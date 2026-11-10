Để mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ thực sự là một kỳ hành động

Được thành lập từ ngày 1/7/2026 sau sắp xếp tổ dân phố, Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Âu Lâu hiện có 52 đảng viên. Ngay sau khi thành lập, chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo.

Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ tổ dân phố 10.

Trong đó, giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, bởi trên địa bàn phường đang triển khai nhiều dự án lớn, như: các khu công nghiệp Âu Lâu, Minh Quân, Trấn Yên; dự án đê chống ngập sông Hồng và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Chi bộ đã lãnh đạo tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của 113 hộ dân có đất bị thu hồi, với tổng diện tích 15 ha.

Ông Vũ Đình Chiến - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Âu Lâu cho biết: Chi bộ phân công đảng viên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp với Ban Công tác Mặt trận giải thích những vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, tổ dân vận, tổ tuyên vận gồm 11 thành viên được kiện toàn, triển khai phong trào “Dân vận khéo” với nội dung vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Tạo sự đồng thuận trong GPMB là nhiệm vụ quan trọng được Chi bộ tổ dân phố 10 tập trung lãnh đạo.

Tại thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, việc mở rộng tuyến đường vành đai từ cầu treo Khe Ngoã vào cầu treo Khe Hóp là nhiệm vụ được Chi bộ thôn tập trung lãnh đạo, vận động.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, từ năm 2025 đến nay, người dân hiến 12.000 m² đất, chặt hơn 5.500 cây quế, đóng góp ngày công mở đường. Tổng giá trị đất, cây trồng và tài sản trên đất ước tính 550 triệu đồng. Điển hình như gia đình đảng viên Đặng Văn Lò tự nguyện hiến khoảng 200 cây quế và 500 m² đất.

Việc mở rộng tuyến đường vành đai từ cầu treo Khe Ngoã vào cầu treo Khe Hóp giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

“Được các đảng viên tuyên truyền đường mở rộng thì bà con đi lại thuận tiện hơn, việc vận chuyển nông sản cũng dễ dàng, kinh tế sẽ phát triển. Vì lợi ích chung, gia đình tôi tự nguyện hiến đất, chặt cây quế để cùng bà con làm đường” - anh Lò chia sẻ.

Theo anh Bàn Văn Ton - Bí thư Chi bộ thôn Khe Hóp, những công việc khó đều được chi bộ bàn bạc, thống nhất trong tập thể; những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân được đưa ra họp thôn để cùng thảo luận, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.

Các đảng viên thôn Khe Hóp tuyên truyền, vận động bà con hiến đất mở đường.

Không chỉ trong xây dựng hạ tầng, đổi mới sinh hoạt chi bộ còn thể hiện ở việc lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Thôn Suối Bu, xã Văn Chấn có 378 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Chi bộ thôn Suối Bu xác định phát triển sản xuất là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, đảng viên luôn được xác định phải đi đầu, làm gương để người dân học tập. Tiêu biểu là anh Mùa A Cang với mô hình trồng 2 ha quế, hơn 200 gốc tre Bát độ, mang lại thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.

Toàn cảnh thôn Suối Bu, xã Văn Chấn.

Từ những mô hình hiệu quả, người dân tích cực làm theo, hình thành vùng trồng 20 ha tre măng Bát độ, 100 ha quế và 10 ha sa nhân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,23%.

Đồng chí Hoàng Thị Huế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Chấn cho biết: Các chi bộ đã đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát với những vấn đề Nhân dân quan tâm. Các chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, phần việc phù hợp, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chi bộ thôn Suối Bu xác định phát triển sản xuất là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống người dân.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.609 thôn, tổ dân phố. Cùng với củng cố tổ chức đảng, cấp ủy các cấp chú trọng đào tạo, bồi dưỡng bí thư chi bộ, nâng cao kỹ năng vận động quần chúng và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đầu tháng 10 vừa qua, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Âu Lâu. Qua đó, đồng chí yêu cầu các chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, gần dân, sát cơ sở; lựa chọn đúng vấn đề cần tập trung giải quyết. Nghị quyết phải ngắn gọn, rõ việc, rõ người thực hiện, gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tránh hành chính hóa hoạt động chi bộ. Cấp ủy cơ sở cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Từ vận động Nhân dân hiến đất mở đường, phát triển các mô hình kinh tế đến tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống. Đó cũng là nền tảng để mỗi kỳ sinh hoạt thực sự trở thành một kỳ hành động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và thúc đẩy phát triển địa phương.