điệu dân ca, điệu múa dân gian, nhạc cụ và các nghi lễ đặc trưng tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng. Khoảng 50 gian trưng bày của các địa phương giới thiệu sản phẩm thủ công, đặc sản, ẩm thực và những nét sinh hoạt gắn với đời sống của từng cộng đồng.

Ngày hội Văn hoá Việt Nam 24/11 góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, nơi những giá trị truyền thống, bản sắc riêng của các cộng đồng cùng được gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối.

Điểm đáng chú ý là nhiều giá trị văn hóa vốn gắn bó với bản làng miền núi được tái hiện ngay giữa không gian đô thị. Người dân có cơ hội trực tiếp tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, khám phá trang phục truyền thống, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian và tham gia những hoạt động trải nghiệm.

Các nghệ nhân dân tộc Thái xã Xuân Du tái hiện lễ hội Sết Bóoc Mạy, giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc đến công chúng.

Chị Hoàng Linh, ở phường Hạc Thành, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp lễ hội Sết Bóoc Mạy của đồng bào Thái ở Xuân Du. Tôi rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến và tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc này. Mong rằng lễ hội sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền để các thế hệ sau có cơ hội biết đến và trải nghiệm”.

Không gian ngày hội còn có khu trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”, giới thiệu hình ảnh, tư liệu và hiện vật về đời sống, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc.

Cùng với hoạt động trình diễn, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản và ẩm thực địa phương cũng thu hút đông đảo người dân. Những món ăn mang hương vị đặc trưng của các vùng miền được giới thiệu, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm và thưởng thức.

Mâm cơm truyền thống của người dân Pù Luông không chỉ giới thiệu nét ẩm thực đặc trưng mà còn lưu giữ phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt văn hóa của đồng bào địa phương.

Anh Mai Văn Hưng, ở phường Đông Quang cho biết, gia đình anh rất yêu thích món trâu gác bếp nên đã tranh thủ đến quảng trường từ sớm để tìm mua.

“Gia đình tôi rất thích ăn trâu gác bếp nên hôm nay tôi dậy sớm đưa cả nhà đến đây mua sắm. Dù thời tiết có mưa nhưng mua được món ăn yêu thích, lại được hòa mình vào không khí lễ hội nên mọi người đều rất vui. Đây là trải nghiệm đáng nhớ của cả gia đình”, anh Hưng chia sẻ.

Không chỉ có những hoạt động diễn ra trực tiếp tại quảng trường, chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa qua điện ảnh.

Tại Beta Cinemas Thanh Hóa, chương trình chiếu phim miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 22 đến 24/11. Đáng chú ý, những bộ phim tài liệu như Dáng đứng Việt Nam, Làng xây đảo hay phim hoạt hình Phật Hoàng đưa các câu chuyện về đất nước, lịch sử và những giá trị văn hóa đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi.

Lan tỏa niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc

Với những người tham gia, giá trị của ngày hội không chỉ nằm ở những hoạt động được tổ chức mà còn ở cảm xúc khi được tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc.

Linh Chi, 21 tuổi, ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào khi là người Việt Nam, được đón nhận và trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa của dân tộc. Em rất vui khi Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để người dân được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, được xem phim miễn phí và tìm hiểu những nét đẹp truyền thống. Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để văn hóa đến gần hơn với mọi người”.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Tại Thanh Hóa, ngày hội văn hóa các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” là hoạt động điểm nhấn, quy tụ khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và nghệ sĩ. Chương trình góp phần tôn vinh bản sắc của các cộng đồng dân tộc, tạo cơ hội giao lưu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng.

Với nhiều hoạt động phong phú, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thanh Hóa đã tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa dành cho đông đảo người dân. Sự hiện diện của các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại, cùng những điều kiện ngày càng thuận lợi để công chúng tiếp cận văn hóa, góp phần khẳng định văn hóa không phải là điều xa xôi, mà hiện hữu trong chính sinh hoạt, tình cảm và niềm tự hào của mỗi người dân.