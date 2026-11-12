Để kích hoạt VNeID mức độ 2 không còn là bài toán khó ở vùng cao

Thông qua các buổi họp thôn và nhóm Zalo, hiểu được tiện ích của tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, chị Hờ Thị Khua ở thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng chủ động đến trụ sở Công an xã để được hướng dẫn kích hoạt. Với chị, những thao tác tưởng chừng phức tạp trở nên đơn giản hơn khi có cán bộ hỗ trợ.

Chị Khua chia sẻ: “Được các đồng chí công an hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và sử dụng các tiện ích, tôi thấy rất thuận tiện”.

Tà Xi Láng là xã vùng cao, địa hình chia cắt, một số thôn chưa có điện lưới quốc gia, khoảng cách từ thôn xa nhất đến trung tâm xã lên tới 40 km. Trước đây, người dân phải di chuyển đến Công an xã Văn Chấn, cách trung tâm xã khoảng 17 km để đăng ký tài khoản.

Sau khi được trang bị thiết bị thu nhận hồ sơ, Công an xã Tà Xi Láng đã triển khai đợt cao điểm, đồng thời, phối hợp với các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân thực hiện. Với người cao tuổi, trẻ em hoặc trường hợp khó khăn trong đi lại, cán bộ, chiến sĩ còn bố trí đưa đón để hỗ trợ.

Thiếu tá Phùng Kim Hải - Công an xã Tà Xi Láng cho biết: “Đơn vị thường xuyên tăng cường truyền thông trên các trang thông tin của công an xã, UBND xã để người dân nắm được. Đồng thời, đi từng nhà vận động người dân đến cài VNeID mức độ 2. Những trường hợp người cao tuổi hoặc trẻ em được cán bộ, chiến sĩ đưa đón tận nơi. Đến nay, người dân trên địa bàn xã cài đặt định danh điện tử đạt 84,18%”.

Không chỉ ở Tà Xi Láng, tại nhiều xã vùng cao của tỉnh việc triển khai VNeID cũng đối mặt với những trở ngại. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn, một bộ phận người dân chưa sử dụng thành thạo điện thoại thông minh khiến việc tập trung người dân đến cơ quan công an để hoàn tất thủ tục không dễ dàng.

Lực lượng công an cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, trưởng thôn, người có uy tín rà soát từng trường hợp, thông báo lịch hỗ trợ, tổ chức các đợt thu nhận và kích hoạt lưu động phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Cách làm linh hoạt, kiên trì vận động và hỗ trợ trực tiếp đang từng bước tháo gỡ rào cản về khoảng cách, nhận thức và kỹ năng công nghệ. Qua đó, giúp người dân có thêm công cụ để tiếp cận dịch vụ công, giảm thời gian đi lại, từng bước thay đổi phương thức giao dịch với cơ quan Nhà nước. Chị Lý Thị Cải ở thôn Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng chia sẻ: “Từ khi có VNeID, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh là có thể xuất trình thông tin cần thiết, không phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước”.

Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở, tiến độ kích hoạt VNeID mức độ 2 trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Theo thống kê, tính đến ngày 8/11 toàn tỉnh đã thực hiện thu nhận 1.495.191 tài khoản/1.603.409 người trên 6 tuổi đủ điều kiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt 93,25%. Trong đó, có 1.433.522 tài khoản đã được kích hoạt, đạt 97% kế hoạch. Đáng chú ý, có 90 xã, phường người dân thu nhận và kích hoạt tài khoản đạt trên 90%; một số địa phương như: Khao Mang, Bản Liền, Phong Dụ Thượng đạt gần 100%...

Thượng tá Lê Tiến Mạnh - Phó Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: “Công an tỉnh đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công an các xã, phường để sớm hoàn thành chỉ tiêu. Chúng tôi cũng huy động, điều tiết, bổ sung trang thiết bị, máy thu nhận định danh điện tử cho các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu. Hiện, Tỉnh ủy đã gia hạn cho các xã, phường đến 31/12/2026 để hoàn thành nhiệm vụ này”.

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, khi chủ động rà soát, phân loại đối tượng, đến từng thôn, bản, từng hộ gia đình để hướng dẫn, hỗ trợ, những khó khăn thì việc kích hoạt VNeID từng bước được tháo gỡ.

Cách làm này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu mà còn tạo chuyển biến trong phương thức phục vụ của lực lượng công an: lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện và khả năng tiếp cận của người dân làm thước đo hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.