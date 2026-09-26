Để mỗi ngày đến trường đều an toàn

Lực lượng CSGT kiểm tra bãi giữ xe học sinh tại Trường THCS Chu Văn An. Ảnh: Công an TP. Huế

Nâng cao ý thức

Cuối tháng 9 này, Công an phường Thủy Xuân phối hợp với Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh. Những quy định cơ bản của pháp luật, độ tuổi và phương tiện được phép sử dụng, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn và những hành vi vi phạm thường gặp được cán bộ công an trao đổi bằng những nội dung gần gũi với sinh hoạt hằng ngày của các em.

Với Lê Đồng Minh Châu, học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, buổi tuyên truyền giúp em nhận ra, chấp hành pháp luật giao thông không chỉ là thực hiện quy định mà còn là trách nhiệm đối với bản thân và những người xung quanh. “Em sẽ nâng cao ý thức, tuân thủ quy định và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn”, Minh Châu chia sẻ.

Sau buổi tuyên truyền, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông. Đồng thời, triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”, góp phần tạo môi trường giao thông an toàn ngay từ khu vực trường học.

Theo Trung tá Nguyễn Lương Chính, cán bộ tuyên truyền Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Thủy Xuân, tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trước hết giúp các em hiểu đúng về độ tuổi, phương tiện được phép sử dụng và những quy tắc cần tuân thủ. Quan trọng hơn, qua quá trình tuyên truyền, các em từng bước hình thành và duy trì những thói quen đúng, từ đó bảo vệ tính mạng, tài sản và góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Chấn chỉnh từ bãi giữ xe

Nếu tuyên truyền giúp học sinh hiểu và ghi nhớ các quy định khi tham gia giao thông, việc kiểm tra thực tế tại các bãi giữ xe trong trường học góp phần đưa những quy định đó vào thực tiễn. Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế, ngay từ những ngày đầu năm học mới, đơn vị đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học, trong đó chú trọng kiểm tra phương tiện và việc chấp hành quy định của học sinh.

Tại một số trường THCS trên địa bàn, lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe bên trong trường. Qua kiểm tra, bên cạnh đa số học sinh chấp hành tốt quy định, vẫn còn một bộ phận chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy điện, xe gắn máy. Một số trường hợp chưa chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trung tá Trần Ngọc Lâm, cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố cho biết, đối với những trường hợp học sinh vi phạm, lực lượng CSGT sẽ làm việc với nhà trường, xử lý theo quy định.

Đáng lưu ý, qua kiểm tra tại một số trường THCS, lực lượng chức năng phát hiện học sinh chưa đủ 16 tuổi sử dụng xe máy điện có công suất lớn. Theo quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ được điều khiển xe đạp điện có vận tốc thiết kế không quá 25km/giờ. Vì vậy, việc lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi không chỉ là câu chuyện của học sinh mà còn cần sự quan tâm, quản lý từ gia đình.

Tại Trường THCS Chu Văn An, nội dung này cũng được trường thường xuyên nhắc nhở trong các cuộc họp cha mẹ học sinh. Thầy Trần Duy Tân, Phó Hiệu trưởng cho hay, thực tế, một số phụ huynh vẫn giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi. Vì vậy, nhà trường đưa nội dung chấp hành quy định về giao thông vào các buổi họp để tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng phối hợp quản lý việc đi lại của học sinh.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, khu vực trường học và địa bàn có nhiều thanh, thiếu niên tụ tập. Qua đó, tập trung xử lý các hành vi, như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng, rú ga và giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.