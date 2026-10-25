Để mỗi đồng vốn đầu tư công phát huy giá trị

Tuyến đường liên xã 104, trục chính dẫn vào khu xử lý rác Tam Xuân II, thường xuyên ngập úng. Nhiều năm qua, cử tri kiến nghị xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Ảnh: MINH SƠN

Đặc biệt, cần rà soát kỹ các dự án giao cho cấp xã, phường làm chủ đầu tư, bảo đảm mỗi công trình được triển khai xuất phát từ nhu cầu thực tế, có khả năng tạo ra giá trị phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tăng trưởng cao, nhưng áp lực thực hiện mục tiêu vẫn lớn

Tính đến nay thành phố Đà Nẵng đã giải ngân hơn 14.442 tỷ đồng, đạt 72,25% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực của thành phố và các chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, đi sâu vào cơ cấu giải ngân cho thấy, thanh toán khối lượng hoàn thành đạt khoảng 9.259 tỷ đồng, chiếm 64,11% tổng giá trị giải ngân; trong khi tạm ứng khoảng 5.183 tỷ đồng, chiếm 35,89%.

Đối với cấp xã, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao khoảng 7.127,9 tỷ đồng, đã giải ngân khoảng 4.408,68 tỷ đồng, đạt 61,85% kế hoạch.

Các con số này không làm giảm ý nghĩa của kết quả giải ngân, bởi tạm ứng là một khâu cần thiết trong quá trình đầu tư xây dựng. Dù vậy, tỷ trọng tạm ứng tương đối lớn cũng đặt ra yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện hợp đồng, khối lượng thực tế, việc thu hồi tạm ứng và khả năng chuyển hóa vốn thành sản phẩm hoàn thành.

Giải ngân chỉ phản ánh một khâu của quá trình đầu tư, chưa đủ để khẳng định đồng vốn đã được sử dụng hiệu quả.

Bởi vậy, bên cạnh câu hỏi “đã giải ngân được bao nhiêu?”, cần đặt ra những câu hỏi quan trọng hơn: Công trình đã hoàn thành đến đâu? Năng lực hạ tầng được cải thiện như thế nào? Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì? Dự án có tạo thêm không gian phát triển, giảm chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa và đi lại hay không?...

Đây cũng là vấn đề cần được nhìn nhận trong bối cảnh kinh tế Đà Nẵng đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhưng áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm vẫn rất lớn.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 10,31%, xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 10,55%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,43%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,42%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 88.000 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ.

Dù vậy, mức tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,22% trong cả năm, thành phố cần đạt mức tăng trưởng khoảng 13,61% trong quý IV theo kịch bản tính toán đã nêu.

Trong bối cảnh đó, đầu tư công có vai trò quan trọng trong kích cầu, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân và mở rộng dư địa phát triển.

Tuy nhiên, khi năm 2026 chỉ còn hơn hai tháng nữa là kết thúc, sức ép giải ngân rất dễ khiến các cơ quan, đơn vị tập trung nhiều hơn vào tiến độ chi vốn mà chưa dành sự quan tâm tương xứng cho hiệu quả đầu tư sau khi công trình hoàn thành. Điều cần thiết lúc này không chỉ là đẩy nhanh dòng vốn, mà còn phải bảo đảm dòng vốn được đưa vào đúng công trình, đúng thời điểm và tạo ra giá trị kinh tế - xã hội cao nhất có thể.

Không để áp lực giải ngân chi phối việc chọn dự án

Một vấn đề đáng quan tâm từ thực tiễn triển khai đầu tư công ở cơ sở là việc lựa chọn danh mục công trình đầu tư trong bối cảnh giải bài toán về giải ngân vốn đầu tư công. Để bảo đảm tiến độ, các xã, phường có thể ưu tiên những công trình có thủ tục tương đối thuận lợi, mặt bằng sẵn có, ít vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đây là lựa chọn có cơ sở về mặt tổ chức thực hiện, bởi dự án có sự chuẩn bị tốt thường dễ triển khai và hạn chế nguy cơ chậm tiến độ.

Tuy nhiên, nếu tiêu chí thuận lợi trong thực hiện trở thành yếu tố chi phối quá lớn, danh mục đầu tư công có thể chưa phản ánh đầy đủ những nhu cầu cấp thiết nhất của địa phương. Trong thực tế, có những công trình người dân nhiều lần kiến nghị, những tuyến đường cần nâng cấp, những điểm ngập úng cần xử lý hoặc những hạng mục hạ tầng thiết yếu cần sớm đầu tư, nhưng vẫn chậm được triển khai do liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đi kèm.

Phường Quảng Phú lựa chọn nâng cấp tuyến đường tại khối phố Quý Ngọc trên cơ sở tận dụng nền đường cũ và mặt bằng hiện có. Ảnh: MINH SƠN

Nếu chỉ ưu tiên dự án dễ làm, dễ giải ngân thì những công trình có ý nghĩa dân sinh và khả năng tạo tác động phát triển lớn nhưng phức tạp hơn về mặt bằng có nguy cơ tiếp tục bị trì hoãn. Khi đó, kết quả giải ngân trước mắt có thể được cải thiện, nhưng những điểm nghẽn hạ tầng của địa phương vẫn chưa được giải quyết căn bản.

Vì vậy, cần phân biệt rõ giữa lựa chọn dự án có tính khả thi cao và lựa chọn dự án chỉ vì dễ giải ngân. Hai tiêu chí này có thể trùng nhau, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nhất.

Một dự án tốt cần đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế, có hiệu quả kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực, đồng thời có phương án tổ chức thực hiện khả thi. Đối với dự án còn vướng mặt bằng, điều quan trọng không phải là mặc nhiên loại khỏi danh mục, mà là đánh giá đầy đủ mức độ cấp thiết, lợi ích dự kiến, chi phí giải phóng mặt bằng, khả năng bố trí vốn và thời gian cần thiết để tháo gỡ khó khăn.

Ngược lại, những công trình quy mô nhỏ, ít vướng mắc nhưng hiệu quả lan tỏa thấp cũng cần được xem xét thận trọng. Không nên vì dễ triển khai mà phân tán nguồn lực vào quá nhiều hạng mục nhỏ lẻ, thiếu tính kết nối, trong khi những dự án có khả năng mở rộng không gian phát triển, cải thiện năng lực hạ tầng hoặc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc lại chưa được ưu tiên tương xứng.

Đánh giá tính cấp thiết dự án giao cấp xã

Việc đẩy mạnh phân cấp, giao quyền chủ động cho cấp xã, phường trong quản lý và tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư công có thể giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong giải quyết các nhu cầu dân sinh. Đây cũng là điều kiện để nâng cao trách nhiệm của cấp gần dân, sát thực tiễn và hiểu rõ những vấn đề cần ưu tiên xử lý.

Tuy nhiên, phân cấp đầu tư không có nghĩa là phân tán nguồn lực hoặc giao dự án theo hướng cơ học. Khi được giao làm chủ đầu tư, cấp xã, phường cần có đủ năng lực tổ chức thực hiện, kiểm soát chất lượng, quản lý hợp đồng và chịu trách nhiệm về hiệu quả công trình.

Đồng thời việc lựa chọn dự án phải nằm trong tổng thể định hướng phát triển chung, tránh tình trạng mỗi địa phương ưu tiên một số công trình riêng lẻ nhưng thiếu sự liên kết giữa các khu vực. Theo đó cần xem xét, rà soát lại danh mục dự án giao cho cấp xã làm chủ đầu tư theo một số nhóm tiêu chí cụ thể.

Trước hết là tính cấp thiết và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế: Công trình có giải quyết điểm nghẽn giao thông, ngập úng, thoát nước, môi trường, trường học, thiết chế văn hóa hay nhu cầu hạ tầng thiết yếu của người dân hay không? Mức độ ảnh hưởng nếu chưa đầu tư là gì? Có kiến nghị kéo dài của cử tri hoặc những vấn đề đã được xác định cần xử lý hay không?

Những công trình liên quan trực tiếp đến an toàn, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản cần được xem xét trên cơ sở mức độ cấp bách thực tế.

Thứ hai là khả năng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội: Một tuyến đường không chỉ được đánh giá bằng chiều dài hoặc tổng vốn đầu tư, mà còn bằng khả năng kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất, khu công nghiệp, khu dịch vụ, làm đầu mối giao thông... Một công trình thoát nước không chỉ được tính bằng khối lượng xây dựng, mà còn bằng khả năng giảm ngập, hạn chế thiệt hại tài sản và cải thiện môi trường sống...

Thứ ba là tính đồng bộ và khả năng phát huy công năng: Cần hạn chế tình trạng đầu tư từng đoạn đường nhưng thiếu kết nối, xây dựng công trình nhưng chưa có hạ tầng phụ trợ, hoặc hoàn thành hạng mục này nhưng phải chờ một dự án khác mới có thể khai thác đầy đủ. Với những dự án liên quan nhiều địa bàn hoặc nhiều cấp quản lý, cần xác định rõ đầu mối điều phối và trách nhiệm phối hợp ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư.

Thứ tư là mức độ sẵn sàng triển khai và năng lực thực hiện: Việc đánh giá cần bao gồm tình trạng pháp lý, thiết kế, thủ tục đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, khả năng cân đối vốn, thời gian thi công và năng lực của chủ đầu tư.

Dự án cấp thiết nhưng chưa đủ điều kiện thực hiện phải có kế hoạch tháo gỡ cụ thể; dự án chưa thật sự cần thiết hoặc thiếu cơ sở về hiệu quả cần được cân nhắc điều chỉnh, giãn tiến độ hoặc chưa bố trí vốn... Việc rà soát phải được tiến hành thực chất, không chỉ nhằm tìm cách điều chuyển vốn để bảo đảm tỷ lệ giải ngân.