Để lời Then, điệu Tắc Xình níu chân du khách

Sự kết hợp văn hóa trà và bản sắc dân tộc ở La Bằng đã tạo thêm sức hút cho du khách.

Khi màn đêm buông xuống những triền đồi chè La Bằng, không khí tại các khu nghỉ dưỡng, homestay trở nên náo nhiệt bởi tiếng nhạc, lời ca và những bước chân nhịp nhàng.

Sau một ngày khám phá vùng chè đặc sản, du khách cùng người dân địa phương hòa mình vào những điệu múa truyền thống, nối vòng tay bên ánh lửa. Những câu chuyện về phong tục, tập quán được sẻ chia trong tiếng cười, những cái nắm tay thân tình, xóa nhòa khoảng cách giữa người đón khách và người đến thăm.

Trong buổi giao lưu ấy, bà Phạm Hồng Thắm, thành viên Câu lạc bộ Sấng Cọ, xã La Bằng, không giấu niềm vui khi những điệu múa, bài hát của dân tộc mình được giới thiệu đến đông đảo du khách. Với bà, mỗi lần biểu diễn không chỉ là dịp giao lưu mà còn là cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Thắm chia sẻ: Tôi rất muốn truyền bá bản sắc dân tộc mình đến với du khách gần xa, nhất là những người đến La Bằng tham quan, trải nghiệm các đồi chè.

Với bà Nguyễn Thị Hoan, du khách đến từ xã Côn Minh, chuyến đi La Bằng để lại ấn tượng không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là những đồi chè trải dài, khí hậu dễ chịu cùng buổi giao lưu văn nghệ giàu cảm xúc đã tạo nên trải nghiệm đáng nhớ.

Bà Hoan hào hứng nhận xét: La Bằng có khí hậu, thổ nhưỡng tốt, những đồi chè bạt ngàn. Chuyến tham quan La Bằng lần này thực sự ấn tượng, nhất là buổi giao lưu buổi tối.

Du khách cùng người dân La Bằng giao lưu văn hóa bên lửa trại.

Cảm nhận của du khách cho thấy sức hấp dẫn của du lịch trải nghiệm không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cơ hội hòa mình vào đời sống bản địa. Một buổi giao lưu văn nghệ có thể trở thành ký ức khó quên, giúp hành trình khám phá vùng chè thêm chiều sâu và cảm xúc.

La Bằng hiện có khoảng 1.100ha chè, tạo lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm sản xuất và thưởng trà. Toàn xã có trên 20 đơn vị đăng ký hoạt động du lịch cùng 14 đội văn nghệ cộng đồng.

Từ tham quan đồi chè, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hái, chế biến chè đến thưởng trà và giao lưu văn hóa, các hoạt động đang từng bước kết nối thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, mang đậm dấu ấn địa phương.

Nhận thấy tiềm năng đó, anh Nguyễn Văn Tới, chủ Khu nghỉ dưỡng La Bằng Homestay Retreat, quyết định đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại quê hương. Theo anh, đây không chỉ là hướng khai thác lợi thế cảnh quan mà còn là cơ hội góp phần thay đổi diện mạo địa phương, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Cùng với sự tham gia của người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chính quyền địa phương chú trọng kết nối hoạt động văn hóa, văn nghệ với quảng bá sản phẩm đặc trưng.

Ông Tô Hà Phương, Phó Chủ tịch UBND xã La Bằng, cho biết: Tại các hội thảo, chương trình giới thiệu sản phẩm do các cấp, ngành quan tâm tổ chức, xã lồng ghép hoạt động văn hóa, văn nghệ với quảng bá sản phẩm trà, qua đó giới thiệu hình ảnh đất và người La Bằng đến du khách.

Việc kết hợp văn hóa với quảng bá sản phẩm mở ra hướng phát triển du lịch gắn với những giá trị riêng của địa phương. Nếu những đồi chè tạo nên cảnh quan, sản phẩm trà mang lại giá trị kinh tế thì lời ca, điệu múa truyền thống góp phần làm nên bản sắc của điểm đến.

Khi được tổ chức phù hợp, hoạt động văn nghệ không chỉ phục vụ nhu cầu giao lưu mà còn giúp du khách hiểu hơn về cộng đồng đang gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa ấy.