Để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Thu ngân sách nhà nước cả năm 2026 ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2025 và vượt dự toán khoảng 526 nghìn tỷ đồng (trên 20,8%), trong khi đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Trong tổng thu ngân sách, thu nội địa ước đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng. 9 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Trong đó, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,52%.

Một câu hỏi đặt ra, là nền kinh tế tăng trưởng, thì người dân được thụ hưởng gì? Về vấn đề này, người đứng đầu Chính phủ đã có những phân tích rất thỏa đáng.

Thủ tướng cho biết, về dài hạn, hiện nay đất nước đang tập trung đầu tư nhiều công trình trọng điểm. Hiệu quả lan tỏa của các dự án này cần có thời gian để phát huy, đóng góp cho tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Về các giải pháp hiện tại, Chính phủ kiểm soát tốt lạm phát, chấp nhận có thể hụt thu trong một số lĩnh vực. Một ví dụ điển hình là điều tiết giá xăng dầu. Trên thế giới, giá xăng dầu tăng từ 65% đến gần 90%. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp điều tiết về thuế, giá xăng dầu trong nước có thể tăng từ 60 - 80%; rồi tác động sang các mặt hàng, dịch vụ khác như giao thông, ăn uống khiến mặt bằng giá có thể “phi mã”. Nhưng để chia sẻ với nền kinh tế, thực hiện trách nhiệm với người dân, Chính phủ đã đề xuất thực hiện ngay các biện pháp miễn giảm, điều tiết về thuế và được Quốc hội thông qua, chấp nhận việc ngân sách hụt thu nhiều, để người tiêu dùng được lợi. Hiện tại, so với các quốc gia trong khu vực, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp nhất.

Với thị trường bất động sản, giá nhà đất tới đây có thể tiếp tục giảm khi dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội xem xét, thông qua sắp tới. Theo dự Luật, Nhà nước sẽ quyết định, điều tiết mạnh giá đất. Ngoài ra, việc phát triển mạnh các loại hình nhà ở xã hội, nhà cho thuê... sẽ kéo giảm giá nhà đất, nhất là căn hộ chung cư.

Chính phủ cũng đang thực hiện các biện pháp cắt giảm các khâu trung gian, giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế trong hàng loạt lĩnh vực để người dân và DN có thể hưởng lợi trực tiếp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các DN trong hệ thống điện đang được cơ cấu lại để giảm khâu trung gian, tạo lập thị trường điện cạnh tranh. Trong lĩnh vực y tế, nhận thấy chi phí trung gian còn rất lớn; người dân phải trả chi phí cao cho thiết bị và thuốc chữa bệnh; Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, trong đó tập trung cắt giảm các khâu trung gian phân phối để người dân được tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý...

Những dẫn chứng, số liệu chính thức về việc kiểm soát lạm phát, tăng trưởng nhanh, có các chính sách thiết thực hỗ trợ, phục vụ lợi ích Nhân dân hàng ngày… như nêu trên; chính là những minh chứng khẳng định nền tảng kinh tế đất nước đang ngày càng ổn định, sự phát triển ngày càng nhanh, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng.