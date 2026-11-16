Để mỗi hành trình tới trường đều an toàn

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Chọn mũ vừa đầu, điều chỉnh quai, cài khóa đúng cách… những thao tác đơn giản trở thành bài học thiết thực tại Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, Phân hiệu 1, Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê, xã Đại Phúc. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên và Honda Đại Từ vừa tổ chức.

Cùng với 126 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng, học sinh còn được hướng dẫn đội mũ đúng cách, tư thế ngồi an toàn khi được chở trên xe máy, xe máy điện. Các hoạt động giao lưu, trả lời câu hỏi và tiểu phẩm sân khấu hóa giúp kiến thức trở nên gần gũi, dễ nhớ.

Với trẻ nhỏ, việc sử dụng phương tiện và trang bị bảo hộ phụ thuộc nhiều vào người lớn. Vì vậy, chiếc mũ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được sử dụng thường xuyên và đúng cách. Theo chị Trần Thị Thanh Thương, xóm Hùng Sơn, xã Đại Từ, cha mẹ cần gương mẫu đội mũ bảo hiểm, chấp hành quy định và thường xuyên nhắc nhở con. Sự đồng hành của gia đình giúp trẻ duy trì thói quen an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn trên sa hình cho sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Với học sinh, sinh viên trực tiếp điều khiển phương tiện, biết vận hành xe mới chỉ là bước đầu. An toàn còn phụ thuộc vào khả năng quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vẫn ghi nhận một số trường hợp học sinh, sinh viên đi sai phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe. Thực tế này cho thấy việc giáo dục an toàn giao thông cần gắn kiến thức pháp luật với rèn luyện kỹ năng và điều chỉnh hành vi.

Ngày 12-11, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, gần 500 sinh viên tham gia chuyên đề đào tạo kỹ năng lái xe an toàn. Bên cạnh phổ biến quy định, sinh viên được hướng dẫn kiểm tra phương tiện, nhận diện tình huống nguy hiểm và thực hành điều khiển xe máy điện trên sa hình. Qua đó, các em có điều kiện vận dụng kiến thức vào thực tế, nhận diện những kỹ năng cần tiếp tục rèn luyện.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 308 vụ tai nạn giao thông, làm 85 người chết, 263 người bị thương. Dù cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông vẫn là nỗi lo của toàn xã hội. Vì vậy, giáo dục ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên cần được duy trì thường xuyên.

Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Từ đầu năm học 2026-2027, đơn vị đã tổ chức 58 buổi tuyên truyền tại các trường, cho trên 40 nghìn học sinh, sinh viên. Đồng thời, phối hợp với ngành Giáo dục, Đại học Thái Nguyên, các nhà trường và công an xã, phường hướng dẫn kỹ năng, duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông, vận động phụ huynh quản lý việc sử dụng phương tiện của con em.

Từ chiếc mũ được cài quai đúng cách đến thao tác chuyển hướng có quan sát, an toàn giao thông được hình thành từ những hành động cụ thể. Khi trở thành thói quen, những hành động ấy sẽ góp phần bảo vệ mỗi hành trình đến trường.