Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có 8.868 lễ hội, trong đó có tới 8.103 lễ hội truyền thống trải dài khắp dải đất hình chữ S. Mỗi lễ hội là một câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, phong tục và bản sắc gắn với địa danh đó. Từ lễ hội bánh chưng bánh dày nhớ về đất nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước phát triển hàng nghìn năm; lễ hội Đền Hùng, lễ hội yên Tử, lễ hội chùa Hương, lễ hội chùa Thầy, lễ hội núi Bà Đen… những lễ hội tâm linh mang đến cho con người cảm giác được bảo vệ, che chở, yêu thương...

Lễ hội được tổ chức ở Cố đô Hoa Lư

Không gian văn hóa Kinh Bắc nổi tiếng với Hội Lim có những trò chơi dân gian gần gũi đánh đu, đấu vật, đấu cờ người, các trò chơi giao duyên hát quan họ. Hay như Hội Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội có câu chuyện nổi tiếng gắn với huyền thoại Thánh Gióng một trong tứ bất tử của Việt Nam, cùng với đấy là thú chơi bình dân chọi gà và các hoạt động dân gian khác. Đến lễ hội Phủ Dầy ở Nam Định gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ, một không gian văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Việt….

Hàng nghìn lễ hội diễn ra trên khắp mọi miền tổ quốc và trong nhiều thời điểm khác nhau. Đó cũng là nguồn tài nguyên văn hóa giàu tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá trị nguyên bản.

Nhà nghiên cứu văn hóa - văn học, PGS - TS Lê Thị Bích Hồng, (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết: Lễ hội truyền thống là một trong những hình thức biểu đạt sinh động nhất của văn hóa dân tộc. Trong mỗi lễ hội không chỉ có những nghi thức tế lễ, trò diễn dân gian hay các hoạt động vui chơi cộng đồng, mà còn kết tinh cả một hệ thống ký ức lịch sử, tín ngưỡng, phong tục và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống ở đảo Phú Quốc, tổ chức ở bãi biển Dinh Cậu

Theo PGS - TS Lê Thị Bích Hồng: Có những lễ hội gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước. Có lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thành hoàng, thờ tổ nghề, tưởng nhớ những người có công với quê hương, đất nước. Có lễ hội phản ánh khát vọng về mùa màng, cuộc sống bình an, no đủ của cư dân nông nghiệp. Mỗi nghi thức, mỗi tập tục, mỗi trò diễn đều mang trong mình lớp văn hóa riêng, tạo nên bản sắc không thể trộn lẫn của từng vùng đất.

“Sự phong phú đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lễ hội đối với hoạt động du lịch. Du khách đến với một lễ hội không đơn thuần để xem một chương trình văn nghệ hay tham gia một sự kiện. Điều họ tìm kiếm còn là cơ hội được bước vào một không gian văn hóa khác biệt, được tìm hiểu lịch sử vùng đất, tiếp xúc với phong tục địa phương, cảm nhận đời sống tinh thần và những giá trị đã làm nên bản sắc của cộng đồng” - bà Hồng khẳng định.

GS-TS Lê Thị Bích Hồng cho biết thêm: “Ở góc độ phát triển, lễ hội có thể tạo ra những giá trị kinh tế và văn hóa. Từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển đến sản phẩm thủ công, quà lưu niệm, các hoạt động trải nghiệm văn hóa và giới thiệu nghề truyền thống; lễ hội góp phần tạo sinh kế cho người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương và thêm cơ hội được giới thiệu, quảng bá và lan tỏa.

Du lịch, nếu được tổ chức phù hợp, có thể tạo thêm động lực để người dân tự hào về di sản của mình, có ý thức gìn giữ những phong tục, tập quán và nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một”.

“Nhưng cũng chính tại điểm giao thoa giữa văn hóa và du lịch, những thách thức trong việc bảo tồn giá trị nguyên gốc của lễ hội bắt đầu bộc lộ” - bà quan ngại.

TS Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định: “Lễ hội đông người chưa chắc đã là một lễ hội giàu sức sống. Hay như không gian rực rỡ ánh sáng, âm thanh chưa chắc đã giúp du khách hiểu hơn về lịch sử và bản sắc của vùng đất đấy. Và một nghi lễ được tái hiện đầy đủ về hình thức cũng chưa chắc đã bảo tồn được giá trị nếu những người thực hành không còn nhận ra ý nghĩa của chính hoạt động văn hóa mà mình đang tham gia”.

“Muốn giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển du lịch, trước hết cần xác lập đúng vị trí của cộng đồng trong đời sống lễ hội” - ông khẳng định.

Theo TS Nguyễn Hùng Vĩ, người dân không thể chỉ xuất hiện trong lễ hội với tư cách lực lượng phục vụ, người bán hàng, người biểu diễn hay nhân vật tạo nên màu sắc bản địa cho một sản phẩm du lịch. Họ phải được nhìn nhận là người có quyền tham gia quyết định cách thức bảo tồn, thực hành và giới thiệu di sản.

Vì vậy, việc xây dựng sản phẩm du lịch gắn với lễ hội cần bắt đầu từ sự tham vấn những người nắm giữ di sản, các nghệ nhân, người cao tuổi, người thực hành tín ngưỡng và đại diện cộng đồng. Chính họ là những người hiểu rõ nhất nguồn gốc, ý nghĩa và những giới hạn văn hóa của từng nghi thức, tập tục.

Tiến sĩ, nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian ﻿Nguyễn Hùng Vĩ

“Cần có cơ chế để người dân được hưởng lợi công bằng từ hoạt động du lịch. Khi di sản tạo ra giá trị kinh tế, cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia vào quá trình phân phối những giá trị ấy. Nguồn thu từ du lịch có thể được sử dụng một phần cho công tác tu bổ không gian văn hóa, duy trì hoạt động lễ hội, truyền dạy các thực hành dân gian và hỗ trợ những người đang trực tiếp nắm giữ tri thức truyền thống” - TS Nguyễn Hùng Vĩ nhận định.

“Khi người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực từ việc bảo tồn, họ sẽ có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ di sản. Thay đổi cách tiếp cận đối với du lịch lễ hội, thay vì chỉ chú trọng thu hút đông khách, tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn hay tạo ra những không gian check-in hấp dẫn; cần hướng tới việc nâng cao chất lượng trải nghiệm văn hóa.

Du khách cần được biết vì sao cộng đồng tổ chức lễ hội, vì sao một nghi thức được thực hiện theo trình tự nhất định, ý nghĩa của những biểu tượng, trang phục, âm nhạc hay trò diễn dân gian là gì? Khi hiểu được những lớp nghĩa ấy, du khách sẽ không còn nhìn lễ hội như một sự kiện giải trí đơn thuần mà có thể cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa của di sản” - ông nói.

“Điều đó đòi hỏi các địa phương phải đầu tư nghiêm túc cho hoạt động diễn giải di sản. Những câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, phong tục cần được giới thiệu bằng ngôn ngữ dễ hiểu, sinh động, phù hợp với nhiều nhóm công chúng. Công nghệ số, phim tư liệu, triển lãm, các chương trình giáo dục di sản và hoạt động trải nghiệm có thể trở thành những phương tiện hỗ trợ hữu ích” - ông lập luận.

Lễ hội làng Thổ Hà, dấu ấn văn hóa độc đáo đất Kinh Bắc

PGS-TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái nhận định: “Cần phân biệt giữa việc giới thiệu di sản với sân khấu hóa mọi giá trị của di sản. Không phải nghi lễ nào cũng cần được chuyển thành tiết mục biểu diễn. Không phải phong tục nào cũng cần được tái hiện theo yêu cầu của du khách.

Một hướng đi khác là kết nối lễ hội với những giá trị văn hóa bản địa khác như ẩm thực, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, kiến trúc truyền thống và cảnh quan tự nhiên. Khi được tổ chức thành những hành trình trải nghiệm có chiều sâu, du lịch không chỉ kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn mở rộng cơ hội phát huy các giá trị văn hóa của địa phương.

Lễ hội mỗi vùng đều có bản sắc riêng. Không nên vì chạy theo xu hướng thị trường mà địa phương nào cũng tổ chức những chương trình tương tự na ná nhau. Bởi sức hấp dẫn của di sản nằm chính ở sự khác biệt, trải nghiệm phong phú”.

Văn hóa ngày càng trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển, khai thác giá trị lễ hội truyền thống phục vụ du lịch. Thành công không chỉ được đo bằng số lượng du khách, doanh thu dịch vụ hay mức độ lan tỏa trên truyền thông, một lễ hội thực sự có giá trị còn phải được đánh giá từ khả năng duy trì những thực hành văn hóa, mức độ tham gia của cộng đồng, sự tiếp nối giữa các thế hệ và việc bảo vệ những giá trị tinh thần vốn làm nên bản sắc của nó.

Lễ hội Nghênh Ông nổi tiếng ở đảo Phú Quốc

Công tác quản lý cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, du lịch, chính quyền địa phương và cộng đồng chủ thể. Cần xác định rõ những yếu tố cốt lõi phải được bảo vệ, những nội dung có thể điều chỉnh và những hoạt động dịch vụ cần được tổ chức ở không gian phù hợp. Việc kiểm soát hàng quán, quảng cáo, rác thải, hoạt động kinh doanh và mật độ khách tham dự cũng cần được tính toán để không làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa, tín ngưỡng” - ông nêu quan điểm.

Theo Nhà nghệ thuật học PGS - TS Nguyễn Thị Minh Thái, cần chú trọng công tác truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ. Một lễ hội được tổ chức đều đặn hằng năm, nhưng nếu lớp trẻ không hiểu ý nghĩa và hòa mình vào lễ hội thì sự tồn tại của lễ hội mới chỉ được duy trì ở hình thức bên ngoài. Bảo tồn không chỉ là giữ lại những gì đã có, mà phải tạo điều kiện để những giá trị ấy được hiện hữu thế hệ sau.

“Du khách có thể đến với một lễ hội vì sự tò mò, vì nhu cầu khám phá hay trải nghiệm một vùng đất mới. Nhưng điều khiến họ nhớ lâu và muốn quay trở lại không chỉ là những màn trình diễn rực rỡ, mà còn là cảm nhận về một đời sống văn hóa chân thực, nơi con người gắn bó với những giá trị tinh thần đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Một lễ hội có thể trở thành sản phẩm du lịch rất hút khách, nhưng trước hết phải là một di sản có đất sống trong cộng đồng. Lễ hội truyền thống không chỉ tồn tại trong ký ức, không chỉ hấp dẫn trong một mùa du lịch, mà cần phải tiếp tục có sức sống bền bỉ hiện hữu trong đời sống” - bà nhấn mạnh.