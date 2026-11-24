Với những lao động chắt chiu từng đồng công nhật, một lần nhập viện có thể khiến cuộc sống vốn đã khó khăn thêm phần chật vật, bởi khoản viện phí lớn đôi khi vượt quá khả năng xoay xở của cả gia đình. Để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) 97% dân số vào cuối năm 2026, Lào Cai vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy. Cùng với chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 48/2026/NQ-CP của Chính phủ, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang nỗ lực để không ai đứng ngoài lưới an sinh.

Điểm tựa khi đau ốm

Những đêm chăm bố, anh Nguyễn Ngọc Cừ lúc ngả lưng ở mép giường bệnh, khi ra dãy ghế ngoài hành lang. Bố anh, ông Nguyễn Ngọc Thanh, 77 tuổi, nằm ở giường số 04, buồng cấp cứu Khoa Nội C, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Ông nhập viện tháng 7/2026 vì nhồi máu não, có bệnh nền tăng huyết áp và trào ngược dạ dày thực quản.

Những ngày đầu, anh Cừ vừa theo dõi sức khỏe của bố, vừa dò từng dòng trên phiếu công khai thuốc. Có ngày, bảng kê ghi tới bảy khoản thuốc tiêm, thuốc uống. Giữa lúc người thân còn nằm buồng cấp cứu, khoản chi phí khám, chữa bệnh của ông Thanh trong phạm vi được hưởng được quỹ BHYT thanh toán 100%, giúp gia đình bớt đi gánh nặng về chi phí điều trị.

Anh Cừ chia sẻ: Có bảo hiểm y tế nên gia đình yên tâm hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là bố tôi được điều trị đầy đủ, kịp thời, chúng tôi không còn quá áp lực về viện phí để tập trung toàn tâm toàn ý chăm sóc sức khỏe cho bố.

Sự an tâm ấy cũng là điều mà gia đình cụ ông Mai Ngọc Lành, 80 tuổi (xã Bảo Ái) cảm nhận rõ trong nhiều năm qua. Ở tuổi xế chiều, bệnh tật thường xuyên tái phát, khi thì rối loạn tuần hoàn não, lúc lại viêm phổi, phải đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai điều trị. Với gia đình cụ Lành, duy trì tấm thẻ BHYT liên tục qua từng năm đồng nghĩa với việc có thêm chỗ dựa mỗi khi đau ốm. Con cháu có thể tập trung chăm sóc người già mà không phải quá lo lắng chuyện vay tiền để trang trải chi phí khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm khám cho người bệnh cao tuổi.

Từ những giường bệnh như gia đình anh Cừ, cụ Lành, có thể thấy rõ giá trị thiết thực của chính sách BHYT đối với mỗi người dân.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, đến hết tháng 10/2026, quỹ BHYT tại Lào Cai đã chi trả cho 1.993.860 lượt người khám, chữa bệnh, với tổng chi phí 1.820 tỷ đồng, bằng 92,67% dự toán được giao. So với cùng kỳ năm 2025, số lượt khám, chữa bệnh tăng 64.353 lượt, chi phí tăng 154 tỷ đồng; riêng điều trị nội trú chiếm 1.261 tỷ đồng. Phần viện phí được quỹ BHYT gánh đỡ kịp thời đã giúp nhiều gia đình giữ sinh kế, không phải vay mượn hay bán tài sản sau mỗi đợt điều trị.

Những "khoảng trống" phía sau tỷ lệ bao phủ

Hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 1.597.159 người tham gia BHYT trên tổng dân số trung bình 1.690.652 người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,47%. Kết quả này bằng 99,86% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tuy nhiên, so với mục tiêu bao phủ 97% dân số vào cuối năm, Lào Cai vẫn còn khoảng trên 40.000 người cần được vận động tham gia.

Họ là ai, vì sao chưa có thẻ BHYT? Câu trả lời không nằm ở một nguyên nhân đơn lẻ mà bắt nguồn từ những khó khăn rất cụ thể trong đời sống.

Ở phường Yên Bái, anh Nguyễn Minh Đắc hôm theo tốp thợ đi phụ hồ, hôm lại dựng phông bạt, kê bàn ghế cho đám cưới. Thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 8 - 9 triệu đồng, tùy số ngày có việc. Nhà có hai con đang tuổi đi học, tiền công anh dành trước cho sinh hoạt và tiền học của các con. Riêng khoản mua thẻ BHYT cho mình, anh cứ lần lữa.

Anh Đắc bộc bạch: Mình đang tuổi lao động, khỏe mạnh nên tôi cứ nghĩ chẳng mấy khi dùng đến thẻ. Tiền làm ra lại ưu tiên lo cho các con ăn học trước nên cứ lần lữa mãi chưa mua cho bản thân.

Suy nghĩ khỏe mạnh thì chưa cần mua BHYT như anh Đắc không phải cá biệt. Với những lao động tự do, thu nhập bấp bênh, việc dành ra một khoản tiền để tham gia BHYT đôi khi phải cân nhắc giữa nhiều nhu cầu thiết yếu trước mắt. Không ít người chỉ nhận ra giá trị của tấm thẻ khi bản thân hoặc người nhà phải nhập viện.

Người lao động tự do tìm hiểu mức đóng và quyền lợi hưởng khi tham gia BHYT hộ gia đình.

Ở những địa bàn rộng, dân cư phân tán như: Lục Yên, Mậu A, Bảo Thắng, Văn Chấn, việc vận động người dân tham gia BHYT còn gặp thêm trở ngại về địa hình và điều kiện sinh kế. Tại 7 xã thuộc địa bàn Bảo hiểm xã hội cơ sở Lục Yên quản lý, nhiều thôn nằm xa trung tâm, giao thông cách trở, người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, đồi rừng và lao động thời vụ. Mỗi khoản chi cho cả gia đình đều phải tính toán, trong đó tiền mua thẻ BHYT không phải lúc nào cũng được ưu tiên.

Hết tháng 10/2026, dù đã nỗ lực vận động gia hạn 3.946 thẻ, địa bàn BHXH cơ sở Lục Yên vẫn ghi nhận 2.200 thẻ giảm và còn phải phát triển 6.920 người mới hoàn thành kế hoạch.

Tại địa bàn Bảo hiểm xã hội cơ sở Bắc Hà quản lý, khó khăn lại đến từ tình trạng lao động đi làm ăn xa. Thống kê của đơn vị cho thấy có tới 12.134 lao động đi làm việc tại các tỉnh ngoài, khiến việc rà soát, tiếp cận và vận động tham gia BHYT tại nơi cư trú gặp nhiều trở ngại. Đến hết tháng 10/2026, địa bàn có 88.522/91.940 người tham gia BHYT, đạt 96,28% kế hoạch; giảm 916 người so với tháng 9, còn phải phát triển 3.418 người.

Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận công nghệ của người cao tuổi, đồng bàothiểu số còn hạn chế. Việc sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng VssID - BHXH số, VNeID để tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến BHYT vẫn cần sự hỗ trợ trực tiếp.

Ngay cả trong môi trường học đường, mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027 cũng còn những khoảng trống cần lấp đầy. Toàn tỉnh hiện vẫn còn khoảng 3.000 em trong tổng số trên 300.000 học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT. Dù ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 50% mức đóng, với những gia đình thu nhập không ổn định, khoản tiền tham gia đầu năm học vẫn là áp lực khi phải chi trả cùng lúc nhiều khoản cho con em.

Những con số và câu chuyện trên cho thấy, khoảng trống bao phủ BHYT không đơn thuần nằm ở việc người dân chưa có thẻ, mà còn gắn với khả năng tài chính, điều kiện tiếp cận chính sách và nhận thức về ý nghĩa của việc tham gia BHYT liên tục.

Đưa chính sách đến từng người dân

Thách thức trong mở rộng diện bao phủ càng rõ hơn, từ ngày 01/11/2026, khi khoảng 39.000 người dân tộc thiểu số tại Lào Cai không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo chính sách trước đây do thay đổi danh sách địa bàn giai đoạn mới và sau sắp xếp thôn. Nếu không có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nguy cơ gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh của một bộ phận đồng bào vùng cao là hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 48/2026/NQ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 11/11/2026, đã kịp thời tháo gỡ một phần khó khăn. Nghị quyết quy định kéo dài chính sách hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không còn trong danh sách giai đoạn 2021 - 2025.

Theo tính toán, với mức đóng của người tham gia thứ nhất hiện hành là 1.366.200 đồng/năm, ngân sách Trung ương hỗ trợ 956.340 đồng, người dân chỉ phải đóng phần còn lại 30%, tương đương 409.860 đồng/năm. Mức đóng thực tế còn giảm đối với những thành viên tiếp theo trong cùng hộ gia đình theo quy định.

Cùng với chính sách của Trung ương, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người dân tộc thiểu số còn khó khăn; xem xét nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi từ 50% lên 100% bằng ngân sách địa phương. Ngành cũng tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách và quyền lợi của người tham gia. Đến hết tháng 10/2026, số tiền chậm đóng BHYT toàn tỉnh là 140,1 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ từ Trung ương và địa phương là điều kiện quan trọng để người dân tiếp tục duy trì thẻ BHYT. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đến được với từng người, không thể chỉ dừng ở việc ban hành văn bản hay thông báo mức hỗ trợ. Điều quan trọng hơn là phải rà soát đúng đối tượng, hướng dẫn cụ thể và giúp người dân hiểu rõ quyền lợi của mình.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, ngành Bảo hiểm xã hội đang chuyển mạnh từ tư duy chờ người dân đến sang chủ động tìm đến người dân. Trọng tâm là phối hợp với chính quyền các xã, phường đối chiếu dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân loại từng nhóm đối tượng để có phương án hỗ trợ phù hợp: người đủ điều kiện chuyển sang nhóm do ngân sách nhà nước đóng như hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; người thuộc diện được hỗ trợ 70% theo chính sách mới và người tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Từ việc rà soát dữ liệu, công tác vận động được triển khai trực tiếp tại cơ sở. Cán bộ BHXH phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng thôn, người có uy tín, nhân viên thu và cộng tác viên đến từng gia đình, nhất là những nơi có người sắp hết hạn thẻ hoặc vừa ra khỏi diện được ngân sách hỗ trợ. Với những người còn băn khoăn về mức đóng, quyền lợi, cán bộ kiên trì giải thích, hướng dẫn phương thức tham gia, gia hạn phù hợp với điều kiện kinh tế và quy định hiện hành.

Viên chức Bảo hiểm xã hội tư vấn cho tiểu thương tại chợ về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Tại địa bàn Bảo hiểm xã hội cơ sở Lục Yên, đơn vị chủ động lập danh sách người sắp hết hạn thẻ, phối hợp với chính quyền các xã, Bưu điện và nhân viên thu đến từng hộ nhắc lịch, tư vấn kỳ đóng phù hợp. Chỉ riêng một hội nghị phối hợp với UBND xã và Bưu điện xã Lục Yên đã vận động thêm 52 người tham gia BHYT. Tính chung tháng 10/2026, đơn vị phát triển được 711 người tham gia BHYT tự đóng, lũy kế đạt 2.357 người. Hay tại các địa bàn Bảo hiểm xã hội cơ sở Bảo Thắng quản lý, thông qua lễ ra quân phối hợp với UBND xã Tằng Loỏng và xã Xuân Quang, kết hợp tuyên truyền theo nhóm nhỏ, đơn vị đã vận động thêm 1.189 người tham gia BHYT tự đóng.

Qua đợt ra quân “Tăng tốc về đích - Trao gửi an sinh”, toàn tỉnh vận động được 6.674 người tham gia BHYT tự đóng và 617 người tham gia BHXH tự nguyện. Ở các cơ sở khám, chữa bệnh, mô hình “Thứ Hai vì sức khỏe cộng đồng” được duy trì tại 19 điểm tuyên truyền định kỳ. Người dân có thể hỏi về cách tham gia, gia hạn thẻ ngay tại nơi đến khám.

Người dân được tư vấn về BHXH tự nguyện và BHYT tại Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương.

Không chỉ chú trọng mở rộng số người tham gia, ngành Bảo hiểm xã hội còn đẩy mạnh cải cách thủ tục, tạo thuận lợi để người dân sử dụng chính sách. Hiện dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT được liên thông 24/7 tại 173 cơ sở y tế trên địa bàn. Người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, VssID thay thẻ BHYT giấy khi làm thủ tục khám, chữa bệnh. Việc cấp thuốc điều trị bệnh mạn tính dài ngày theo quy định cũng góp phần giảm số lần đi lại cho người bệnh, nhất là người cao tuổi và người sống ở địa bàn xa trung tâm.

Chặng đường nước rút cuối năm 2026 để đạt mục tiêu bao phủ BHYT 97% dân số tại Lào Cai vẫn còn nhiều việc phải làm. Phía sau tỷ lệ bao phủ ấy là những lao động tự do còn cân nhắc từng khoản chi, những gia đình vùng cao cần thêm sự hỗ trợ và những học sinh chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

Bởi vậy, mở rộng diện bao phủ BHYT không chỉ hoàn thành một chỉ tiêu, còn là trách nhiệm đưa chính sách an sinh đến gần hơn với từng người dân. Để khi bệnh tật bất ngờ ập đến, không ai phải đứng trước lựa chọn giữa việc chữa bệnh và gánh nặng cơm áo; mỗi người đều có một điểm tựa để được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ cuộc sống.