Để mỗi người dân Đồng Nai được kiểm tra sức khỏe hàng năm

Miễn phí công khám, thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe

Theo danh sách Sở Y tế thành phố công bố ngày 29-10, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Long Khánh (phường Bình Lộc) là một trong 13 điểm khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Qua đó, người dân có thêm điều kiện kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm những vấn đề cần theo dõi, điều trị và từng bước hình thành thói quen chủ động phòng bệnh.

Các điểm khám sức khỏe miễn phí trên địa bàn thành phố Đồng Nai (Nguồn: Sở Y tế). Thông tin: Bích Nhàn - Đồ họa: Trần Hảo

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho hay: Bệnh viện đăng ký thực hiện khám cho người từ 60 tuổi trở lên tại các phòng khám bệnh ở Khoa Khám bệnh. Lịch khám vào thứ tư và thứ năm, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 15h. “Chúng tôi đã bố trí bộ phận tiếp nhận người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh theo danh sách do trạm y tế phường chuyển lên. Trong đó, phần hỗ trợ miễn phí chủ yếu là công khám, người dân cần làm các xét nghiệm, cấp thuốc được tiếp tục thực hiện theo diện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế” - bác sĩ Phương chia sẻ.

Đồng Nai đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch đợt cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân vào tháng 7-2026. Ảnh tư liệu

Thực tế tại BVĐK khu vực Long Khánh, phần lớn người dân đến khám đã có thẻ bảo hiểm y tế. Nhằm tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hưởng ứng đợt cao điểm tăng tốc khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026, UBND phường Bảo Vinh cũng đã có thông báo về việc đăng ký nhu cầu khám sức khỏe miễn phí tại BVĐK khu vực Long Khánh. Theo đó, người dân trên địa bàn phường từ 60 tuổi trở lên có nhu cầu khám sức khỏe miễn phí đều có thể đăng ký qua trưởng khu phố hoặc ban điều hành khu phố. Danh sách được tổng hợp, chuyển về phường rồi phối hợp gửi bệnh viện để sắp xếp bác sĩ khám bệnh cho người dân.

Trẻ em cũng có thêm cơ hội được khám sàng lọc miễn phí, giúp gia đình chủ động theo dõi sự phát triển và chăm sóc sức khỏe cho con. Ảnh: Bích Nhàn

Cùng với người cao tuổi, trẻ em cũng có thêm cơ hội được khám sàng lọc miễn phí, giúp gia đình chủ động theo dõi sự phát triển và chăm sóc sức khỏe cho con. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết thêm: Từ tuần này, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận trẻ có nhu cầu khám bệnh theo danh sách các trạm y tế trên toàn thành phố chuyển lên. Việc khám sức khỏe cho trẻ tại bệnh viện với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu về nhi khoa nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường cần theo dõi, giúp gia đình có thêm thông tin để chăm sóc trẻ. Đặc biệt là trẻ cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chương trình sẽ có cơ hội kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

“Trẻ được miễn phí công khám; trường hợp phát hiện bệnh sẽ được tiếp tục thăm khám, xử trí theo quy trình thông thường của bệnh viện. Với hệ thống phòng khám hiện có, chúng tôi có thể tiếp nhận 50 trẻ mỗi ngày. Nếu nhu cầu vượt số lượng này, chúng tôi sẽ bố trí khu khám riêng, bổ sung phòng khám và nhân lực để đáp ứng” - bác sĩ Nghĩa thông tin.

Thông tin từ Sở Y tế, tính đến ngày 16-10, Đồng Nai có hơn 4,1 triệu người dân đã được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí, trong đó có gần 1,9 triệu người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt hơn 91% dân số. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch. Hiện vẫn còn 42/95 xã, phường có tiến độ dưới 20%, trong đó 13 địa phương dưới 10%, đặt ra yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh triển khai tại những nơi còn chậm.

Linh hoạt cách khám, mở rộng cơ hội tiếp cận

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Sở Y tế yêu cầu các cơ sở có tên trong danh sách tổ chức khám đúng phạm vi chuyên môn và nội dung đã đăng ký; bảo đảm an toàn, chất lượng, công khai và không thu phí các dịch vụ đã cam kết miễn phí. Ngành Y tế đang tập trung triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Hoạt động này được thực hiện gắn liền với việc cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám, chữa bệnh.

Ngành Y tế đang tập trung triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Ảnh: Bích Nhàn

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình, tiến độ khám sức khỏe toàn dân đã có chuyển biến nhưng còn chênh lệch lớn giữa các địa phương. Đến ngày 22-10, còn 42/95 xã, phường có tiến độ dưới 20% như các xã, phường: Tân Triều, An Lộc, Long Bình, Bom Bo, Bàu Hàm… Để đẩy nhanh tiến độ tại những địa bàn này, Sở Y tế tiếp tục rà soát, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc từ giao nhiệm vụ, đặt hàng, lựa chọn cơ sở khám đến thanh toán, quyết toán kinh phí; hướng dẫn thống nhất để địa phương có thể triển khai ngay, không để khó khăn thủ tục làm chậm tiến độ. Trên cơ sở năng lực từng địa bàn, phân công bệnh viện, trung tâm y tế hỗ trợ cụm xã, phường có tỷ lệ thấp; tăng cường đội khám lưu động, bố trí điểm khám tại khu dân cư, doanh nghiệp và tổ chức khám ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật để phù hợp với người lao động làm theo ca, người cao tuổi, người yếu thế và người khó di chuyển.

Cùng với việc hỗ trợ các địa bàn còn chậm, ngành Y tế tiếp tục vận động cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân tự nguyện tổ chức điểm khám miễn phí, ưu tiên những nơi có tỷ lệ thực hiện thấp, tập trung đông lao động hoặc người dân còn khó tiếp cận dịch vụ y tế. Thông tin về địa điểm, thời gian và đối tượng phục vụ được yêu cầu công khai, đồng thời phối hợp định vị trên ứng dụng Đồng Nai City để người dân thuận tiện tra cứu, lựa chọn. Kết quả sau khám phải được liên thông ngay, bảo đảm tiến độ được ghi nhận đầy đủ, chính xác.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Nguyễn Văn Bình, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời. Cụ thể hóa định hướng này, ngành Y tế Đồng Nai phấn đấu đến ngày 31-12-2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm, đồng thời được tạo lập sổ sức khỏe điện tử. Qua đó, kết quả khám trở thành thông tin phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe cho từng người dân.

Từ nhu cầu kiểm tra sức khỏe của người dân, xã Xuân Định đã liên hệ BVĐK khu vực Long Khánh để phối hợp tổ chức khám ngay tại địa phương. Bác sĩ Lan Phương cho hay: Ngày 31-10, bệnh viện sẽ cử ê-kíp gần 20 bác sĩ, điều dưỡng tham gia khám tổng quát, nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, phụ sản… cho người dân tại địa phương này. Việc đưa ê-kíp nhiều chuyên khoa về cơ sở giúp người dân thuận tiện tiếp cận hoạt động khám sàng lọc, nhất là những người gặp khó khăn trong đi lại.

Qua thăm khám, người dân có thêm cơ hội nhận biết những vấn đề sức khỏe cần theo dõi, được tư vấn chăm sóc và hướng điều trị phù hợp. Sự phối hợp này góp phần đưa chương trình khám sức khỏe toàn dân đến gần cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.