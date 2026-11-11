De Ligt mang lời nguyền kỳ lạ đến Old Trafford

De Ligt làm việc với 11 HLV khác nhau trong 11 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp.

Tương lai của Michael Carrick tại Old Trafford đang bị đặt dấu hỏi lớn sau chuỗi kết quả thất vọng. Ban lãnh đạo MU được cho là nghiêng về phương án sa thải nhà cầm quân người Anh, trong khi Maurico Pochettino nổi lên như ứng viên sáng giá nhất để thay thế.

Tuy nhiên, người kế nhiệm Carrick có thể phải đối mặt với một thống kê khá đặc biệt liên quan đến De Ligt. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, trung vệ 26 tuổi liên tục phải làm quen với HLV mới. Cứ mỗi mùa giải mới, anh lại chứng kiến một chiến lược gia mới xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo.

Tính riêng ở MU, "lời nguyền" De Ligt được thể hiện rất rõ. Anh lần lượt làm việc dưới trướng Erik ten Hag mùa 2024/25, Ruben Amorim mùa 2025/26 và Michael Carrick mùa 2026/27. Sau mỗi mùa giải, trung vệ người Hà Lan lại thích nghi với một HLV mới, khiến Pochettino có lý do để lo ngại nếu tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Nếu quy luật tiếp diễn, Carrick sẽ là HLV tiếp theo rời MU, còn người kế nhiệm cói thể cũng phải rới chia tay sân Old Trafford ở giai đoạn đầu mùa giải tới. Trong trường hợp được bổ nhiệm, Pochettino sẽ trở thành HLV thứ 12 trong sự nghiệp của De Ligt sau 12 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp.

De Ligt gia nhập MU từ Bayern Munich năm 2024. Tuy nhiên, quãng thời gian của anh tại Old Trafford không suôn sẻ. Trung vệ này mới có 42 lần ra sân tại Premier League và thường xuyên gặp vấn đề thể lực. Đáng chú ý, chấn thương lưng mùa trước khiến anh phải nghỉ thi đấu tới 276 ngày.