Để mạch Nghị quyết chảy vào cuộc sống

Một nghị quyết dù đúng đắn, sát thực tiễn đến đâu cũng khó tạo ra chuyển biến nếu khi đi vào tổ chức thực hiện, nhiệm vụ được giao chung chung, trách nhiệm không được định danh, thời hạn hoàn thành không rõ và kết quả cuối cùng không có thước đo cụ thể. Khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn vì thế đôi khi không nằm ở việc thiếu nghị quyết, mà nằm ở cách biến nghị quyết thành công việc hằng ngày của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ.

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Đặt trong yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bài toán ấy càng trở nên cấp thiết. Khi một cấp trung gian không còn, công việc được đẩy nhanh hơn về cơ sở, đồng nghĩa với việc không còn nhiều khoảng trống để né tránh, đùn đẩy hay chờ đợi. Mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ, mỗi khâu phải có người chịu trách nhiệm và mỗi kết quả phải được kiểm chứng bằng thực tiễn. Đó là lý do Lâm Đồng xác định “6 rõ” không chỉ là một nguyên tắc trong phân công công việc, mà phải trở thành kỷ luật thực thi, tạo thành sợi dây nối từ nghị quyết đến hành động.

Trong quản trị công vụ, có một kiểu phân công tưởng như rất chặt chẽ nhưng thực chất lại tạo ra khoảng trống trách nhiệm. Đó là giao nhiệm vụ cho tập thể nhưng không xác định ai là người chịu trách nhiệm chính; yêu cầu hoàn thành “trong thời gian tới” nhưng không có mốc thời gian cụ thể; đặt mục tiêu “tăng cường”, “đẩy mạnh”, “nâng cao” nhưng không xác định sản phẩm cuối cùng phải đạt là gì. Khi đó, mọi người đều có phần việc, nhưng đến lúc công việc chậm tiến độ lại rất khó xác định trách nhiệm thuộc về ai.

Lâm Đồng đưa ra phương pháp chặn từ gốc tình trạng này bằng nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm. Tinh thần ấy được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 15/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với yêu cầu nhận diện đầy đủ những hạn chế trong học tập, quán triệt nghị quyết và phân công lộ trình thực hiện cụ thể cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng ở đây là “6 rõ” không dừng lại ở một công thức quản trị đẹp về mặt câu chữ. Giá trị của nó chỉ được xác lập khi từng nội dung trong nghị quyết được chuyển thành một nhiệm vụ có thể theo dõi và kiểm chứng.

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Một nhiệm vụ đã “rõ người” thì không thể xảy ra tình trạng khi chậm tiến độ, ai cũng cho rằng mình chỉ phối hợp. “Rõ việc” giúp tránh việc triển khai nghị quyết theo kiểu dàn trải, nhiều đầu việc nhưng thiếu trọng tâm.

“Rõ thời gian” buộc tiến độ phải được lượng hóa thay vì phụ thuộc vào những cụm từ chung chung.

“Rõ thẩm quyền” giúp người được giao việc biết mình có quyền quyết định đến đâu, tránh tình trạng việc gì cũng phải xin ý kiến.

“Rõ trách nhiệm” gắn kết quả với từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

“Rõ sản phẩm” khiến việc thực hiện nghị quyết không thể dừng lại ở những báo cáo mang tính mô tả.

Cách ví von ấy cho thấy: “6 rõ” không chỉ nhằm phục vụ quản lý nội bộ, mà còn mở rộng sang yêu cầu công khai trách nhiệm và tăng khả năng giám sát.

Khi nhiệm vụ, thời hạn và sản phẩm được xác định rõ, kết quả thực hiện không còn là câu chuyện riêng trong một cuộc họp giao ban, mà trở thành thứ có thể đối chiếu với thực tế.

Nếu “6 rõ” là công thức để biến nghị quyết thành nhiệm vụ, thì “sản phẩm” chính là câu trả lời cho câu hỏi: Sau khi nghị quyết được học và triển khai, điều gì đã thực sự thay đổi?

Theo Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm, tinh thần của Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả. Từ yêu cầu đó, Lâm Đồng xác định sản phẩm sau học tập nghị quyết phải là những kết quả có thể đo đếm và kiểm chứng trong thực tiễn.

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Với cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền, sản phẩm trước hết không phải là số lượng hội nghị đã tổ chức, số văn bản đã ban hành hay số báo cáo đã hoàn thành, mà là những chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, được xây dựng theo nguyên tắc “6 rõ”.

Nhưng quan trọng hơn, đó phải là những điểm nghẽn được tháo gỡ, những vấn đề tồn đọng được giải quyết và những thay đổi mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

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Đó có thể là một vướng mắc về cơ chế, chính sách được xử lý; một dự án nhiều năm đình trệ được khơi thông; một điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng được giải quyết; một thủ tục hành chính được rút ngắn; một công trình được hoàn thành đúng tiến độ; hoặc đơn giản hơn là một người dân không còn phải đi lại nhiều lần để giải quyết một công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

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Đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, “sản phẩm” phải gắn với chính phần việc được giao. Đó là những việc khó, việc phức tạp, những tồn đọng kéo dài được xử lý đến cùng; là sự thay đổi trong phương pháp làm việc; là khả năng chủ động tháo gỡ vấn đề thay vì chỉ báo cáo khó khăn và chờ cấp trên chỉ đạo.

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Lâm Đồng đang hướng tới việc lượng hóa kết quả theo ba nhóm tiêu chí: tiến độ thời gian; chất lượng xử lý việc khó; và sự chuyển biến thực tiễn ngoài xã hội. Kết quả này được đưa vào chấm điểm KPI hằng quý, làm căn cứ đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Như vậy, nghị quyết được đưa ra khỏi phạm vi của những khái niệm trừu tượng để bước vào một hệ thống đo lường cụ thể hơn. Không thể nói đã thực hiện tốt nếu nhiệm vụ vẫn chậm; không thể tự đánh giá hoàn thành nếu những việc khó vẫn nằm nguyên tại chỗ; và càng không thể coi một chủ trương đã thành công nếu người dân, doanh nghiệp chưa cảm nhận được sự thay đổi.

Trong toàn bộ chuỗi chuyển hóa từ nghị quyết thành kết quả, vai trò người đứng đầu được Lâm Đồng đặt ở vị trí trung tâm.

Bởi lẽ, cùng một chủ trương nhưng ở nơi người đứng đầu quyết liệt, công việc thường có tốc độ khác; ở nơi người đứng đầu né tránh, bộ máy dễ rơi vào trạng thái chờ đợi. Một kế hoạch có thể được xây dựng rất đầy đủ, nhưng nếu người chịu trách nhiệm chính không trực tiếp theo dõi, không tháo gỡ điểm nghẽn và không chịu trách nhiệm đến cùng thì rất khó tạo ra kết quả thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, người đứng đầu giữ vai trò then chốt trong chuyển hóa nghị quyết thành hành động, vì vậy trách nhiệm và kỷ luật thực thi của người đứng đầu phải được đặt ở vị trí cao nhất.

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Trước hết, người đứng đầu phải trực tiếp dẫn dắt và nêu gương. Việc quán triệt nghị quyết không thể chỉ giao cho bộ phận tham mưu, trong khi chính người lãnh đạo lại đứng ngoài quá trình tổ chức thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chủ trì, đối thoại với cán bộ và Nhân dân, đồng thời tiên phong trong tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Nhưng nêu gương không thể chỉ thể hiện qua lời nói. Nó phải được nhìn thấy bằng những sản phẩm cụ thể, bằng cách người đứng đầu xử lý một việc khó, tháo gỡ một điểm nghẽn hoặc đứng ra chịu trách nhiệm khi một nhiệm vụ không đạt yêu cầu.

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Cùng với đó là yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết theo đúng nguyên tắc “6 rõ”. Khi phân cấp, phân quyền, phải giao đồng thời nhiệm vụ, thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Nếu chỉ giao nhiệm vụ mà không giao đủ thẩm quyền, cấp dưới có thể rơi vào tình trạng có việc nhưng không có quyền xử lý; ngược lại, giao quyền mà không quy định rõ tiêu chuẩn và trách nhiệm cũng dễ dẫn đến tùy tiện hoặc phát sinh rủi ro.

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Bởi vậy, theo Bí thư Tỉnh ủy, người đứng đầu không chỉ có trách nhiệm giao việc mà còn phải bảo đảm điều kiện để công việc được thực hiện, đồng thời trực tiếp theo dõi những nhiệm vụ quan trọng, phức tạp và có nguy cơ chậm tiến độ.

Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đồng thời đề xuất rõ phương án giải quyết. Điều không được phép là chỉ phản ánh khó khăn rồi chờ cấp trên quyết định.

Một trong những thay đổi quan trọng trong cách tổ chức thực hiện nghị quyết ở Lâm Đồng là tăng cường đo lường bằng dữ liệu. Theo đó, tỉnh đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số liên thông từ tỉnh đến xã, cập nhật kết quả công việc theo thời gian thực. Những nhiệm vụ chậm tiến độ, những hồ sơ tồn đọng hay những dự án có nguy cơ không đạt yêu cầu sẽ được nhận diện sớm hơn, qua đó tạo điều kiện để cấp có thẩm quyền can thiệp thay vì chờ đến cuối kỳ mới đánh giá.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là Lâm Đồng không đặt mục tiêu chạy theo những con số một cách máy móc. Dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi phản ánh đúng thực chất công việc; KPI chỉ có giá trị khi không trở thành một hình thức thành tích mới.

Tinh thần ấy được Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh rất rõ:

Đằng sau yêu cầu ấy là một thông điệp về kỷ luật thực thi: cán bộ không thể chỉ được đánh giá qua việc tham dự đầy đủ các cuộc họp, hoàn thành báo cáo hay phát biểu đúng quy trình, mà phải được đánh giá qua khả năng giải quyết công việc và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

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Những con số kinh tế - xã hội của Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy một số tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GRDP đạt 8,51% trong 9 tháng, riêng quý III tăng 9,65%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,64%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 84.100 tỷ đồng; tỉnh thu hút 63 dự án mới với tổng vốn đăng ký gần 200.000 tỷ đồng; lượng khách du lịch đạt hơn 18,47 triệu lượt. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng từ 22% vào tháng 6 lên gần 55% vào cuối tháng 9.

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Những con số ấy không thể được quy giản thành kết quả của riêng một giải pháp hay một cá nhân, nhưng chúng cho thấy khi kỷ luật thực thi được đặt cao hơn, khi những điểm nghẽn được nhận diện và xử lý quyết liệt hơn, bộ máy có thể tạo ra chuyển động rõ rệt.

Du lịch biển của Lâm Đồng đã, đang thu hút nhiều du khách trong, ngoài nước

Sau cùng, thước đo của “6 rõ” không nằm ở việc một cuộc họp có bao nhiêu người phát biểu về trách nhiệm, mà nằm ở việc sau cuộc họp có bao nhiêu việc được giải quyết; không nằm ở số trang báo cáo, mà ở những điểm nghẽn đã được tháo gỡ; không nằm ở những lời cam kết, mà ở sản phẩm được tạo ra.

Và trong chuỗi chuyển hóa ấy, người đứng đầu chính là mắt xích quyết định. Nếu người đứng đầu thực sự vào cuộc, “6 rõ” sẽ trở thành kỷ luật vận hành; nếu người đứng đầu vẫn đứng ngoài, “6 rõ” rất dễ chỉ trở thành một công thức đẹp trên giấy. Bởi vậy, đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ cần một cách học mới, mà cần một cách làm mới: giao việc phải rõ, trao quyền phải đủ, trách nhiệm phải đến cùng và kết quả phải được đặt dưới ánh sáng của dữ liệu, thực tiễn và sự giám sát của Nhân dân.

Từ kỷ cương ấy, một yêu cầu khác lại được đặt ra: muốn làm đúng, trước hết phải hiểu đúng; muốn biến nghị quyết thành hành động, cán bộ, đảng viên phải có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp cận nghị quyết bằng những phương thức phù hợp hơn với thời đại số.

(Còn nữa)

Nội dung và ảnh: Phan Tân - Thanh Nhàn

Trình bày: Nguyệt Nga (bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)

Kỳ 1: Đừng để nghị quyết “nghẽn mạch”