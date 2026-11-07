Để mỗi chuyến đi là một trải nghiệm trọn vẹn

Những ngày này, đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở tổ dân phố Bồng Xẻ (phường Chũ) và một số vùng trồng cam, bưởi ở xã Lục Ngạn, Kiên Lao, tôi rất ấn tượng trước những lối vào vườn sạch đẹp, hàng cây trĩu quả, không gian trong lành. Điều thiết thực nhất là du khách được tự tay hái quả và thưởng thức ngay tại vườn. Việc đến tận nơi trồng, được nghe chủ vườn hướng dẫn cách chọn và nếm thử trái chín mang lại trải nghiệm thực tế khác hẳn khi mua ở chợ hay siêu thị. Du khách có thời gian hòa mình vào thiên nhiên, trò chuyện với người làm vườn và chọn mua sản phẩm ưng ý.

Chị Trịnh Thị Nhung, tổ dân phố Trác Bút, phường Yên Phong.

Trước đây, khi mua trái cây, tôi chỉ chú ý đến hình thức hay hương vị. Nhưng khi được chứng kiến quá trình chăm sóc, dưỡng quả, tôi hiểu được giá trị, công sức của người trồng cây sau mỗi mùa quả ngọt. Sự cởi mở, chân tình của bà con giúp du khách thoải mái tìm hiểu về mô hình nhà vườn. Những chuyến đi thực tế như vậy là cầu nối thiết thực để người tiêu dùng thêm trân trọng, gắn bó và giới thiệu nông sản địa phương tới bạn bè, người thân.

Tuy nhiên, để mùa quả chín mang lại thêm giá trị, các nhà vườn nên cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian đón khách, mùa thu hoạch, đường đi và số điện thoại liên hệ; tránh để khách đến khi quả chưa chín hoặc đã thu hoạch gần hết. Giá vé dịch vụ và giá nông sản cần được niêm yết rõ ràng để mọi người chủ động lựa chọn. Chuẩn bị tốt từ những việc nhỏ sẽ giúp mỗi chuyến thăm vườn trở thành trải nghiệm trọn vẹn đối với du khách.