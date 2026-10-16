Để khách 'treo mình' bên cửa ô tô đang chạy, tài xế bị phạt nặng

Ngày 16/10, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, cùng ngày, đơn vị tiếp nhận thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc một ô tô chở khách du lịch để hành khách đu bám trên cửa xe khi phương tiện đang di chuyển. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định.

Hình ảnh du khách đu bám trên cửa xe đang chạy. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Qua xác minh, xác định người điều khiển ô tô biển kiểm soát 11A-xxx.xx là P.V.K. (sinh năm 1998, trú tại phường Nùng Trí Cao). Với hành vi vi phạm, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 5.000.000 đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan điều tra, hành vi để hành khách ngồi, đu bám trên cửa xe khi phương tiện đang lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Công an tỉnh khuyến cáo người điều khiển, chủ phương tiện và hành khách nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện hoặc để xảy ra các hành vi nguy hiểm khi phương tiện đang di chuyển.