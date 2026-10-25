Để mạch Nghị quyết chảy vào cuộc sống
Thực tiễn công tác xây dựng Đảng chỉ ra một khoảng trống nhức nhối: Khoảng cách giữa “có mặt đi học” và “thực sự tiếp thu”, giữa văn bản ban hành và hành động thực tế. Ngay trong năm khởi đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, tình trạng học tập chiếu lệ, sao chép kế hoạch cấp trên nếu không giải quyết dứt điểm sẽ trở thành điểm nghẽn cản trở sự bứt phá. Trước đòi hỏi vận hành bộ máy tinh gọn và hiệu quả, Lâm Đồng đã bắt đúng bệnh, thẳng thắn đối diện với tồn tại để đặt lại câu hỏi căn bản: Học nghị quyết để làm gì?
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Nhàn - Phan Văn Tân - Dương Thị Nguyệt Nga
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/de-mach-nghi-quyet-chay-vao-cuoc-song-471299.html