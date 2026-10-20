Để học sinh không đơn độc trên không gian mạng

Chiến dịch "Không một mình" cùng nhau an toàn trực tuyến năm 2025

Nhiều hoạt động thiết thực

Môi trường mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, giao lưu và phát triển cho học sinh, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ như lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt và xâm hại trực tuyến. Trước thực tế đó, ngành giáo dục Lâm Đồng triển khai chiến dịch “Không một mình” năm 2026 trong các cơ sở giáo dục với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, hướng đến xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: “Chiến dịch được triển khai đồng loạt từ ngày 10/10 đến ngày 10/12/2026, tập trung vào học sinh từ 10 tuổi trở lên tại các trường tiểu học, THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Chiến dịch không chỉ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, mà chú trọng giúp học sinh nhận diện nguy cơ, thực hành kỹ năng xử lý tình huống và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến sinh động, gần gũi”.

Ngay từ đầu, ngành giáo dục chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt hỗ trợ học sinh tại cơ sở. Sở GD-ĐT cử 3 giáo viên đào tạo chuyên sâu cấp Trung ương, đồng thời tập huấn cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo và 4 giáo viên mỗi cơ sở giáo dục. 3 trường được chọn làm điểm hưởng ứng chiến dịch gồm THPT Chuyên Thăng Long (phường Xuân Hương - Đà Lạt), THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa) và TH, THCS & THPT Lê Quý Đôn (phường Hàm Thắng), làm cơ sở nhân rộng hoạt động giáo dục kỹ năng an toàn số trong toàn ngành.

Cùng với đó, từ ngày 30/10 đến 10/12, ngành giáo dục phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 6 buổi hội thảo về an toàn trực tuyến, kết hợp mô phỏng tình huống, hỏi đáp pháp luật và giao lưu với chuyên gia. Cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026” diễn ra từ ngày 14/10 đến 5/12, tạo cơ hội để học sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng và sáng tạo nội dung truyền thông. Qua đó, góp phần lan tỏa thói quen sử dụng internet an toàn, có trách nhiệm.

Học sinh trả lời câu hỏi của báo cáo viên trong chương trình “Không một mình”

Kết nối để học sinh không đơn độc

Cùng với các hoạt động trên, chiến dịch còn chú trọng phong trào “5 phút cùng em”, vận động cha mẹ và thầy cô dành ít nhất 5 phút mỗi ngày trò chuyện với học sinh về những gì các em trải nghiệm trên mạng. Khoảng thời gian ngắn ấy có thể giúp người lớn hiểu hơn những vấn đề học sinh đang gặp phải, từ một lời mời kết bạn đáng ngờ đến những tin nhắn khiến các em lo lắng. Khi được lắng nghe mà không bị trách mắng hay phán xét, học sinh sẽ có thêm niềm tin để chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sở GD-ĐT yêu cầu 100% cơ sở giáo dục phổ biến, vận động giáo viên, phụ huynh và học sinh hưởng ứng phong trào “5 phút cùng em”; chủ động tổ chức truyền thông, hội thảo phù hợp thực tế, ưu tiên học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các trường cũng phải bảo đảm quyền riêng tư, an toàn dữ liệu cá nhân và hình ảnh học sinh trong quá trình truyền thông, khảo sát và hỗ trợ xử lý vụ việc.

Chiến dịch “Không một mình” hướng đến giúp học sinh chủ động bảo vệ mình và biết lên tiếng khi gặp nguy cơ trên môi trường mạng. Sự đồng hành của gia đình, nhà trường sẽ là điểm tựa để các em an tâm chia sẻ, kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chiến dịch “Không một mình” đặt mục tiêu trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ xâm hại trực tuyến cho học sinh. Đồng thời, hình thành thói quen chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi gặp sự cố trên mạng. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT