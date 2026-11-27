Chuyển đổi số mở đường cho hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn

Chia sẻ tại tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 27-11, bà Trần Phượng,Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) cho rằng, việc thực hiện các quy định mới về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chuyển đổi số không chỉ tạo ra áp lực ban đầu mà còn mở ra cơ hội để hộ kinh doanh minh bạch hoạt động tài chính, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tiếp cận các nguồn vốn đầu tư.

Từ thực tế đồng hành trong hoạt động kết nối đầu tư giữa nhà đầu tư và hộ kinh doanh, bà Trần Phượng cho biết, dù nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm và hộ kinh doanh mong muốn có thêm nguồn vốn để mở rộng thị trường, nhưng quá trình kết nối gặp khó khăn do phương thức quản trị vẫn mang tính truyền thống, chủ yếu dựa vào các thành viên trong gia đình. Hoạt động kinh doanh được ghi chép theo thói quen, thiếu hệ thống thông tin rõ ràng về doanh thu, dòng tiền, thu chi nên khó đánh giá chính xác quy mô, hiệu quả và tiềm năng phát triển.

Bà Trần Phượng, Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Khánh Huy

Theo bà, đây cũng là một trong những rào cản khiến hộ kinh doanh khó tiếp cận nguồn vốn đầu tư. Thực tế cho thấy, khi thông tin tài chính chưa minh bạch, mô hình quản trị chưa được tối ưu, khả năng thu hút vốn và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ bị hạn chế.

Vì vậy, thay vì coi việc tuân thủ các quy định mới là áp lực, hộ kinh doanh cần nhìn nhận đây là cơ hội để nâng cấp mô hình hoạt động, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Quá trình này cần sự đồng hành của một hệ sinh thái gồm nhiều chủ thể.

Trước hết là cơ quan thuế, với vai trò quan trọng trong hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các quy định về thuế. Bà Phượng dẫn Nghị định 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế lên 1 tỷ đồng. Đây là điều kiện để hộ kinh doanh có thêm cơ hội, thời gian tiếp cận quá trình chuyển đổi và phát triển.

Cùng với đó, các tổ chức tài chính cần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, không chỉ dừng lại ở hoạt động thanh toán mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh, làng nghề, nông dân tiếp cận nguồn vốn để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tăng trưởng. Việc kết nối nguồn vốn sẽ góp phần đưa các sản phẩm, giá trị văn hóa và tinh hoa của Việt Nam đến với thị trường trong nước và quốc tế.

Một trụ cột quan trọng khác là các doanh nghiệp công nghệ. Theo bà Phượng, hiện có nhiều đơn vị cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ công nghệ, hỗ trợ số hóa, tích hợp các giải pháp nhằm nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân, giúp quá trình chuyển đổi thuận lợi hơn.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Khánh Huy

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành địa phương và hiệp hội cần phát huy vai trò kết nối, nắm bắt nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng để xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đây là những lực lượng gần gũi với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, có điều kiện nhận diện khó khăn và đưa ra các phương thức hỗ trợ sát thực tiễn.

Bà Trần Phượng nhấn mạnh, chuyển đổi số chỉ có thể đạt hiệu quả thực chất khi có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý địa phương và các hiệp hội. Hệ sinh thái hỗ trợ này sẽ giúp hộ kinh doanh từng bước đổi mới phương thức quản trị, minh bạch hoạt động tài chính, giảm rào cản tiếp cận vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hộ kinh doanh cần chú trọng 5 trụ cột để phát triển bền vững

Theo bà Trần Phượng, để phát triển bền vững, hộ kinh doanh cần chú trọng 5 trụ cột chính.

Thứ nhất là thị trường. Hộ kinh doanh cần tận dụng cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng quy mô và tăng trưởng, thay vì chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ lẻ như trước đây.

Thứ hai là năng lực quản trị. Đây là yếu tố quan trọng để hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững. Vì vậy, các hộ cần đầu tư nâng cao kỹ năng quản trị và xây dựng thương hiệu.

Thứ ba là xây dựng thương hiệu. Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu giúp bảo vệ giá trị, bản sắc riêng, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

Bà Trần Phượng cho rằng, cần xây dựng câu chuyện gắn với từng sản phẩm, làm nổi bật chất lượng, bản sắc và giá trị văn hóa bên trong. Ảnh: Khánh Huy

Thứ tư là con người. Trong chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình kinh doanh, con người vẫn giữ vai trò chủ thể vận hành, làm chủ công nghệ. Do đó, nâng cao trình độ và năng lực nguồn nhân lực là yếu tố then chốt.

Bà Trần Phượng cho biết, Ban Phát triển nguồn nhân lực đã làm việc với khoảng 50 trường đại học thuộc Liên minh, có đào tạo về thương mại điện tử. Kỳ vọng đặt ra là nguồn nhân lực trẻ sẽ vận dụng kiến thức mới để phát triển các sản phẩm đặc sản, giá trị tinh hoa của địa phương, đưa những sản phẩm này tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Thứ năm là môi trường. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh, các hộ cần hướng đến phát triển bền vững, hạn chế tác động tiêu cực và góp phần cải thiện môi trường. Nếu trước đây chuyển đổi số được quan tâm nhiều thì hiện nay, chuyển đổi xanh cũng cần được chú trọng.

Bên cạnh 5 trụ cột trên, bà Trần Phượng nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong khai thác các giá trị văn hóa và nâng cao giá trị sản phẩm. Theo đó, không chỉ quảng bá sản phẩm truyền thống mà cần xây dựng câu chuyện gắn với từng sản phẩm, làm nổi bật chất lượng, bản sắc và giá trị văn hóa bên trong.

Khi người tiêu dùng cảm nhận được những giá trị này, sản phẩm sẽ có sức hấp dẫn và sự khác biệt, từ đó có thể tạo dựng vị thế trên thị trường và nâng cao khả năng bán với mức giá cao hơn. Việc tận dụng truyền thông để kể những câu chuyện văn hóa cũng góp phần lan tỏa bản sắc địa phương.

Chuyển đổi xanh nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt

Về giải pháp chuyển đổi mô hình sản xuất xanh để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Âu - Mỹ, bà Trần Phượng cho biết, Mỹ và châu Âu hiện có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm truyền thống, nhất là sản phẩm làng nghề Việt Nam. Tuy nhiên, để tiếp cận những thị trường này, cơ sở sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao, với nhiều chỉ số, tiêu chí tùy theo đặc thù từng lĩnh vực.

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh. Ảnh: Khánh Huy

Theo bà Phượng, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà còn phải minh bạch hóa các giá trị của sản phẩm. Yêu cầu đặt ra là phải xanh từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến các công đoạn liên quan; đồng thời công khai thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và các thông số cần thiết. Đây là yếu tố giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường quốc tế.

Thay vì chỉ đáp ứng các yêu cầu về an toàn sản phẩm và tập trung vào những thị trường quen thuộc, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Chuyển đổi xanh là hành trình dài, đòi hỏi quyết tâm và giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, nếu xác định đây là cơ hội, doanh nghiệp cần sớm xây dựng lộ trình, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với các làng nghề truyền thống, chuyển đổi xanh vừa là yêu cầu phát triển, vừa gắn với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị sản phẩm. Bà Phượng cho biết, các cơ quan, ban, ngành sẵn sàng đồng hành, kết nối, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, trước hết trong chuyển đổi số, sau đó là tiếp cận thị trường quốc tế, đáp ứng các tiêu chí về chuyển đổi xanh, thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh.