Những hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư của cá nhân và trật tự xã hội. Thực tế đó đặt ra yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải hình thành văn hoá ứng xử phù hợp, đồng thời ý thức rõ giới hạn và trách nhiệm của mình khi tham gia môi trường số.

Đối với đoàn viên, thanh niên, văn hoá ứng xử trên không gian mạng trước hết thể hiện ở khả năng chọn lọc, tiếp nhận và kiểm chứng thông tin. Trước một vấn đề gây tranh luận, mỗi người cần bình tĩnh tìm hiểu nguồn tin, đối chiếu thông tin từ các kênh chính thống, không vội vàng chia sẻ hoặc đưa ra nhận xét khi chưa nắm rõ bản chất sự việc. Đồng thời, cần tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm, sử dụng ngôn từ phù hợp, không tham gia các hành vi bắt nạt, xúc phạm hay công kích người khác.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau dự hội nghị tuyên truyền pháp luật do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân cũng là yêu cầu quan trọng. Việc tuỳ tiện công khai hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin riêng tư hoặc cung cấp mã xác thực cho tài khoản không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo và xâm phạm quyền riêng tư. Do đó, sử dụng mạng xã hội an toàn phải đi cùng với ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm đối với thông tin của bản thân cũng như người khác.

Với lợi thế năng động, nhạy bén với công nghệ, đoàn viên, thanh niên có nhiều điều kiện để trở thành lực lượng tích cực trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Mỗi câu chuyện đẹp, hành động tử tế, tấm gương vượt khó, sáng kiến trong học tập, lao động hay hoạt động tình nguyện đều có thể trở thành nội dung truyền cảm hứng khi được chia sẻ đúng cách.

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau đã quan tâm lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, kỹ năng tham gia môi trường số an toàn trong các hoạt động dành cho đoàn viên, thanh niên. Theo đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến không gian mạng; nâng cao khả năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, thông tin cá nhân. Đồng thời, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chia sẻ những việc làm tốt, hành động đẹp và các giá trị nhân văn trên môi trường số. Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn trực tuyến, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, phòng tránh lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân được triển khai thường xuyên, gắn với những tình huống cụ thể.

Đặc biệt, phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực và tham gia đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội. Xây dựng các trang, nhóm thông tin chính thống của tổ chức đoàn, hội với nội dung thiết thực, hấp dẫn, có khả năng tiếp cận và tạo sức lan toả trong giới trẻ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau chia sẻ về ý thức, trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội.

Trong kỷ nguyên số, bản lĩnh của thanh niên không chỉ thể hiện ở khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mà còn ở cách sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Khi mỗi đoàn viên, thanh niên biết tự điều chỉnh hành vi, ứng xử có văn hoá và chủ động lan toả thông tin tốt đẹp, mỗi tài khoản cá nhân sẽ trở thành một điểm kết nối tích cực, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn./.