Để mỗi mùa hoa Tam giác mạch mang lại giá trị bền vững cho người dân

Chương trình khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Dự lễ khai mạc có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Nguyễn Mạnh Thản - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các địa phương thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cùng đông đảo người dân và du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khắc ghi trong lòng người dân, du khách cảm xúc về một vùng đất kỳ vĩ, nơi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp dựng đứng giữa mây trời biên cương của Tổ quốc. Nơi đây thiên nhiên tuy khắc nghiệt, nhưng tâm hồn của con người lại vô cùng ấm áp, rộng mở và gắn bó. Mỗi độ thu về, khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn qua khe núi cũng là lúc những triền hoa Tam giác mạch bừng nở, dệt nên bức thảm hồng, dịu dàng ôm trọn lấy nét xám hùng vĩ, hiên ngang của núi đá tai mèo.

Đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách dự khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Đỗ Hùng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Sức sống kỳ diệu của hoa Tam giác mạch chính là hiện thân cho khí chất con người mộc mạc và bền bỉ, nhẫn nại mà kiên cường, luôn biết vươn lên từ gian khó để dâng đời những mùa hoa rực rỡ nhất. Từ một loài cây cứu đói thuở xa xưa, Tam giác mạch nay đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, thành sứ giả kết nối miền đá với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức phát biểu khai mạc Lễ hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức, cùng với vẻ đẹp của mùa hoa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn còn hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đây là tài sản vô giá, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm chung của chúng ta trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức khẳng định: tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Song phát triển phải đi đôi với bảo tồn, khai thác tiềm năng phải gắn với gìn giữ cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa.

“Thành công của mỗi mùa Lễ hội không chỉ đo bằng quy mô chương trình, hay số lượng du khách mà chính là ở những giá trị bền vững, đọng lại cho cộng đồng.” Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh.

Đông đảo đồng bào các dân tộc thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn dự buổi lễ.

Theo ông Đỗ Hùng Đức, những giá trị ấy được thể hiện qua việc di sản được bảo vệ, văn hóa được trao truyền tiếp nối, sản phẩm địa phương được quảng bá và tiêu thụ. Việc làm và thu nhập của người dân được nâng lên. Đặc biệt, đồng bào các dân tộc chính là chủ thể, tự hào giữ gìn di sản, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; gắn mùa hoa tam giác mạch với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng cường liên kết các tuyến, điểm du lịch. Cùng với đó, tỉnh hướng tới xây dựng hình ảnh mỗi người dân, mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trở thành một đại sứ thân thiện, có trách nhiệm.

Với chủ đề “Âm vang miền đá”, Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XII năm 2026 mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, sự thuần khiết của loài hoa và tinh hoa văn hóa truyền thống. Sự kiện thể hiện tấm lòng tri ân, mến khách cùng tầm nhìn, cam kết của tỉnh Tuyên Quang trong việc đưa du lịch tỉnh thành điểm sáng, nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ Lễ hội, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch sẽ diễn ra cao nguyên đá đến hết tháng 12/2026. Tỉnh Tuyên Quang mong muốn mỗi du khách đến với miền đá hãy cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ những triền hoa, ứng xử văn minh và tôn trọng những phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc. Để mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ.