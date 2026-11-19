Tháng 7/2026, ông Hoàng Văn Tráng, chủ cơ sở kinh doanh tạp hoá tại khối 16, phường Kỳ Lừa được cán bộ BHXH cơ sở Cao Lộc hướng dẫn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc. Ông Tráng chia sẻ: Sau khi được cán bộ BHXH giải thích về quyền lợi và hướng dẫn làm hồ sơ, tôi đã đăng ký tham gia.

Cùng với ông Tráng, từ đầu năm 2026 đến nay, BHXH cơ sở Cao Lộc phát triển được trên 460 người tham gia BHXH bắt buộc thuộc 260 đầu mối, gồm: 20 hộ kinh doanh, 55 doanh nghiệp, 184 trường hợp thuộc nhóm chủ hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp không hưởng lương, 1 đơn vị hành chính sự nghiệp. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn do BHXH cơ sở Cao Lộc quản lý có 9.617 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,05% kế hoạch năm, tăng hơn 1.100 người, tương đương 13,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Cao Lộc tuyên truyền vận động hộ kinh doanh tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm 2026, BHXH cơ sở Cao Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp thiết thực. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc BHXH cơ sở Cao Lộc cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh và kế hoạch công tác năm, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công cán bộ phụ trách, theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu và tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở, các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động các nhóm đối tượng tiềm năng.

Theo đó, đơn vị tập trung rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các đơn vị chưa tham gia, tham gia BHXH bắt buộc chưa đầy đủ cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phù hợp với điều kiện kinh tế.

Bà Hoàng Thái Hà, Phòng thu và phát triển người tham gia, BHXH cơ sở Cao Lộc cho biết: Từ danh sách do cơ quan thuế cung cấp, chúng tôi thường xuyên rà soát, đến từng cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn chủ hộ làm thủ tục. Một số chủ hộ trước đó đã tham gia BHXH tự nguyện. Khi họ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, cán bộ giải thích cụ thể về quá trình đóng và các quyền lợi được bổ sung, trong đó có chế độ ốm đau, thai sản để người dân hiểu rõ chính sách và thực hiện việc đăng ký.

Cùng với việc đến từng cơ sở kinh doanh, BHXH cơ sở Cao Lộc duy trì tư vấn trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phối hợp với UBND phường Kỳ Lừa và Bưu điện Kỳ Lừa tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các khối dân cư, thu hút hơn 680 người tham dự. Việc tổ chức tại từng khối giúp người dân có dịp hỏi trực tiếp về chính sách và được hướng dẫn thủ tục.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục cập nhật dữ liệu, tập trung vào doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh và các đơn vị chưa đăng ký đủ số lao động thuộc diện tham gia. Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình đóng, phân loại và đôn đốc các đơn vị chậm đóng để duy trì kết quả đã đạt được, bảo đảm quyền lợi của người lao động.