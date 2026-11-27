Tại tọa đàm diễn ra ở Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết thành phố hiện có 7.677 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Các mô hình được triển khai tại nhiều loại hình cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và khu dân cư, thể hiện sự hưởng ứng của các cấp, ngành và người dân đối với chủ trương xây dựng không gian văn hóa mang dấu ấn thành phố

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá và thể thao, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh chủ trì toạ đàm.

Bà Trần Thị Thu Hiền cho rằng, với quy mô triển khai rộng, các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần có sức sống bền bỉ, trở thành nơi để nhiều đối tượng tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Theo dự thảo được giới thiệu tại tọa đàm, bộ tiêu chí gồm 5 nhóm, 20 nội dung và 52 tiêu chí thành phần, tập trung vào chất lượng nội dung, hiệu quả hoạt động, tác động xã hội, cơ sở vật chất và năng lực quản lý, vận hành.

Trong cơ cấu điểm, hiệu quả hoạt động chiếm tỷ trọng cao nhất (30%), tiếp đến là chất lượng nội dung và tác động xã hội (mỗi nhóm 25%); cơ sở vật chất và năng lực quản lý, vận hành mỗi nhóm chiếm 10%. Cách phân bổ này cho thấy định hướng chú trọng hiệu quả thực chất, không chỉ đánh giá quy mô đầu tư hay hình thức trưng bày mà xem xét khả năng tổ chức hoạt động và những giá trị mang lại cho cộng đồng.

Bà Trần Thị Thu Hiền cho rằng, các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần có sức sống bền bỉ, trở thành nơi để nhiều đối tượng tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Từ yêu cầu đó, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá được xác định là giải pháp nhằm định hướng hoạt động, giúp các cơ sở nhận diện những mặt còn hạn chế, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả và phân bổ nguồn lực phù hợp. Theo dự thảo được giới thiệu tại tọa đàm, bộ tiêu chí gồm 5 nhóm, 20 nội dung và 52 tiêu chí thành phần, tập trung vào chất lượng nội dung, hiệu quả hoạt động, tác động xã hội, cơ sở vật chất và năng lực quản lý, vận hành.

Nhiều đại biểu quan tâm đến việc làm thế nào để các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tránh tình trạng hoạt động hình thức, thiếu thường xuyên hoặc chưa tạo được sự gắn kết với người tiếp cận. Ông Nguyễn Đình Linh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhận định sau ba năm triển khai, nhiều mô hình đã được hình thành nhưng chất lượng hoạt động chưa đồng đều. Vì vậy, bộ tiêu chí cần trở thành công cụ giúp cơ sở xác định hướng phát triển, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả và phân bổ nguồn lực phù hợp.

Theo ông Linh, việc đánh giá cần có thước đo khách quan, phân biệt rõ số lượng hoạt động được tổ chức với giá trị thực tế mà hoạt động mang lại. Khung tiêu chí chung cần linh hoạt theo từng loại hình, đi kèm hướng dẫn minh chứng, thẩm định thực tế và cơ chế kiểm tra định kỳ sau công nhận.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng chia sẻ nhiều ý kiến tại tọa đàm.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, cho rằng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là chủ trương có ý nghĩa và mang nét riêng của thành phố. Qua quá trình triển khai, các mô hình ngày càng phong phú, song một số nơi vẫn thiên về trưng bày, giới thiệu tư liệu mà chưa chú trọng tổ chức hoạt động thường xuyên.

Bà Phạm Phương Thảo đề xuất nội dung tại mỗi không gian cần được thiết kế phù hợp với đặc thù ngành nghề, nhiệm vụ và đối tượng tiếp cận. Thay vì chỉ giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị có thể lựa chọn những lời dạy, tư tưởng gắn với công việc cụ thể, giúp cán bộ, người lao động và người dân vận dụng vào thực tiễn.

Theo bà Phương Thảo, sức lan tỏa của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận qua những chuyển biến trong nhận thức và hành động, như ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, xây dựng nếp sống văn minh và văn hóa ứng xử. Các không gian cũng cần được phát triển theo hướng mở, thân thiện, tiết kiệm, có người phụ trách và kế hoạch tổ chức hoạt động thường xuyên.

PGS. Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, cho rằng bộ tiêu chí cần bảo đảm tính khoa học, tính pháp lý và tính thực tiễn. Theo ông, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không đơn thuần là nơi trưng bày tư liệu, hiện vật mà phải trở thành môi trường văn hóa thường trực, nơi các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tái hiện sinh động và tác động thường xuyên đến đời sống cộng đồng.

Học sinh Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hoà) học tập chuyên đề tại Không gian văn hoá Hồ Chí Minh.

PGS. Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng đề xuất tổ chức hệ thống tiêu chí theo bốn thành tố: Không gian văn hóa hiện vật, tư liệu; không gian văn hóa sinh hoạt; không gian văn hóa số và không gian văn hóa sống. Ông đặc biệt nhấn mạnh không gian văn hóa sống, tức khả năng đưa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh vào hoạt động học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày của cá nhân, tập thể. Theo ông, đây cần là nội dung được ưu tiên trong đánh giá vì phản ánh trực tiếp hiệu quả và sức lan tỏa của mô hình.

Ông Huỳnh Quốc Thắng cũng lưu ý cần chú trọng ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, giới thiệu và truyền tải các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; đồng thời xác định rõ mối quan hệ giữa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại từng cơ quan, đơn vị với việc xây dựng Không gian văn hóa TP Hồ Chí Minh nói chung, bảo đảm thống nhất về định hướng nhưng linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Quốc Thắng đề xuất lấy phương châm "Tiết kiệm - Chất lượng - Hiệu quả" làm định hướng xuyên suốt, xây dựng mô hình xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tránh đầu tư hình thức, gây lãng phí nguồn lực.