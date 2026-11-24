Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Đức Thiện cho biết, cùng với duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên trong Nhân dân, dịp này, Đồng Hới tổ chức các hoạt động mang tính sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo khí thế vui tươi hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị.

Nổi bật, giải bóng chuyền nữ truyền thống phường Đồng Hới lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 21-23/11, với sự tham gia của 24 đội bóng, gần 300 vận động viên đến từ các tổ dân phố (TDP) trên địa bàn phường. Các đội được chia thành 8 bảng thi đấu.

Phường Đồng Hới tổ chức Giải bóng chuyền nữ từ ngày 21 đến 23/11, với sự tham gia của 24 đội bóng, gần 300 vận động viên đến từ các tổ dân phố - Ảnh: H.Tr

“Tham gia giải đấu bóng chuyền nữ lần thứ I của phường, ngoài được vui chơi, nâng cao sức khỏe, chúng tôi còn góp phần lan tỏa tinh thần, ý thức rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để các đội bóng giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các TDP sau sắp xếp, kiện toàn, góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư”, vận động viên Hà Thị Lành (SN 1989), ở cụm Đức Trường, TDP Đức Ninh Đông, chia sẻ.

Đặc biệt, hội bài chòi cũng được phường Đồng Hới tổ chức từ ngày 24-30/11, với quy mô rộng, bố trí trên 10 chòi, thu hút nhiều thành viên tham gia tại mỗi lượt chơi. Ngoài ra, các TDP trên địa bàn phường cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Phường Đồng Hới chú trọng các hoạt động hướng về nguồn - Ảnh: H.TR

Được biết đến là khu dân cư luôn thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với 100% hộ gia đình trên địa bàn, TDP Đức Ninh Đông hiện có trên 99% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 95% gia đình đạt gia đình thể thao.

Phó trưởng Ban công tác Mặt trận TDP Đức Ninh Đông Trần Thị Hồng Phong cho hay, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, năm 2026, TDP hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng/tháng.

Hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, TDP Đức Ninh Đông tổ chức đội bóng luyện tập để tham gia giải bóng chuyền do phường tổ chức; đồng thời vận động bà con trang trí hồng kỳ trên các tuyến đường. Tuy người dân chủ yếu gắn bó với nghề nông, nhưng khi TDP tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bà con luôn sắp xếp công việc đồng áng để tham gia với tinh thần vui tươi, nhiệt tình, qua đó ngày càng giữ vững và phát huy truyền thống TDP văn hóa.

Đồng Hới nỗ lực xây dựng, lan tỏa hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện - Ảnh: P.V

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được phường Đồng Hới tăng cường, góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Phường đã vận động người dân tích cực treo cờ Tổ quốc, chung tay ra quân làm sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được phường Đồng Hới tăng cường, góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân - Ảnh: H.Tr

Cũng trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị (từ ngày 24-30/11), phường tích cực phối hợp với các đơn vị, sở, ngành, phục vụ bảo đảm các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch do tỉnh tổ chức diễn ra thuận lợi.

“Thi đua lập thành tích bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 và lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3, Công an phường Đồng Hới đã tổ chức lễ ra quân biểu dương lực lượng nhằm tạo khí thế quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức, trách nhiệm của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; huy động tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực tham gia cùng với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời, răn đe tội phạm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật… Lễ ra quân có sự phối hợp của các phòng chuyên môn Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Nhật Lệ…”, thượng tá Trần Hữu Phong, Trưởng Công an phường Đồng Hới cho biết thêm.

Công an phường Đồng Hới ra quân biểu dương lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tuần Văn hóa - Du lịch - Ảnh: P.V

“Bằng những phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, phường Đồng Hới vừa góp phần tạo dấu ấn, thành công của tỉnh trong tổ chức các sự kiện quan trọng: Ngày Văn hóa Việt Nam, lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3, Tuần Văn hóa-Du lịch…, đồng thời vừa nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và lan tỏa hình ảnh Đồng Hới văn minh, thân thiện, mến khách, quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người Quảng Trị nói chung đến với du khách gần xa…”, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Đức Thiện khẳng định.