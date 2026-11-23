Tư duy lập pháp phải bắt đầu từ cuộc sống

Trả lời phỏng vấn Báo Pháp luật Việt Nam với nhan đề “Đưa cuộc sống vào pháp luật mà không phải đưa pháp luật vào cuộc sống”, GS.TS Nguyễn Đăng Dung từng đưa ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về tư duy xây dựng pháp luật. Theo GS Dung, luật phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và mong muốn của con người; làm luật cần bắt đầu từ dưới lên, từ nơi người dân đang sinh sống, thay vì chỉ xuất phát từ hoạt động quản lý và mong muốn của Nhà nước. Ông cũng nhấn mạnh phương pháp xây dựng pháp luật phải bắt đầu bằng việc nhận diện vấn đề xã hội đang phát sinh, lý giải nguyên nhân, đề ra giải pháp nhằm xử lý những nguyên nhân đó, sau cùng là giám sát và đánh giá việc thực hiện.

Quan niệm này chạm đến một vấn đề cốt lõi của văn hóa trong pháp luật: Một đạo luật không thể chỉ được đánh giá bằng sự chặt chẽ của câu chữ, tính đầy đủ của các điều khoản hay mức độ nghiêm khắc của chế tài, mà trước hết phải trả lời được câu hỏi nó được tạo ra để giải quyết vấn đề gì của con người và xã hội.

Thử hình dung một quy định được xây dựng nhằm giải quyết tranh chấp giữa các hộ dân về lối đi chung. Nếu nhà làm luật chỉ nhìn nhận đây là vấn đề xác định quyền sử dụng, ranh giới và nghĩa vụ của các bên, quy định có thể đầy đủ về mặt pháp lý nhưng chưa chắc đã giải quyết được căn nguyên của mâu thuẫn. Bởi trong thực tế, tranh chấp đôi khi còn bắt nguồn từ những thỏa thuận miệng qua nhiều thế hệ, tập quán sử dụng chung, quan hệ họ hàng, làng xóm hoặc sự thiếu tin tưởng giữa các gia đình. Nếu không tìm hiểu những yếu tố đó, pháp luật có thể xác định được quyền và nghĩa vụ nhưng chưa chắc giúp các bên tìm được cách giải quyết phù hợp, hạn chế xung đột và duy trì quan hệ cộng đồng.

Đó là lý do quá trình xây dựng pháp luật cần đi sâu vào đời sống, lắng nghe những người trực tiếp chịu tác động, nhận diện cả những vấn đề mà các báo cáo quản lý đôi khi chưa phản ánh đầy đủ. Một quy định muốn được người dân chấp nhận và thực hiện trước hết phải xuất phát từ những nhu cầu chính đáng, giải quyết được những khó khăn thực tế và không tạo ra những gánh nặng bất hợp lý.

Tuy nhiên, đưa cuộc sống vào pháp luật không có nghĩa là đưa tất cả những gì đang tồn tại trong xã hội thành quy phạm pháp luật. Đời sống luôn đan xen giữa những giá trị tốt đẹp và những tập quán lạc hậu; giữa tinh thần tương trợ, đoàn kết với những định kiến, bất bình đẳng đã tồn tại lâu đời. Nhà làm luật phải nhận diện, chọn lọc và chuyển hóa được những giá trị phù hợp, đồng thời có bản lĩnh loại bỏ những điều đi ngược lại quyền con người, quyền công dân và các chuẩn mực tiến bộ.

Đây cũng là tinh thần được thể hiện trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết yêu cầu xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy sự tham gia rộng rãi, thực chất của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Như vậy, thực tiễn không chỉ là căn cứ để nhà làm luật kiểm tra tính khả thi của một dự thảo, mà phải là điểm xuất phát của tư duy lập pháp. Cuộc sống càng đa dạng, biến đổi thì yêu cầu lắng nghe, khảo sát, tổng kết thực tiễn càng phải được coi trọng. Đó cũng là cách để hạn chế tình trạng chính sách được thiết kế theo mong muốn chủ quan của cơ quan quản lý nhưng khi triển khai lại phát sinh những vướng mắc, bất cập.

Pháp luật tiếp nhận, dẫn dắt những giá trị văn hóa

Một biểu hiện rõ nét của việc đưa cuộc sống vào pháp luật là sự ghi nhận những tập quán, quy tắc ứng xử tốt đẹp đã được hình thành và thừa nhận trong cộng đồng.

Bộ luật Dân sự năm 2015 là một ví dụ tiêu biểu. Điều 5 quy định về áp dụng tập quán trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định, với điều kiện tập quán được áp dụng không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Điều 7 tiếp tục khẳng định việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái.

Những quy định này cho thấy pháp luật không mặc định mọi quan hệ xã hội đều phải được giải quyết bằng những quy tắc thành văn có sẵn. Trong đời sống, có những quan hệ được điều chỉnh bằng các tập quán đã tồn tại lâu đời, được cộng đồng thừa nhận và thực hiện rộng rãi. Khi đáp ứng điều kiện luật định, những tập quán đó có thể được vận dụng để giải quyết các quan hệ dân sự cụ thể.

Đáng chú ý, pháp luật không chỉ thừa nhận tập quán như một phương thức bổ trợ khi thiếu quy định thành văn, mà còn đặt ra giới hạn để bảo đảm việc áp dụng tập quán không đi ngược những nguyên tắc nền tảng của pháp luật. Đây chính là sự chọn lọc cần thiết: tiếp nhận những giá trị đã được kiểm nghiệm trong đời sống nhưng không hợp thức hóa mọi thói quen xã hội.

Một ví dụ khác cho thấy pháp luật phải nhận diện những chuyển biến trong đời sống là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Trong quan niệm thông thường, bạo lực gia đình nhiều khi được đồng nhất với hành vi đánh đập, gây thương tích. Nhưng những tổn thương trong gia đình còn có thể đến từ việc lăng mạ, chì chiết, cô lập, kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm tạo sự lệ thuộc hoặc cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn.

Điều 2 và Điều 3 của Luật đã nhận diện bạo lực gia đình trên các phương diện thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế, đồng thời liệt kê cụ thể các hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh. Sự mở rộng cách nhận diện này có ý nghĩa quan trọng: những hành vi trước đây có thể bị xem là chuyện riêng tư trong gia đình nay được nhìn nhận đúng bản chất là hành vi gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại đến thành viên khác, cần được phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý.

Qua đó, pháp luật không chỉ bảo vệ người bị bạo lực mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội: quan hệ gia đình không thể là lý do để một người áp đặt, kiểm soát hay xâm phạm phẩm giá của người khác. Những chuẩn mực về bình đẳng, tôn trọng và an toàn trong gia đình được củng cố bằng chính các quy định pháp lý cụ thể.

Ở chiều ngược lại, pháp luật còn phải tạo điều kiện để những giá trị văn hóa tích cực trở thành phương thức giải quyết các vấn đề trong đời sống. Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 mới đây nhất là một ví dụ đáng chú ý.

Điều 4 Luật số 16/2026/QH16 xác định hoạt động hòa giải phải tôn trọng sự tự nguyện, khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; tuân thủ pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Luật đồng thời yêu cầu quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số.

Điểm đáng chú ý là Luật không áp đặt một phương thức giải quyết cứng nhắc cho mọi mâu thuẫn. Hoạt động hòa giải được tiến hành linh hoạt, thuận lợi cho các bên, phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm từng vụ việc. Luật cũng quy định việc hỗ trợ sử dụng tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số, ngôn ngữ ký hiệu và chữ dành riêng cho người khuyết tật; đồng thời đặt ra nguyên tắc bảo mật thông tin trong quá trình hòa giải.

Trở lại câu chuyện mâu thuẫn về lối đi chung, ranh giới sử dụng đất hay những bất đồng giữa các gia đình sống cạnh nhau, việc giải quyết không phải lúc nào cũng cần bắt đầu bằng một quá trình tranh tụng kéo dài. Đôi khi, sự tham gia của người có uy tín trong cộng đồng, khả năng lắng nghe và đối thoại, cùng những quy tắc ứng xử tốt đẹp có thể giúp các bên tìm được tiếng nói chung. Nhưng sự hòa giải ấy không được biến thành sức ép buộc người bị xâm phạm quyền lợi phải nhượng bộ. Luật mới đã đặt rõ nguyên tắc không lợi dụng hòa giải để ngăn cản các bên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đây là sự kết hợp giữa văn hóa cộng đồng và giới hạn pháp lý: phát huy tình làng nghĩa xóm nhưng không hy sinh công bằng; coi trọng sự đồng thuận nhưng không xem nhẹ quyền của mỗi cá nhân. Luật số 16/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027 chính là một trong dẫn chứng về định hướng hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống.

Nghị quyết số 66-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Điều đó cũng có nghĩa, một đạo luật tốt không chỉ là tốt trong văn bản, mà còn phải giải quyết được những vấn đề thực tế và góp phần tạo nên những cách ứng xử tốt đẹp hơn. Khi người dân tìm thấy trong pháp luật sự công bằng, sự tôn trọng và những giá trị mà họ trân trọng, pháp luật sẽ không chỉ được tuân thủ bởi nghĩa vụ, mà còn được tiếp nhận bằng niềm tin và sự tự giác. Đó chính là lúc văn hóa thực sự thấm vào pháp luật và pháp luật trở thành một phần của văn hóa sống.