Để mô hình 'Dòng họ học tập' hiệu quả

Toàn tỉnh hiện có 3.284 dòng họ đăng ký mô hình “Dòng họ học tập”, chiếm tỉ lệ 68% so với tổng số dòng họ trong toàn tỉnh. Để xây dựng mô hình “Dòng họ học tập” có hiệu quả, các dòng họ trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban Khuyến học dòng họ nhằm chăm lo tốt cho công tác khuyến học, khuyến tài (KH, KT).

Hằng năm, ngoài việc khen thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, các Ban Khuyến học dòng họ đã quan tâm, chăm lo đến các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học để giúp đỡ các cháu được tiếp tục đến trường. Đồng thời vận động các cháu học giỏi kèm cặp các cháu học kém, tổ chức các nhóm tự quản trong giờ tự học.

Các Ban Khuyến học dòng họ luôn nêu cao việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu, nêu gương người tốt, việc tốt, từ đó hướng con cháu nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện.

Hiện, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều dòng họ làm tốt công tác KH, KT, góp phần tích cực trong xây dựng quê hương, đất nước. Điển hình như họ Hoàng Kim, ở phường Đông Hà; dòng họ Hoàng Ngọc, ở xã Hiếu Giang; dòng họ Lê Bá và Lê Cảnh, xã Triệu Phong...

Ban Khuyến học họ Hoàng Kim luôn quan tâm đến việc học của thế hệ con, cháu - Ảnh: N.B

Đặc biệt, họ Hoàng Kim ở phường Đông Hà là một trong những dòng họ có bề dày lịch sử hình thành gần 500 năm. Hiện nay, họ Hoàng Kim có khoảng 300 hộ dân sinh sống chủ yếu ở phường Đông Hà và các xã Cam Lộ, Hiếu Giang; một số ít sinh sống, học tập tại các tỉnh trong nước và ở nước ngoài. Từ khoảng 30 năm trước, mặc dù kinh tế của các gia đình trong dòng họ Hoàng Kim còn gặp nhiều khó khăn song việc học của các thế hệ con, cháu luôn được chú trọng.

Ông Hoàng Kim Giao, Trưởng họ, kiêm Phó Ban Khuyến học họ Hoàng Kim cho biết: “Năm 1999 dòng họ chúng tôi quyết lập Ban Khuyến học, huy động quỹ khuyến học thường niên để chăm lo cho việc học của con em. Từ đó đến nay năm nào cũng có nhiều con em trong họ Hoàng Kim học hành đỗ đạt cao và thành danh nhờ con đường học vấn”.

Hoàng Kim là dòng họ đầu tiên của tỉnh Quảng Trị (cũ) thành lập Ban Khuyến học dòng họ đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác KH, KT, được các dòng họ trên địa bàn học tập. Hầu như gia đình nào trong dòng họ cũng có ít nhất 1 người theo học đại học, cao đẳng, nhiều nhà còn đầu tư cho con hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Trong họ Hoàng Kim có rất nhiều gia đình học tập tiêu biểu, như: Hoàng Kim Khiết, Hoàng Kim Dũng, Hoàng Kim Phú...

Hiện nay, dòng họ Hoàng Kim có 1 tiến sĩ, 8 thạc sĩ, trên 100 cử nhân và hàng chục sinh viên đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng trong nước, du học nước ngoài. “Hàng chục năm qua, mỗi lần giỗ chạp, chúng tôi đều tổ chức trao thưởng khuyến học và lấy gương sáng của các cụ hiền nhân, những người đỗ đạt, tài đức thuộc các thế hệ trước để răn dạy con cháu thế hệ sau.

Từ đó, khơi dậy truyền thống hiếu học và tiếp thêm niềm tin cho các con cháu trong dòng họ nỗ lực rèn đức, luyện tài, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước”, ông Hoàng Kim Khiết, nguyên Trưởng ban Khuyến học dòng họ Hoàng Kim chia sẻ.

Ở họ Hoàng Kim có một mô hình làm khuyến học rất hay đó là “Thế hệ trẻ thành đạt dẫn dắt thế hệ trẻ nối tiếp”. Thông qua mô hình này, thế hệ trẻ thành đạt trong họ đã chung tay giúp đỡ các thế hệ trẻ kế cận trong học tập, cuộc sống. Chính vì thế mà nhiều năm trở lại đây, con cháu trong họ Hoàng Kim không có ai phải nghỉ học giữa chừng, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Dương Thị Hải Yến cho biết: “Đến nay, nhiều dòng họ trên địa bàn tỉnh không những làm tốt công tác KH, KT mà còn lồng ghép với việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động. Các bậc cao niên và Ban Khuyến học của dòng họ thường xuyên vận động con cháu trong họ tộc nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ đó góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.