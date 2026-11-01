Để mỗi người dân cùng góp sức gìn giữ văn hóa Thủ đô

Văn hóa bắt đầu từ những hành động thường ngày

Thế hệ trẻ chính là lực lượng chủ chốt trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa Thủ đô nói riêng. Ảnh: VGP

Theo kế hoạch đã công bố, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 21-24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hoạt động hướng tới kết nối, quảng bá văn hóa, khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa dân tộc.

Những sự kiện như vậy tạo cơ hội để công chúng tiếp cận nghệ thuật, tìm hiểu phong tục và khám phá bản sắc của các cộng đồng.

Tuy nhiên, để giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, cần có sự tiếp nối sau mỗi chương trình. Sự tiếp nối ấy hiện diện ngay trong nếp sinh hoạt của từng gia đình, khu dân cư.

Một lời cảm ơn khi được giúp đỡ, lời xin lỗi khi làm phiền người khác hay sự nhường nhịn lúc đông người đều góp phần tạo nên môi trường sống dễ chịu.

Giữa nhịp đô thị hối hả, những hành động giản dị ấy cho thấy sự tôn trọng con người và ý thức về trách nhiệm với không gian chung.

Tại phố đi bộ, công viên hay điểm tham quan, ứng xử văn minh thể hiện qua việc bỏ rác đúng chỗ, xếp hàng, sử dụng âm thanh vừa phải và tôn trọng hoạt động của người xung quanh.

Khi chụp ảnh, mỗi người cũng cần chú ý lối đi, tránh cản trở sinh hoạt và cân nhắc việc ghi hình người khác.

Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, vun đắp nếp sống văn minh từ những việc nhỏ góp phần bảo tồn và lan tỏa nét đẹp văn hóa Thủ đô

Giữ gìn nét thanh lịch của Hà Nội vì thế cần bắt đầu từ những việc có thể thực hiện hằng ngày. Người lớn làm gương để trẻ học cách chào hỏi, giữ lời hứa, cư xử đúng mực.

Gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng duy trì những thói quen tốt sẽ giúp các giá trị văn hóa được trao truyền tự nhiên.

Văn hóa còn được thể hiện trong cách giải quyết bất đồng. Biết lắng nghe, trao đổi bình tĩnh, không xúc phạm người khác là điều cần thiết cả ngoài đời và trên mạng.

Một cộng đồng tôn trọng sự khác biệt sẽ tạo thêm cơ hội đối thoại, hạn chế những tổn thương từ lời nói và hành vi thiếu kiểm soát.

Cùng gìn giữ di sản, nuôi dưỡng đời sống cộng đồng

Với di tích, sự trân trọng cần đi cùng hành động cụ thể. Tuân thủ hướng dẫn tham quan, giữ vệ sinh, không viết vẽ lên công trình và tôn trọng không gian thờ tự là trách nhiệm của mỗi người.

Việc tìm hiểu câu chuyện phía sau một di sản cũng giúp chuyến tham quan có ý nghĩa hơn.

Cha mẹ có thể cùng con đọc thông tin giới thiệu, đặt câu hỏi về kiến trúc, nhân vật lịch sử hoặc phong tục gắn với di tích. Khi trẻ được quan sát và trao đổi, di sản trở nên gần gũi hơn.

Sự hiểu biết được tích lũy từ những trải nghiệm nhỏ có thể nuôi dưỡng tình yêu với nơi mình sinh sống.

Đối với nghề truyền thống, gìn giữ văn hóa còn là trân trọng công sức người thợ. Tìm hiểu nguồn gốc, kỹ thuật và lựa chọn sản phẩm phù hợp giúp người mua hiểu giá trị của từng món đồ.

Sự quan tâm ấy góp phần khuyến khích người làm nghề tiếp tục sáng tạo, duy trì sinh kế và truyền lại kinh nghiệm.

Đời sống văn hóa cũng cần những không gian để người dân gặp gỡ. Một buổi đọc sách, hoạt động văn nghệ hay việc cùng chăm sóc ngõ phố đều tạo cơ hội kết nối.

Các hoạt động nên phù hợp nhu cầu, thuận tiện tham gia, để người cao tuổi, trẻ em và những người bận rộn đều có thể góp sức.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp khơi dậy sự tham gia ấy. Từ lời nói lịch sự, hành vi có trách nhiệm đến việc chung tay giữ gìn di sản, mỗi người đều có thể đóng góp.

Văn hóa Thủ đô sẽ được bồi đắp bền bỉ khi những điều tốt đẹp trở thành thói quen trong đời sống thường ngày.