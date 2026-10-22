Để hồng Bảo Lâm phát triển bền vững

Cây hồng Bảo Lâm từ lâu đã được người dân tại một số xã trong tỉnh đưa vào trồng, trong đó, Công Sơn là xã có diện tích hồng Bảo Lâm lớn nhất với hơn 130 ha. Thời gian qua, cây hồng thường xuyên bị sâu ăn lá, bệnh thán thư, bệnh giác ban... làm giảm năng suất và chất lượng quả.

Các hộ tham gia mô hình kiểm tra chất lượng quả hồng trước khi thu hái

Trước thực tế đó, tháng 4/2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND xã Công Sơn triển khai thực hiện mô hình phòng trừ sinh vật gây hại trên cây hồng Bảo Lâm tại thôn Kéo Cặp với quy mô 5 ha, 5 hộ tham gia. Trọng tâm là áp dụng quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM), tăng cường theo dõi phát hiện sớm sinh vật gây hại và xử lý đúng thời điểm, đúng kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thùy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Trong quá trình thực hiện, hằng tuần, cán bộ kỹ thuật của đơn vị thực hiện điều tra phát hiện, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển và hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo quy trình IPM, giúp các hộ từng bước thay đổi phương thức chăm sóc, chủ động hơn trong bảo vệ cây trồng.

Kết quả, sau 6 tháng triển khai, tại các vườn hồng trong mô hình, tỷ lệ sâu bệnh hại trên lá, quả và thân cây thấp hơn rõ rệt so với các vườn sản xuất theo phương thức truyền thống. Cây hồng sinh trưởng, phát triển tốt, quả to, tương đối đồng đều, năng suất hồng tại các vườn trong mô hình cao hơn khoảng 10% - 20% so với các diện tích trồng hồng cùng độ tuổi.

Ông Lã Văn Hiệp, thôn Kéo Cặp cho biết: Trước đây, khi thấy sâu bệnh xuất hiện, gia đình thường phun thuốc theo kinh nghiệm, hiệu quả không cao. Từ khi tham gia mô hình, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách nhận biết từng loại sâu bệnh và thời điểm phòng trừ phù hợp, vườn hồng sinh trưởng tốt hơn, quả to, đẹp, tỷ lệ rụng quả giảm. Gia đình tôi có khoảng 2 ha hồng tham gia mô hình, ước sản lượng năm nay đạt hơn 5 tấn, tăng hơn 1 tấn so với vụ hồng năm trước.

Từ kết quả bước đầu tại Công Sơn, việc nâng cao hiệu quả sản xuất hồng Bảo Lâm đặt ra yêu cầu tiếp tục chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chủ động phòng trừ sinh vật gây hại tại các xã trồng hồng. Trong đó, khuyến khích người dân chuyển từ phòng trừ sâu bệnh theo kinh nghiệm sang áp dụng quy trình kỹ thuật phù hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng quả và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục nghiên cứu, theo dõi và đánh giá hiệu quả mô hình, hoàn thiện quy trình kỹ thuật để có cơ sở xem xét nhân rộng tại các xã có điều kiện trồng hồng Bảo Lâm phù hợp. Qua đó, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế cây trồng đặc sản, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.