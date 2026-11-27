Quan điểm xuyên suốt của chính quyền thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, là gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trên tinh thần đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiệm vụ then chốt là thành phố Hà Nội từng bước hoàn thiện thể chế.

Trong năm 2026, HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết về nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ; hạ tầng, tổ chức khoa học, công nghệ; thử nghiệm có kiểm soát; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ... Nhờ đó, đến tháng 9-2026, thành phố đã tiếp nhận khoảng 160 đề xuất đặt hàng, xét tài trợ nhiệm vụ và đang phối hợp hoàn thiện 3 đề án phòng thí nghiệm trọng điểm.

Ngoài ra, thành phố đã phê duyệt Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035 gồm 9 nhóm công nghệ và 25 sản phẩm công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, Hà Nội từng bước hình thành các công cụ và thiết chế hỗ trợ thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng tăng cường liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Từ những bước đi đột phá, thành phố đã đạt kết quả đáng ghi nhận khi kinh tế số trong năm 2026 ước đóng góp 22% Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và có trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Hà Nội năm thứ tư liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Nhìn chung, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã từng bước chuyển từ xây dựng nền tảng, cơ chế sang hình thành sản phẩm, dữ liệu và công cụ phục vụ trực tiếp công tác quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn Thủ đô còn thấp; tiến độ giải ngân nguồn lực cho khoa học, công nghệ còn chậm và hoạt động giao dịch, thương mại hóa công nghệ vẫn hạn chế. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Trước yêu cầu này, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri 10 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (ngày 25-11) vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Hà Nội phải đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của đất nước bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam... Hà Nội phải giữ được mức tăng trưởng cao trong nhiều năm để giúp doanh nghiệp làm ra được những sản phẩm có giá trị cao hơn và người lao động có tay nghề được trả công xứng đáng”.

Trong kế hoạch năm 2027, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu kinh tế số đạt 25% GRDP, trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, 82% lao động có kỹ năng công nghệ thông tin. Thành phố vận hành các quỹ hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giải quyết 30 bài toán lớn của Thủ đô; phát triển hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo dùng chung, bản sao số đô thị, triển khai thử nghiệm có kiểm soát và thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Thành phố tiếp tục tập trung hoàn thiện, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu nền tảng; nâng cao khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo hướng gắn kinh phí với sản phẩm đầu ra; thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đưa các công nghệ chiến lược vào giải quyết trực tiếp các bài toán phát triển của thành phố.

Để thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, các tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành cơ hội phát triển cho tổ chức, doanh nghiệp và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.