Để lại thư tuyệt mệnh, bà giết cháu rồi tự tử bất thành

Ngày 28/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Thị Kim Xa (53 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 6h ngày 23/11, anh Lý Đỗ Khuê (23 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) về nhà thì phát hiện mẹ ruột là bà Xa nằm thoi thóp dưới nền gạch, cháu K đã tử vong, gần đó là chai thuốc trừ sâu.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, anh Khuê tri hô và cùng mọi người xung quanh đưa bà Kim Sa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé K. tử vong do bị phù phổi cấp. Bà Xa được bác sĩ cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định bà Xa là nghi phạm sát hại cháu ngoại rồi tự tử.

Tại cơ quan điều tra, bà Xa khai dùng dây kẽm siết cổ cháu ngoại tử vong, sau đó uống thuốc trừ sâu để tự tử. Trước khi thực hiện hành vi nhẫn tâm, bà X đã viết thư tuyệt mệnh.

Được biết, bé trai tử vong là con của chị gái anh Khuê, đang làm thuê tại TP.HCM.

Ngọc Quỳnh