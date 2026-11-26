Các y bác sỹ của Trung tâm y tế khu vực Hữu Lũng (Lạng Sơn) kiểm tra cho trẻ sơ sinh. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Việt Nam hiện có quy mô dân số 103 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 8 châu Á và thứ 16 thế giới. Trải qua 65 năm thực hiện công tác dân số (1961-2026), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó mức sinh thay thế được duy trì từ năm 2006.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới: Mức sinh có xu hướng giảm, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi đất nước vẫn đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Cùng với đó là những vấn đề về mất cân bằng giới tính khi sinh, phân bố dân cư và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động sẽ đặt ra nhiều thách thức lớn.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc,” do Hiệp hội Dân số châu Á phối hợp cùng Cục Dân số (Bộ Y tế) và các đơn vị phối hợp tổ chức từ ngày 24-27/11 tại Hà Nội.

Thách thức duy trì mức sinh hợp lý

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh dân số không chỉ là quy mô, cơ cấu hay sự phân bố dân cư mà còn là nguồn lực quan trọng, đồng thời là mục tiêu và động lực của phát triển kinh tế-xã hội. Mọi thay đổi về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số đều tác động sâu sắc đến tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội, y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống của người dân.

Thế giới hiện đang chứng kiến những biến đổi nhân khẩu học sâu sắc. Châu Á với khoảng 4,8 tỷ người - chiếm gần 58,7% dân số thế giới, là khu vực đông dân nhất, đồng thời có sự đa dạng rất lớn về trình độ phát triển và các giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học.

Theo Bộ trưởng Y tế, trong những thập kỷ qua, mức sinh tại châu Á giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn khoảng 1,87 con/phụ nữ hiện nay. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số, thậm chí suy giảm dân số. Trong khi đó, một số quốc gia khác vẫn đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, có cơ hội khai thác lợi thế về lực lượng lao động và thị trường tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những thay đổi này vừa mở ra cơ hội phát triển mới, vừa đặt ra không ít thách thức đối với các quốc gia. Đó là yêu cầu duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm bền vững, thích ứng với già hóa dân số, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý di cư và bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay không có một mô hình hay giải pháp chính sách dân số chung có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia. Mỗi nước cần căn cứ vào đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện kinh tế-xã hội và bối cảnh phát triển để xây dựng chính sách phù hợp, linh hoạt, có tầm nhìn dài hạn.

“Định hướng xuyên suốt của Việt Nam là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số; tận dụng hiệu quả cơ hội từ cơ cấu dân số vàng. Việt Nam chủ động thích ứng với già hóa dân số; duy trì mức sinh hợp lý; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số,” bà Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, chính sách dân số cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, gắn kết chặt chẽ với chính sách y tế, giáo dục, lao động, việc làm, an sinh xã hội và phát triển con người. Cùng với đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tăng cường nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm xây dựng, triển khai hiệu quả các chính sách dân số phù hợp với bối cảnh mới.

Xây dựng chính sách ứng phó sớm và tầm nhìn dài hạn

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã phân tích những nguyên nhân khiến mức sinh tại nhiều quốc gia duy trì dưới mức thay thế trong thời gian dài.

Theo báo cáo dự báo dài hạn về tỷ suất sinh và dân số, có 11 nguyên nhân trực tiếp, trong đó có khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai dễ dàng; chi phí sinh hoạt cao; thời gian làm việc kéo dài; thiếu trường công lập, đặc biệt là trường mẫu giáo; bất bình đẳng giới tại nơi làm việc và trong gia đình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại về tình trạng kinh tế trì trệ, thị trường việc làm thiếu ổn định; xu hướng kết hôn, sinh con muộn, nhất là ở phụ nữ; hiệu quả hạn chế của các chương trình hỗ trợ hôn nhân và nuôi dạy con; chi phí điều trị vô sinh cao; tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ trong công việc và sự xuất hiện của thế hệ “3 không”: không kết hôn, không sinh con và không muốn gánh trách nhiệm trước nguy cơ suy giảm dân số.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân phân tích nhiều nước dù đã nhận diện những nguyên nhân này và chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ gia đình, 44 quốc gia có thu nhập cao và 20 quốc gia có thu nhập trung bình vẫn không thể đưa tổng tỷ suất sinh trở lại mức sinh thay thế. Nhóm quốc gia này chiếm 68% dân số và 86% GDP toàn cầu. Theo phân tích dữ liệu thực tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và trên thế giới, cho thấy khi tỉ suất sinh giảm dưới mức sinh thay thế và duy trì trong thời gian dài, cơ cấu dân số sẽ biến đổi sâu sắc, kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế và xã hội.

Từ những phân tích trên, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân khuyến nghị mỗi quốc gia cần chủ động dự báo dân số trong khoảng 300 năm, xác định các nguyên nhân khiến mức sinh duy trì dưới mức thay thế, từ đó xây dựng chính sách ứng phó sớm và có tầm nhìn dài hạn.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề dân số, Giáo sư Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng đồng tình rằng tiền hỗ trợ sinh con khó làm xoay chuyển quyết định của các cặp vợ chồng. Bởi khoản 2-5 triệu đồng hỗ trợ sinh con chủ yếu mang ý nghĩa chính sách, phát đi thông điệp Nhà nước chuyển từ vận động giảm sinh sang khuyến khích sinh đủ hai con. Về kinh tế, số tiền đó gần như không đủ sức nặng. Bởi nuôi và dạy một đứa trẻ đến 18 tuổi ngốn chi phí khổng lồ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Muốn khuyến sinh có hiệu quả, theo ông Cử, chính sách hỗ trợ kinh tế phải thực chất, ổn định và kéo dài, trong đó nhà ở cho gia đình trẻ là ưu tiên. Nhiều người trẻ ở đô thị lớn muốn cưới, muốn sinh, nhưng phải chùn bước trước giá nhà, tiền thuê, chi phí sinh hoạt và chăm con, trong khi thu nhập buổi đầu lập nghiệp còn mỏng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các phiên toàn thể tập trung vào những nội dung có tính định hướng như chuyển đổi nhân khẩu học và những thách thức đối với dân số, phát triển tại châu Á; dân số và phát triển bền vững; định hướng để châu Á hướng tới thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Các phiên thảo luận song song đi sâu vào nhiều chủ đề cụ thể như mức sinh, vô sinh, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, dân số vị thành niên và thanh niên, giới, di cư, già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi và cơ cấu dân số vàng.../.