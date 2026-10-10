Để hương trầm bay xa

Từ những thanh gỗ dó bầu, người dân Làng nghề trầm hương Vạn Thắng (xã Vạn Thắng) miệt mài xoi từng lớp gỗ, chắt chiu phần trầm quý. Những câu chuyện của làng nghề hôm nay không chỉ được kể trong những con ngõ thơm mùi trầm mà còn lan tỏa trên Facebook, TikTok và các nền tảng thương mại điện tử, đưa hương trầm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Kể chuyện nghề theo cách mới

Ông Nguyễn Văn Thái tỉ mỉ chế tác trầm cảnh.

Đến thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng vào buổi trưa, giữa không gian phảng phất hương trầm, chúng tôi bắt gặp những người đang kể chuyện nghề theo cách mới. Chỉ với chiếc điện thoại trên tay, từng công đoạn làm trầm cảnh được ghi lại, chia sẻ rộng rãi. Công nghệ đã thổi thêm sức sống cho nghề trầm hương truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Thái, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề làm trầm cảnh chia sẻ: “Trước đây, khách hàng trực tiếp tìm tới nhà. Bây giờ, có điện thoại thông minh, mạng xã hội, tôi có thể quay lại từng công đoạn, giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Nhờ vậy, người ở xa cũng biết đến nghề, hiểu được để làm ra một sản phẩm trầm phải kỳ công như thế nào”. Bà Võ Thị Thâm - người dân làng nghề bày tỏ niềm vui khi công việc hằng ngày được các bạn trẻ ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội: “Từ khi các bạn trẻ quay, chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người biết đến nghề hơn. Tôi cảm thấy vui và tự hào vì công việc mình gắn bó bao năm được nhiều người quan tâm”.

Mạng xã hội đã giúp Làng nghề trầm hương Vạn Thắng được biết đến rộng rãi hơn. Với người trẻ, đây là cách để kể câu chuyện làng nghề theo cách trực quan, gần gũi và sinh động. Những công đoạn vốn quen thuộc với người làm nghề được ghi lại qua những đoạn video ngắn, giúp người xem hình dung rõ hơn về quá trình tạo ra từng sản phẩm. Anh Nguyễn Hà Thanh Phong - phụ trách truyền thông Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng, người trực tiếp thực hiện các video về nghề cho biết, thời gian đầu, nhiều người còn e ngại, chưa quen chia sẻ trước ống kính. Qua những lần được hướng dẫn và ghi hình, họ dần tự tin hơn. Những người thợ bắt đầu chủ động kể về nghề, về sản phẩm bằng những câu chuyện mộc mạc, chân thành.

Theo ông Phạm Bảo Châu - Phó Giám đốc Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng, để giữ nghề và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, hợp tác xã xác định chuyển đổi số là hướng đi cần thiết. Dự kiến vào tháng 12, hợp tác xã sẽ cùng người dân thực hiện buổi livestream đầu tiên. Đây cũng là dịp để người làm nghề trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ về nghề và giao lưu với khách hàng. Đặc biệt, nhiều phụ nữ trong làng đang trở thành những gương mặt đại diện, cùng tham gia lan tỏa giá trị của làng nghề đến cộng đồng trên các nền tảng số.

Hiện nay, Làng nghề trầm hương Vạn Thắng có khoảng 400 hộ gắn bó với nghề, với khoảng 1.000 người tham gia vào các công đoạn sản xuất, chế tác và kinh doanh sản phẩm trầm hương. Trong đó, Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng là một trong những đơn vị tập hợp, kết nối các hộ làm nghề, góp phần đưa sản phẩm và câu chuyện của làng nghề đến gần hơn với thị trường.

Quảng bá về làng nghề

Những người thợ làng trầm Vạn Thắng dần tự tin trước ống kính, kể câu chuyện nghề bằng chính trải nghiệm của mình.

“Tại sao Vạn Thắng là làng trầm mà không thấy trồng trầm?”; “Trầm hương Khánh Hòa hiếm, vậy lấy đâu ra bán?”. Đó là những câu mở đầu trong chuỗi video chia sẻ về nghề trầm của Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng. Cách đặt vấn đề trực diện, gần gũi, xuất phát từ những điều nhiều người còn thắc mắc đã tạo sự tò mò, giúp nhiều video thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Đặc biệt, những người trực tiếp kể chuyện chính là những người đang hằng ngày gắn bó với nghề trầm tại địa phương. Những thước phim ngắn, chân thực về tiếng máy xoi trầm, từng lát gỗ dần hiện lên dưới lưỡi dao tạo nên sức hút riêng.

Sau gần một năm đưa câu chuyện làng nghề lên không gian số, trang Facebook Trầm hương Vạn Thắng hiện có gần 1.000 người quan tâm; kênh Tiktok thu hút hơn 2.000 lượt theo dõi. Đáng chú ý, video “Cây dó bầu ở Khánh Hòa” đã thu hút khoảng 86.000 lượt xem. Những con số ấy phần nào cho thấy câu chuyện về nghề trầm hương đang tìm được cách tiếp cận mới, vượt ra khỏi không gian của những căn xưởng nhỏ để đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Trần Công Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng cho biết: “Nghề trầm hương tại địa phương đã có lịch sử hàng trăm năm, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh hiện nay, nếu cứ giữ cách làm truyền thống thì sẽ khó theo kịp xu hướng của thị trường. Vì vậy, hợp tác xã cùng người dân trong làng quyết tâm chuyển đổi số để quảng bá sản phẩm, giúp khách hàng biết đến mình nhiều hơn và hiểu hơn về giá trị của trầm hương Vạn Thắng”.

Ông MAI HỮU BẢO HUY - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng: Khánh Hòa xác định thương mại điện tử là một lĩnh vực quan trọng của kinh tế số. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử; đồng thời thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số. Với xã Vạn Thắng, chúng tôi xác định phải cụ thể hóa định hướng đó từ chính lợi thế của địa phương. Trầm hương là một lợi thế rất đặc biệt: Có làng nghề, cộng đồng làm nghề, nghệ nhân, sản phẩm và chiều sâu văn hóa. Vì vậy, mục tiêu của địa phương không chỉ là đưa một số sản phẩm lên mạng để bán mà quan trọng hơn là đưa giá trị của Làng nghề trầm hương Vạn Thắng lên không gian số. Qua đó, giúp nhiều người biết đến, hiểu đúng hơn về làng nghề và nâng cao giá trị sản phẩm.