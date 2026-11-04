Để mặt mộc, diện đồ ngủ ở nhà, Thiều Bảo Trâm khiến dân mạng khó rời mắt

Mới đây, Thiều Bảo Trâm tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi chia sẻ hình ảnh đời thường với diện mạo giản dị. Không cần váy áo cầu kỳ hay lớp trang điểm chỉn chu, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người khó rời mắt khi xuất hiện trong bộ đồ ngủ thoải mái, để mặt mộc tự nhiên.

Nhan sắc đời thường của Thiều Bảo Trâm nhận được nhiều lời khen. Ảnh IGNV

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Thiều Bảo Trâm gây ấn tượng với làn da mịn màng, đường nét gương mặt thanh tú và vẻ ngoài trẻ trung. Gương mặt không son phấn giúp nữ ca sĩ khoe trọn nét đẹp tự nhiên, mang đến cảm giác gần gũi, khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu hay tại các sự kiện giải trí.

Ngay sau khi đăng tải, loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm và nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của Thiều Bảo Trâm, đồng thời cho rằng đôi khi chính những khoảnh khắc giản dị, không cầu kỳ lại giúp nữ ca sĩ ghi điểm và tạo sức hút riêng trong mắt công chúng: "Thiều Bảo Trâm mãi đỉnh; Mặt mộc vẫn xinh như Hoa hậu; Xinh quá chị ơi; Nhan sắc ngày càng thăng hang...".

Nữ ca sĩ sở hữu làn da căng mịn quyến rũ. Ảnh IGNV ↵

Thiều Bảo Trâm (sinh năm 1994, quê Thanh Hóa) là nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến nhờ ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang trẻ trung cùng giọng hát ngọt ngào. Cô từng hoạt động trong nhóm nhạc Bee.T cùng chị gái Thiều Bảo Trang trước khi phát triển sự nghiệp solo.

Sau khi tách nhóm, nữ ca sĩ dần tạo dấu ấn riêng với loạt ca khúc như Một mình có buồn không?, Sau lưng anh có ai kìa, Love Rosie và Triệu lý do. Năm 2024, cô tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió, cho thấy khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn sân khấu.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Thiều Bảo Trâm. Ảnh FBNV

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thiều Bảo Trâm còn thu hút sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung và gu thời trang đa dạng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh tập luyện và phong cách ăn mặc cá tính.

Nữ ca sĩ cũng được đánh giá cao bởi vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng cùng gương mặt thanh tú. Dù xuất hiện trên sân khấu với diện mạo chỉn chu hay chia sẻ những bức ảnh giản dị khi ở nhà, Thiều Bảo Trâm vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.