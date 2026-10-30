Đề kiểm tra chung cuối cấp - kỳ vọng từ giáo viên, học sinh Hà Tĩnh

Học sinh khối 12 Trường THPT Cẩm Xuyên kỳ vọng đề thi chung đảm bảo tính thống nhất và giúp nhận diện rõ năng lực của bản thân.

Theo Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, học sinh các lớp 5, 9 và 12 sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng đề kiểm tra chung do Sở GD&ĐT chủ trì. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Lớp 5, lớp 9 và lớp 12 gắn với các kỳ chuyển cấp và định hướng học tập ở giai đoạn tiếp theo của học sinh. Vì vậy, việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung được kỳ vọng không chỉ bảo đảm tính thống nhất trong đánh giá mà còn giúp học sinh nhận diện rõ hơn năng lực của bản thân.

Em Nguyễn Thị Cẩm Ly - học sinh lớp 12A4, Trường THPT Cẩm Xuyên chia sẻ: “Em kỳ vọng đề kiểm tra chung sẽ có cấu trúc, mức độ phù hợp với chương trình học, giúp học sinh ở các trường được đánh giá trên cùng một mặt bằng. Qua kết quả bài kiểm tra, chúng em có thể biết mình đang ở đâu, còn hạn chế kiến thức nào để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cách học, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Không chỉ giúp học sinh nhận diện năng lực của bản thân, đề kiểm tra chung còn được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để giáo viên và phụ huynh đánh giá sát hơn kết quả học tập của các em.

Cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường THPT Kỳ Lâm chia sẻ: “Tôi kỳ vọng đề kiểm tra chung do Sở GD&ĐT xây dựng sẽ bảo đảm tính thống nhất, bám sát yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời đánh giá đúng năng lực học sinh. Đề cần có mức độ phù hợp, phân hóa hợp lý, không chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức mà còn đánh giá năng lực vận dụng vào thực tiễn”.

Giáo viên Trường THPT Kỳ Lâm tăng cường rèn luyện kiến thức học học sinh lớp 12.

Từ góc độ chuyên môn, nhiều giáo viên cho rằng, đề kiểm tra chung sẽ cung cấp dữ liệu tổng thể về kết quả học tập trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Cô Nguyễn Thị Hoà - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỵ Châu (xã Mai Phụ) bày tỏ: “Trong bối cảnh các địa phương cùng sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa, việc kiểm tra chung sẽ góp phần bảo đảm sự thống nhất trong đánh giá, giúp các trường có cơ sở so sánh kết quả học tập rõ ràng hơn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giúp học sinh hiểu sâu kiến thức, biết vận dụng vào thực tiễn để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Bên cạnh yêu cầu đổi mới dạy học, chất lượng đề kiểm tra và sự phù hợp với điều kiện học tập của học sinh cũng là những vấn đề được các nhà trường quan tâm, kỳ vọng trong quá trình triển khai.

Một giờ học của học sinh lớp 9, Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ).

Cô Dương Thị Hồng Thương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hà (xã Thạch Hà) cho hay: “Đề kiểm tra chung sẽ góp phần hạn chế sự chênh lệch trong cách ra đề giữa các trường, tạo thuận lợi cho công tác định hướng chuyên môn. Tuy nhiên, để bảo đảm công bằng, quá trình xây dựng đề cần tính đến điều kiện dạy học và đặc điểm học sinh ở từng vùng, miền. Bên cạnh đó, công tác bảo mật cần được thực hiện nghiêm túc, đáp án và hướng dẫn chấm phải rõ ràng, thống nhất để hạn chế cách hiểu khác nhau, bảo đảm kết quả kiểm tra phản ánh khách quan năng lực học sinh”.

Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định đề kiểm tra cuối học kỳ lớp 5, 9 và 12 do Sở GD&ĐT chủ trì, thẩm định, cung cấp đang được giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính thống nhất, khách quan trong kiểm tra, đánh giá ở những khối lớp chuyển cấp. Tuy nhiên, giá trị của đề kiểm tra chung không chỉ thể hiện qua điểm số sau kỳ thi mà còn ở khả năng cung cấp căn cứ để giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, học sinh nhận diện năng lực của bản thân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.