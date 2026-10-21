Để mỗi lựa chọn không là một lần nuối tiếc: Góc nhìn sâu sắc từ 'Tiết học Gen Z' mùa 2 của Công an Thủ đô

TIẾT HỌC GEN Z · MÙA 2

Chuyến xe – Hành trình của những lựa chọn

5h45 sáng 21/10. Những chuyến xe buýt hai tầng mang biểu trưng “Tiết học Gen Z” lăn bánh. Trên xe là hơn 600 học sinh của nhiều trường trong thành phố, đi cùng thầy cô và cha mẹ. Điểm đến không phải bảo tàng hay khu vui chơi. Đó là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố, ở xã Yên Bài.

Mùa 1 của chương trình từng để lại dấu ấn với thông điệp “Tự hào Hà Nội - sống chuẩn an toàn”. Mùa 2 trở lại với góc nhìn sâu hơn, thật hơn. “Trạm kết nối” được đặt ngay trong cơ sở cai nghiện, nối trực tiếp tới ba trạm “Bản lĩnh”, “Sáng tạo”, “Lan tỏa” ở Trường THPT Đa Phúc (xã Sóc Sơn), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình) và Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (phường Yên Hòa). Các trường học khác trên địa bàn thành phố cùng theo dõi qua nền tảng trực tuyến.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP dự tại điểm cầu Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, phường Yên Hòa

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Yên Bài, Ba Vì

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố dự tại điểm cầu Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP dự tại điểm cầu Trường THPT Đa Phúc, xã Sóc Sơn

BỐN ĐIỂM CẦU

Một chuyến xe, bốn trạm dừng

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 1 HÀ NỘI

Trạm Kết nối

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố; các nghệ sĩ, khách mời gồm ca sĩ Hoàng Bách và con trai Hoàng Minh (bé Tê Giác), ca sĩ Hải Yến Idol, diễn viên Lưu Huyền Trang và con gái, các nghệ sĩ Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò cùng hơn 600 học sinh, thầy cô và phụ huynh.

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC · XÃ SÓC SƠN

Trạm Bản lĩnh

Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Trương Văn Hồng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); đồng chí Nguyễn Nho Huy, đại diện Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Về phía thành phố Hà Nội có Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I; đồng chí Bùi Bảo Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn; thầy Vũ Tinh, Hiệu trưởng nhà trường cùng hơn 2.000 học viên, thầy cô, sinh viên và học sinh.

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG · PHƯỜNG BA ĐÌNH

Trạm Sáng tạo

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố; đồng chí Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình; thầy Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cùng thầy cô, nghệ sĩ, phụ huynh và toàn thể học sinh.

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH · PHƯỜNG YÊN HÒA

Trạm Lan tỏa

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Công an thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cùng cô Văn Thùy Dương, Ủy viên Hội đồng nhà trường, Phó Hiệu trưởng; cô Vũ Thị Phương Anh, Phó Hiệu trưởng và đông đảo thầy cô, học sinh nhà trường.

Phát biểu khai mạc tại Trường THPT Đa Phúc, Đại tá Nguyễn Đức Long lý giải vì sao chuyến xe năm nay không dừng ở những lớp học thân quen. Nó đi tiếp, tới tận cơ sở cai nghiện, để tất cả cùng lắng nghe nhịp đập của những câu chuyện có thật.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Tiết học Gen Z mùa 2

“

Ở đó, có những ước mơ dang dở, có những nốt trầm nghẹn ngào của những người đã vấp ngã và có cả lời khát khao da diết ‘con muốn có cơ hội đi học lần nữa’… Đó không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà là lời cảnh tỉnh chạm sâu vào lòng người về ranh giới mong manh giữa đúng - sai, giữa bình yên và giông bão trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Đức Long

Trò chuyện trực tiếp với học sinh toàn thành phố, ông nói tuổi học trò là khoảng thời gian rực rỡ nhất, đầy ước mơ, hoài bão và khát khao khẳng định mình. Nhưng đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, các em sẽ gặp vô vàn lựa chọn.

Có lựa chọn chắp cánh cho tương lai. Cũng có những quyết định bồng bột, chỉ vì tò mò, vì một lời rủ rê, một phút yếu lòng hay muốn “chứng tỏ mình”, mà cái giá phải trả là cả tuổi trẻ cùng nỗi nuối tiếc kéo dài. Đưa các em tới tận cơ sở cai nghiện, theo ông, là để mỗi học sinh biết quý sự tự do và những ngày tháng còn được đến trường.

Các em học sinh, giáo viên Hà Nội hào hứng tham gia Tiết học Gen Z mùa 2 do CATP Hà Nội tổ chức

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi với học sinh và giáo viên Trường THPT Đa Phúc, Hà Nội về ý nghĩa của Tiết học Gen Z mùa 2...

Từ hành trình ấy, ông gửi gắm bốn điều.

1

VỚI HỌC SINH

Bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không nằm ở chỗ dám làm, dám thử những điều nguy hại. Nó nằm ở sự tỉnh táo và lòng dũng cảm “nói không” để bảo vệ bản thân, bảo vệ tương lai. Gặp cám dỗ, hãy dừng lại. Gặp lời mời gọi nguy hiểm, hãy dũng cảm từ chối. Khi hoang mang, khó khăn, đừng ngần ngại tìm đến bố mẹ, thầy cô và các cô, chú Công an. “Đừng bao giờ vì sĩ diện hay sợ làm mất lòng bạn bè mà đánh đổi sức khỏe, danh dự và tương lai của mình. Hãy luôn ghi nhớ: Không thử ma túy dù chỉ một lần”, ông nhắn nhủ.

2

VỚI PHỤ HUYNH VÀ THẦY CÔ

Hãy là “trạm dừng an toàn”, là điểm tựa biết lắng nghe, nhận ra cả những thay đổi tâm lý nhỏ nhất của con trẻ. Sự đồng hành kiên nhẫn, yêu thương và định hướng đúng đắn từ gia đình, nhà trường là “lá chắn” vững chắc nhất che chở các em trước sóng gió cuộc đời.

3

VỚI HỌC VIÊN ĐANG CAI NGHIỆN

Quá khứ có thể có vấp ngã, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay mỗi người. Ông động viên các học viên dũng cảm nhìn lại chặng đường đã qua, lấy đó làm bài học để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Xã hội, gia đình và lực lượng Công an không quay lưng. Họ luôn mở rộng vòng tay, sẵn sàng đồng hành để các học viên tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời và trở thành người có ích.

4

VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THÀNH PHỐ

Phòng, chống ma túy học đường nói riêng và phòng, chống ma túy nói chung không phải trăn trở của riêng một ngành. Đó là trách nhiệm, tình thương và sứ mệnh của toàn xã hội. Việc này cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, để xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xã, phường không ma túy.

Hoạt cảnh kịch thực cảnh “Cuộc gọi lúc 0h17’” do các nghệ sĩ Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò biểu diễn mở ra ở một góc quán pub.

Minh 18 tuổi, nặng trĩu áp lực học hành và điểm số. Hai người bạn thân là Hoàng và Nam khích bác. Minh uống ly trà sữa pha “nước vui”, dùng thêm ma túy tổng hợp, thứ được gọi bằng những cái tên “kẹo”, “ke”. Trong đầu cậu khi ấy chỉ có ba chữ “Một lần thôi”.

Rồi Minh co giật, gục xuống sàn.

Nỗi sợ bị người lớn phát hiện lấn át tất cả. Nam ghì chặt tay bạn, không cho gọi cấp cứu. Điện thoại đổ chuông. Là mẹ Minh, gọi tìm con lúc 0 giờ 17 phút đêm. Nam bấm tắt. Chuông lại reo. Nam lại bấm tắt.

Những câu chuyện nhói lòng...

Làm các em học sinh có những khoảng lặng để suy nghĩ và đặt câu hỏi: nếu là mình, mình sẽ chọn thế nào...

Phía bên kia sân khấu, giữa đêm khuya, người cha nóng giận vì không quản được con, giơ tay định tát vợ. Bàn tay sững lại giữa chừng khi người mẹ nói trong nước mắt.

LỜI NGƯỜI MẸ TRONG HOẠT CẢNH

“Con cần cả bố lẫn mẹ, anh hiểu không? Mình chưa bao giờ thật sự hỏi con: Con có ổn không? Có khi cả hai chúng ta đều ở cạnh con, ngay sát cạnh con mà chẳng ai thật sự bên con cả.”

Nhiều bậc cha mẹ ngồi dưới lặng người.

Chuông reo lần thứ ba. Hoàng bỏ chạy khỏi quán. Nam thì phải đối diện với chính mình của bảy năm sau.

“Nam 25 tuổi” bước xuống từ cầu thang, tiều tụy, lệ thuộc vào ma túy tổng hợp. Anh kể mình từng tin ma túy giúp tỉnh táo để học thâu đêm. Rồi những cơn ảo giác kéo đến. Có lúc anh tự cào xé da thịt đến chảy máu vì ngỡ hàng nghìn con sâu bọ đang bò dưới da. Có lúc anh trèo lên mái nhà định nhảy xuống, vì tưởng mặt đất là bể bơi.

“Tập sống lại”

Trong cơ sở cai nghiện, anh không còn đếm ngày được về. Anh đếm xem mình đã sống được bao nhiêu ngày khác đi.

Tập ngủ đúng giờ Tập làm việc Tập chịu trách nhiệm Tập nói thật

Nam 18 tuổi chọn khác. Cậu không bỏ chạy. Cậu nhấc máy báo tin cho bố Minh, bấm gọi 115, rồi quỳ xuống ôm lấy người bạn đang co giật. Tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ xa.

Màn kịch khép lại ở đó. Câu hỏi thì ở lại với từng người ngồi dưới. Nếu là mình, mình sẽ chọn gì?

Các học viên cai nghiện cũng hào hứng tham gia hoạt động thiết thực này của CAPT

Rời sân khấu, câu chuyện không còn là kịch.

NỮ HỌC VIÊN SINH NĂM 2011, VỪA TRÒN 15 TUỔI

Mẹ bỏ đi lấy chồng khi em học lớp 3. Bố nghèo, một mình nuôi ba chị em. Bữa sáng nhịn đói. Bữa trưa đi xin rau nhà hàng xóm về nấu, cơm chấm nước mắm.

Ở trường, em bị bạn bè đánh đập, xúc phạm vì bố nghèo, vì là “đứa không có mẹ”. Em bỏ học, đi làm ở quán karaoke. Chỉ sau một buổi đi chơi cùng bạn, em sa vào ma túy.

Giờ em ngồi bên chiếc máy khâu, học nghề làm tóc giả. Mẹ ruột biết tin, gọi điện trách bố không biết dạy con rồi từ mặt em. Nhắc đến bố, nước mắt em lăn dài. Ông khóc thầm, bảo “Bố thương em”. Ở nhà còn đứa em nhỏ hay khóc, chị lại dỗ “Nín đi, chị sắp về rồi”. Em mong được nói với bố câu “Con xin lỗi bố”. Em muốn được đi học lại.

Trên tầng 2 chiếc xe buýt hành trình, trong phần “Đối thoại trẻ”, em được hỏi cảm xúc khi nghe những lời mẹ nói. Em bảo mình chỉ thấy buồn và tủi thân. Mẹ lại đi trách bố, trong khi người sai là em.

“Trách người sai là em chứ đừng bao giờ trách người nuôi dạy em, tại vì đây là lỗi lầm của em chứ không phải do bố em bắt em phải làm như thế.”

Rồi em nói lời xin lỗi. “Em rất hối hận về hành vi của mình. Em rất xin lỗi bố mẹ. Mong mẹ đừng trách bố mà cứ trách em.”

CÂU HỎI TRÊN TẦNG 2 CHUYẾN XE

Nếu có một tấm vé quay về quá khứ, bạn muốn trở lại thời điểm nào?

“Lúc em chưa sử dụng. Bởi vì khi sử dụng ma túy, em đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác.”

Một học viên ngồi cạnh cô bé trả lời

Ở Tiết học Gen Z mùa 2 do CATP Hà Nội tổ chức, các em học sinh được nghe những câu chuyện rất thật của bạn bè...

Phóng sự ghi hình tại cơ sở còn kể những phận người khác.

Một người phụ nữ tái nghiện chỉ vì một phút buồn phiền, không kìm được mình trước lời rủ rê của bạn bè. Ở nhà, chị bỏ lại người anh trai bại não và người mẹ già gần 90 tuổi, gầy gò, nặng vỏn vẹn 35kg, không ai chăm sóc.

Một chàng trai tốt nghiệp đại học loại giỏi, việc làm ổn định, gia đình yêu thương. Tất cả mất đi sau một lần “ham vui”. Ma túy đẩy anh vào loạn thần, thứ người ta vẫn gọi là “ngáo”, đến mức buông lời xúc phạm chính vợ mình.

Tại Khu thăm gặp Phân khu 2, một đôi vợ chồng trẻ ngồi hai bên tấm kính. Đôi bàn tay chạm nhau qua lớp kính ngăn cách. Người vợ vừa phải một mình chuyển đồ khi ký túc xá báo hết hạn tối hôm qua.

KHU THĂM GẶP PHÂN KHU 2

“Em từ bỏ rất nhiều thứ để như thế này, nên mong anh về là bỏ hẳn được cái này.”

Không lời giảng nào về cái giá của ma túy trực quan bằng hình ảnh ấy. Ở cả 4 điểm cầu, hàng nghìn học sinh, phụ huynh đã rơi nước mắt.

“Tệ nạn không tự nhiên tìm đến mỗi người. Nó đến rất dần dần, từ từ, đặc biệt là với những người trẻ”, biên tập viên Sơn Lâm nói sau phần đối thoại trên xe.

Anh mời những ai từng nghe lời rủ rê tương tự giơ tay. Các bạn còn e ngại. “Trời ơi, toàn học sinh gương mẫu đúng không”, anh đùa, rồi xin kể trước chuyện của mình.

Năm lớp 8, bạn bè rủ anh hút thử thuốc lá. Anh hút. Thấy những ánh nhìn xung quanh, anh còn tự hào về động tác ấy. May sau này cơ thể không hợp, giờ anh không hút thuốc, cũng không uống rượu. “Hồi lớp 8, anh nghe lời rủ rê và anh đã hút. Các bạn thì sao?”

Một nam sinh đứng dậy. Ngay trước bố mẹ, em kể chuyện mình giấu kín bấy lâu và xin bố mẹ tha lỗi. Cả hội trường vỗ tay. “Không phải ai cũng tỉnh táo và làm được việc đấy đâu”, người dẫn chương trình nói.

Bố mẹ, thầy cô không thể kèm các em 24/24. Sẽ có lúc các em phải tự quyết định.

MC trong tình huống giả định lôi kéo học sinh sử dụng ma túy...

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH · ĐIỂM CẦU ĐA PHÚC

Nữ sinh lớp 11 Nguyễn Thị Trang đứng trước cổng trường chờ bố mẹ đón. Một thanh niên áo trắng từ xa đi lại, làm quen, rồi đòi tiền.

“Có trăm nghìn thôi… Thầy cô về hết rồi, trước cổng trường có bảo vệ đâu mà la. Em la thử coi.”

Trên sân khấu, đó là màn nhập vai. Ngoài đời, lời đe dọa ấy có thể xuất hiện ở bất cứ cổng trường nào lúc tan học.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội chia sẻ với các em học sinh

Công an Hà Nội hướng dẫn các em học sinh sử dụng tính năng nút bấm SOS trên HaNoi Smart Police

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn của Công an thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố trực tiếp hướng dẫn học sinh cách xử lý khi bị bạn xấu rủ rê, bị đe dọa hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài bố mẹ, thầy cô, các em có thể phản ánh qua Fanpage Công an thành phố Hà Nội, đường dây nóng hoặc ứng dụng Hà Nội Smart Police (triển khai từ ngày 02/9/2026), truy cập qua ứng dụng iHanoi. Danh tính người phản ánh được bảo mật tuyệt đối.

SOS

Cuộc gọi khẩn cấp SOS trên Hà Nội Smart Police

Định vị tức thì. Kích hoạt trong tình huống nguy hiểm, ứng dụng lập tức gửi tọa độ GPS chính xác cùng thông tin định danh về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố.

Chế độ quay ẩn bí mật. Màn hình điện thoại tự chuyển sang đen hoàn toàn như đang tắt máy. Học sinh có thể bí mật ghi âm, ghi hình làm bằng chứng mà đối tượng không hề nghi ngờ, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng.

Chương trình không dừng ở bài học pháp luật hay lời cảnh tỉnh từ phóng sự. Sân khấu được nhường cho những người làm cha mẹ, làm thầy cô. Họ kể những điều rất thật về chính mình.

Ca sĩ Hải Yến Idol kể chuyện con trai đang học lớp 10 ở TP Hồ Chí Minh. Cậu vừa thi đỗ từ trường tư sang trường công. Một lần về nhà, chưa ai hỏi, cậu đã khai luôn. “Mẹ ơi, con được 4,75.” Trường cũ báo trước lịch kiểm tra, trường mới thì kiểm tra 15 phút bất ngờ. Rồi cậu nói thêm, không phải mình con bị 4,75 đâu, còn có các bạn khác nữa.

Ca sĩ Hải Yến Idol kể chuyện về con trai

Người mẹ không mắng. Chị trêu con “nhiều đồng bọn nhỉ”, rồi dặn một lần 4,75 thôi nhé.

“Câu nói, chất giọng, cách mình thể hiện với con ở độ tuổi nhạy cảm rất quan trọng. Chỉ cần một chút âm thanh ở tông giọng khác thôi là các con đã có cảm nhận khác rồi”, chị nói. “Lúc này không chỉ có bài học cho các con, mà là bài học cho phụ huynh.”

“

Con hãy coi mẹ không chỉ là một người mẹ mà còn là một người bạn. Mẹ đã luôn ở đây, sẽ luôn ở đây để lắng nghe tất cả mọi chia sẻ của con.

Ca sĩ Hải Yến Idol

Diễn viên Lưu Huyền Trang cùng con gái chia sẻ tại chương trình

Diễn viên Lưu Huyền Trang đến cùng con gái. Theo chị, đó là kỷ niệm hai mẹ con sẽ không bao giờ quên, vì là lần đầu con đồng ý cùng mẹ xuất hiện ở một sự kiện. Hai mẹ con hay bị trêu là như hai chị em. Đi học về, mẹ hỏi “hôm nay lên lớp thế nào, cậu kể cho tớ nghe đi”.

Vẫn có lúc mâu thuẫn, chưa hiểu nhau. Những lúc ấy, chị tự nhủ phải hạ cái tôi xuống, tìm xem hôm nay con mệt hay bị điểm kém để cùng ngồi xuống nói chuyện.

9,75

trên thang 10

Được hỏi chấm mẹ bao nhiêu điểm, cô con gái cho 9,75. Điểm mạnh của mẹ là sẵn sàng cởi mở với con từ tuổi nổi loạn. Mẹ dành những buổi tối rảnh để tâm sự, đọc sách, kể cho con nghe chuyện ngoài xã hội để con biết mà tránh điều xấu.

Ca sĩ Hoàng Bách và con trai Hoàng Minh (Tê Giác) bay từ TP Hồ Chí Minh ra. Tê Giác giờ đã là sinh viên đại học. Bố bận lịch bố, con bận lịch con. Nhưng nói chuyện về ý nghĩa chương trình xong, hai cha con tìm mọi cách để có mặt.

Về những bất đồng với bố mẹ, Tê Giác thừa nhận đến giờ vẫn có. “Nhưng bất đồng thường xuất hiện trong một cuộc nói chuyện rồi cũng biến mất trong chính cuộc nói chuyện đó.” Lời khuyên của cậu dành cho các em là mạng xã hội phát triển, dễ bị cuốn theo trào lưu, nhưng phải để ý xem điều đó có tốt cho chính mình không.

Ở điểm cầu Phan Đình Phùng, chị Đào Thị Sinh, một doanh nhân, mẹ của bốn người con, kể chuyện mới hôm qua. Cậu con trai 18 tuổi được ông nội cho 5 triệu đồng, xin phép mẹ chia đều tặng “năm người phụ nữ của con”. Trong đó có một triệu dành cho bác giúp việc, vì mỗi lần mẹ đi công tác, bác là người chăm lo, ngủ cùng con.

Với chị, đồng hành không phải là cho con bao nhiêu, tạo điều kiện vật chất tốt đến đâu. “Nếu con không chia sẻ, con chỉ đóng cửa trong phòng, thì chúng ta đang vô tình tạo ra một khoảng cách rất lớn với con.” Chị gửi tới học sinh một câu khiến nhiều người ngẫm nghĩ.

“Với thế hệ trẻ, lựa chọn sẽ hơn nỗ lực. Các bạn nỗ lực đến mấy nhưng lựa chọn sai, các bạn cũng sẽ đi một bước sai.”

Chị Đào Thị Sinh, phụ huynh Trường THPT Phan Đình Phùng

Cũng tại đây, ca sĩ, nhạc sĩ Dương Trần Nghĩa đến với chương trình bằng “hai cái duyên”. Anh là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, và từng là chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Hồi đi học, anh nhớ nhất món bỏng mua ngoài cổng trường, mấy nghìn được cả túi to, mua để buôn chuyện với các bạn nữ.

Giờ làm bố, anh giật mình nhận ra suy nghĩ của con lớn hơn mình tưởng, và cha mẹ phải thay đổi từng ngày để theo kịp con. Anh có một bí quyết nghe “hơi khó hiểu”.

“Nếu được thì bạn hãy là đồng phạm với con.”

Ca sĩ, nhạc sĩ Dương Trần Nghĩa

Anh giải thích. Khi con kể mình đang mắc một sai lầm, thay vì căng thẳng, mắng mỏ, hãy nói “ngày xưa bố cũng thế”. Còn với các bạn trẻ, nếu có vấn đề khó nói, hãy chia sẻ với người mình tin nhất. Đôi khi chưa chắc đã là bố mẹ. Có thể là anh chị, cô chú, hay chính bạn bè.

Ở điểm cầu Lương Thế Vinh, cô giáo Thu Hoài gọi tên cái khó nhất của nghề là tâm lý lứa tuổi “dở dở ương ương”. Trò trả lời thầy cô thiếu chủ ngữ, chưa lễ phép. Có lúc các em mất kiểm soát cảm xúc, đến mức thầy cô phải “đứng hình vài giây”, không hiểu sao con mình hôm nay lại thế.

Ngược lại, vì áp lực sổ sách, điểm số, vì kỳ vọng quá lớn, thầy cô cũng có khi vô tình buông lời nghiêm khắc làm trò tổn thương. Ra khỏi lớp, có em thì thầm “sao cô giáo hôm nay khó tính thế”. Phía sau sự nghiêm khắc ấy là một nỗi trăn trở.

Cô Thu Hoài - Giám viên Trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ tại chương trình

“

Làm sao để các con hiểu rằng thầy cô không bao giờ là người đi trước để ép buộc hay trừng phạt, mà luôn là người đồng hành sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe mọi tâm tư, kể cả những lúc các con vấp ngã hay mắc lỗi lớn nhất.

Cô giáo Thu Hoài

Ngồi cạnh cô, một nghệ sĩ khách mời nhắc câu “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Thời nào trò cũng nghịch, chỉ là nghịch kiểu khác. “Ngày xưa mạng xã hội là cây đa, là cánh đồng.” Đi học về mà hư thì mẹ có sẵn chiếc roi mây. Nhờ nó, anh tránh được những thứ tiêu cực.

Ngồi nghe từ đầu, ca sĩ Erik, lần thứ hai trở lại “Tiết học Gen Z”, thừa nhận mình chưa có gia đình. Nhưng những câu chuyện hôm nay cho anh rất nhiều kinh nghiệm, để sau này biết cách làm bạn với con.

Ca sĩ Erik đã đồng hành với Tiết học Gen Z của CATP Hà Nội từ mùa đầu tiên đến nay

Phần thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu luật” sôi nổi ở cả 4 điểm cầu. Rồi chương trình lắng xuống, bước vào phần kết mang tên “Lá thư gửi tương lai”.

MC ở 4 điểm cầu trao cho học sinh, phụ huynh và cả các học viên cai nghiện những mảnh giấy nhỏ nhiều màu, kèm một lời đề nghị. “Hãy viết một lời nhắn cho chính mình của 5 năm tới. Một ước mơ, một lời hứa, hay đơn giản là một điều mà bạn nhất định không muốn đánh mất”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP tặng quà các em học sinh

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP tặng quà các em học sinh

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cùng các em học sinh tham gia Tiết học Gen Z mùa 2

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo tặng quà các em học sinh

Giữa khoảng sân cơ sở cai nghiện và dưới mái trường ở 3 điểm cầu, hàng nghìn mái đầu cùng cúi xuống. Có những giọt nước mắt rơi trên trang giấy nhỏ.

Với cô cậu học trò lớp 10, lớp 12 đang ngồi cạnh cha mẹ, thầy cô, 5 năm nữa là tuổi 20, tuổi 22, là giảng đường đại học, là bước chân đầu tiên vào đời. Với những học viên trẻ trong tấm áo xanh cai nghiện, như cô bé vừa tròn 15 tuổi kia, 5 năm nữa là giấc mơ làm lại cuộc đời. Là được về ngồi bên mâm cơm nhà, không còn tấm kính nào ngăn cách.

Những mảnh giấy còn run nét chữ lần lượt được mang lên, dán kín thân chiếc xe buýt hai tầng màu tím và các tấm bảng thông điệp. Khi những dòng chữ mộc mạc được đọc vang giữa sân khấu, cả không gian chùng xuống.

“5 năm nữa, con vẫn muốn được ăn cơm cùng bố mẹ mỗi ngày.”

“Mong mình của 5 năm sau đủ bản lĩnh để không đánh đổi tương lai vì một phút bốc đồng.”

Có những dòng nắn nót người con viết cho cha mẹ đang ngồi ngay bên cạnh, sau khi vừa xem “Cuộc gọi lúc 0h17’”. Đó là lời yêu thương, lời xin lỗi mà suốt bao năm lớn lên các em chưa một lần dám nói thành lời. Nằm cạnh nhau trên thân chuyến xe, những lá thư nhỏ xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Một buổi tuyên truyền pháp luật đã trở thành khoảnh khắc gắn kết gia đình.

Chung tay vì Thủ đô không ma túy...

Hai giờ đồng hồ khép lại. Hàng nghìn đại biểu, thầy cô, phụ huynh, học sinh ở 4 điểm cầu và khán giả trực tuyến cùng quét mã QR trên màn hình, gửi về hàng vạn lời nhắn, lời cam kết. Chúng hợp lại thành hình một “Cây đại thụ” vươn lên trên màn hình LED.

Chuyến xe của “Tiết học Gen Z” mùa 2 đã dừng bánh. Lời cam kết thì còn ở lại và “Tiết học Gen Z” sẽ còn đến với các em học sinh Hà Nội các mùa tiếp theo với những cam kết mạnh mẽ hơn...

LỜI CAM KẾT

Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy

Không thử ma túy, dù chỉ một lần!