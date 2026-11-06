Để mỗi chuyến biển trở về bình yên

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ tàu cá, thuyền viên và ngư dân trong việc chấp hành pháp luật PCCC và CNCH, chống khai thác IUU, để mỗi chuyến biển trở về an toàn và bình yên.

Đông đảo chủ tàu cá, thuyền viên và bà con ngư dân địa phương lắng nghe phổ biến các quy định của pháp luật

Theo đó, tại hội nghị, các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 cùng Công an xã Vạn Tường và Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn ngư dân các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trên tàu cá, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng xử lý những tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong quá trình hoạt động trên biển.

Các đơn vị cũng trực tiếp hướng dẫn cách kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy, thao tác rút chốt an toàn và thực hiện các bước dập tắt đám cháy; cách nhận biết nguy cơ rò rỉ khí gas và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy phù hợp để bảo đảm an toàn...

Lực lượng chức năng trực tiếp đến các tàu cá để tuyên truyền

Qua đó, giúp nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình lao động trên biển; chủ động ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công tác tuyên truyền chống khai thác IUU chú trọng phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm của chủ tàu và ngư dân trong việc chấp hành đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác; duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS, ghi chép nhật ký khai thác và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn cách kiểm tra các thiết bị trên tàu cá và sử dụng bình chữa cháy an toàn

Dịp này, Hải đội 23 cũng tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu và trao 120 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vạn Tường nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 cùng các lực lượng đối với ngư dân địa phương. Góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực và động viên bà con ngư dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân

Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển. Đặc biệt, thông qua chương trình, Hải đội 23 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển gắn với chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Hải đội 23 trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chỉ huy Hải đội 23 chia sẻ, với phương châm gần dân, sát dân, đồng hành cùng ngư dân, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để mỗi ngư dân là một tuyên truyền viên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; mỗi con tàu là một điểm tựa góp phần giữ gìn bình yên trên biển.

Chỉ huy Hải đội 23 chia sẻ tại hội nghị

Những việc làm cụ thể nói trên không chỉ vì một nghề cá phát triển bền vững, vì những chuyến biển trở về an toàn và bình yên; mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và an toàn biển, đảo của Tổ quốc.