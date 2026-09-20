Để mỗi cánh đồng tạo thêm nhiều giá trị

Đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa tại xã Hiển Khánh. Ảnh: Văn Đại

Sau hợp nhất, Ninh Bình có không gian phát triển rộng, địa hình đa dạng, gồm đồng bằng, trung du, đồi núi và ven biển. Tỉnh có những vùng lúa chất lượng cao, rau màu, cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; có nhiều sản phẩm đặc sản, làng nghề và cảnh quan giàu bản sắc. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, đa giá trị.

Những lợi thế ấy chưa tự chuyển thành hiệu quả kinh tế. Sản xuất ở một số địa phương còn nhỏ lẻ, hạ tầng chưa đồng bộ, việc liên kết tiêu thụ thiếu bền vững. Đất nông nghiệp có xu hướng giảm do nhu cầu phát triển đô thị, giao thông và công nghiệp. Một số diện tích nằm xen kẹt, thiếu hệ thống tưới tiêu hoặc canh tác kém hiệu quả. Lao động trẻ rời đồng ruộng, người làm nông chủ yếu đã lớn tuổi. Giá vật tư, nhân công tăng, trong khi đầu ra của nhiều sản phẩm vẫn phụ thuộc vào thị trường tự do.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến năm 2025, giá trị sản phẩm bình quân trên một héc-ta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 197,7 triệu đồng. Toàn tỉnh còn hơn 5.040ha đất nông nghiệp không gieo cấy, chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Những con số này cho thấy dư địa đất nông nghiệp cần nâng cao giá trị còn lớn, đồng thời phản ánh những vấn đề cần giải quyết trong quá trình cơ cấu lại sản xuất.

Ngày 10/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 2030. Mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên một héc-ta đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản đạt từ 220 triệu đồng trở lên. Đề án xác định phát triển nền nông nghiệp hàng hóa tích hợp đa giá trị, dựa trên lợi thế từng vùng; khuyến khích sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, gắn với OCOP, xây dựng nông thôn mới và du lịch.

“Đa giá trị” cần được hiểu bằng những lợi ích cụ thể. Trên cùng diện tích, người dân có thể bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp để tăng thu nhập. Nông sản được sản xuất theo quy trình an toàn, có thương hiệu và truy xuất được nguồn gốc sẽ có cơ hội vào các kênh phân phối ổn định. Rơm rạ, thân lá, phụ phẩm chế biến và chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân hữu cơ, thức ăn hoặc năng lượng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm ô nhiễm. Cánh đồng, vùng cây ăn quả, đầm sen, đồng muối và làng nghề... được gìn giữ tốt có thể trở thành sản phẩm trải nghiệm, tạo thêm việc làm cho người dân. Cách làm này không xa lạ, nhưng để trở thành phương thức sản xuất ổn định cần có quy hoạch, kỹ thuật và thị trường.

Thực tế tại Ninh Bình cho thấy hiệu quả của hướng đi này. Các mô hình liên kết sản xuất lúa đặc sản, lúa chất lượng cao đạt giá trị khoảng 130-150 triệu đồng/ha; mô hình xen canh rau, củ, quả an toàn đạt trên 250 triệu đồng/ha. Toàn tỉnh đã hình thành hơn 123 chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản an toàn. Gần 5.000ha đất được tích tụ, tập trung thông qua thuê, nhận chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Nhiều vùng chuyên canh lúa, rau màu, cây ăn quả, dược liệu từng bước gắn sản xuất với sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

Kết quả bước đầu cũng cho thấy, nâng cao giá trị đất nông nghiệp không thể chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng hộ. Tỉnh cần tổ chức không gian sản xuất theo lợi thế của từng vùng, bảo vệ quỹ đất cần thiết cho an ninh lương thực, đồng thời chuyển đổi hợp lý những diện tích kém hiệu quả. Hạ tầng điện, giao thông, thủy lợi, sơ chế và bảo quản phải được đầu tư theo vùng sản xuất tập trung. Chính sách hỗ trợ cần rõ đối tượng, sát nhu cầu và thuận lợi để người dân tiếp cận.

Trong mối liên kết ấy, doanh nghiệp có vai trò xác định nhu cầu thị trường, tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, chuyển giao quy trình và tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã phải thực sự là đầu mối tập hợp nông dân, tổ chức sản xuất đồng nhất, quản lý chất lượng và thực hiện hợp đồng liên kết.