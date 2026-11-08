Để mỗi đô thị trở thành nơi đáng sống

Từ mở rộng không gian đến nâng cao chất lượng sống

Sau gần 40 năm đổi mới, quá trình đô thị hóa của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Theo Bộ Xây dựng, đến tháng 8/2026, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 53,3%; các đô thị đóng góp khoảng 70% GDP cả nước, trở thành những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều bất cập đang bộc lộ rõ. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, hạ tầng thiếu đồng bộ vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Tại nhiều nơi, phát triển đô thị còn phụ thuộc vào mở rộng không gian, khai thác đất đai và đầu tư xây dựng, trong khi hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng quy hoạch và năng lực quản trị chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2026. Ảnh: BXD

Thực tế này đặt ra câu hỏi: phát triển đô thị cần được nhìn nhận qua tốc độ mở rộng, quy mô đầu tư hay những thay đổi thực chất trong chất lượng sống của người dân?

Tại Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2026, tổ chức ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới đòi hỏi hệ thống đô thị phải chuyển đổi căn bản mô hình phát triển. "Thành công của một mô hình đô thị không chỉ được đánh giá bằng quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay diện mạo kiến trúc, mà phải thể hiện qua chất lượng môi trường sống, khả năng tiếp cận nhà ở, giao thông công cộng, dịch vụ thiết yếu, không gian xanh và các cơ hội phát triển của người dân", Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nói.

Định hướng này đang được thể hiện trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển tại hai đô thị lớn nhất cả nước. Hà Nội chuyển từ mô hình đô thị tập trung, đơn cực sang đa cực, đa trung tâm, gắn với phát triển đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và khai thác không gian ngầm. Đây là cơ hội phân bố lại dân cư, việc làm, giảm áp lực lên khu vực nội đô lịch sử.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh hướng tới cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, kết nối các không gian công nghiệp, dịch vụ, tài chính, đổi mới sáng tạo, cảng biển và logistics. Tuy nhiên, cùng với mở rộng không gian phát triển, thành phố vẫn phải giải quyết những thách thức về giao thông, ngập úng, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, ngày 5/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thành phố tổ chức xây dựng và thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh. Quyết sách này tạo cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, phát triển đô thị thông minh không đơn thuần là đầu tư công nghệ, xây dựng trung tâm điều hành hay các hệ thống phần mềm, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản trị, khai thác dữ liệu để nâng cao năng lực dự báo, điều hành và giải quyết hiệu quả những vấn đề đô thị. Theo đó, ứng dụng công nghệ cần gắn với nhu cầu thực tiễn, từ tổ chức giao thông, cảnh báo ngập úng, quản lý hạ tầng đến nâng cao chất lượng dịch vụ công, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đô thị - động lực tăng trưởng kinh tế Theo bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, các đô thị hiện đóng góp khoảng 85% GDP của Việt Nam, giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân ít nhất 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030, phát triển đô thị tiếp tục được kỳ vọng là động lực thúc đẩy tăng trưởng quốc gia.

Đầu tư đúng trọng tâm, tạo giá trị bền vững

Đổi mới mô hình phát triển đô thị đòi hỏi nguồn lực lớn, nhưng bài toán quan trọng không chỉ là huy động được bao nhiêu vốn, mà còn là lựa chọn đầu tư vào đâu và sử dụng nguồn lực như thế nào để tạo hiệu quả lâu dài.

Tại Diễn đàn, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass cho rằng, trước sức ép của biến đổi khí hậu và nhu cầu phát triển kinh tế, Việt Nam cần xác định đúng các lĩnh vực, dự án ưu tiên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Theo Đại sứ, hạ tầng đô thị phải có khả năng chống chịu trước thiên tai, ngập lụt, nắng nóng cực đoan; bảo đảm giao thông, hoạt động kinh doanh và dịch vụ công cộng được duy trì ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Những khoản đầu tư như vậy vừa bảo vệ cộng đồng, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của đô thị.

Phát triển phương tiện giao thông công cộng xanh để giải bài toán ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, Việt Nam và Thụy Sĩ đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển đô thị bền vững. Chương trình hướng tới hỗ trợ Việt Nam giải quyết những tồn tại trong quá trình phát triển đô thị bền vững, nâng cao năng lực chuẩn bị dự án và tạo điều kiện huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, Chương trình chú trọng thúc đẩy huy động vốn tư nhân, tạo cơ chế để khu vực tư nhân tham gia cùng nguồn lực ngân sách Nhà nước trong phát triển hạ tầng đô thị.

Cùng quan điểm cần đổi mới cách sử dụng nguồn lực, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, đề xuất ưu tiên vốn đầu tư công cho các công trình thiết yếu, khó tạo nguồn thu trực tiếp như phòng, chống ngập úng, cấp thoát nước và hạ tầng có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

Với những lĩnh vực có khả năng tạo nguồn thu như cấp nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và giao thông vận tải, Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP), kết hợp vốn nhà nước với nguồn lực tư nhân. Đồng thời, cần phát triển các công cụ tài chính mới, huy động nguồn vốn hỗn hợp và nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án để tăng khả năng thu hút đầu tư.

Bà Mariam J. Sherman cho biết, Ngân hàng Thế giới cũng đang đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư cơ sở hạ tầng Việt Nam, nhằm tạo thêm kênh huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng.

Những đề xuất này cho thấy, phát triển đô thị bền vững cần sự kết hợp giữa vai trò dẫn dắt của Nhà nước, nguồn lực khu vực tư nhân và kinh nghiệm của các đối tác quốc tế. Trong đó, đầu tư công cần tập trung vào những công trình mang lại lợi ích xã hội lớn, còn nguồn vốn tư nhân được khuyến khích tham gia các dự án có phương án tài chính khả thi.

Cùng với đổi mới cơ chế huy động vốn, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình và bảo đảm sự thống nhất trong quản lý hạ tầng, không gian đô thị vượt qua ranh giới hành chính.

Nhân Ngày Đô thị Việt Nam, những định hướng và giải pháp được đặt ra tại Diễn đàn càng có ý nghĩa khi gắn với kỳ vọng về những thành phố xanh hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn cho cuộc sống và công việc của người dân. Suy cho cùng, giá trị của phát triển đô thị nằm ở khả năng tạo dựng môi trường sống tốt hơn, cơ hội phát triển công bằng hơn và những lợi ích bền vững cho cộng đồng, chứ không chỉ ở số lượng công trình được xây dựng hay diện tích được mở rộng.