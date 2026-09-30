Để hệ thống đê điều được quản lý hiệu quả hơn

Hội nghị tham vấn chính sách Luật Đê điều (sửa đổi). (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách Luật Đê điều (sửa đổi). Tham dự hội nghị có đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và nhà khoa học.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Luật Đê điều sau thời gian dài thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ hệ thống đê, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhất là trong duy tu, bảo dưỡng công trình; công tác quản lý, bảo vệ đê; nhất là việc bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Trao đổi tại hội nghị, ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, cơ quan soạn thảo đã đề xuất ba nhóm chính sách để nghiên cứu sửa đổi Luật Đê điều. Các chính sách tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, hoàn thiện quy định về duy tu, bảo dưỡng, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quản lý xe hộ đê; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống đê.

Đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với việc tham gia ý kiến về nội dung bảo đảm thoát lũ, an toàn đê điều của các dự án đầu tư xây dựng tại bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Góp ý tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, lưu ý, dự thảo cần làm rõ địa phương được quyết định đến đâu, tiêu chí quyết định như thế nào, trách nhiệm của Trung ương ra sao. Đối với trường hợp dự án có tác động liên tỉnh hoặc ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của cả hệ thống sông, cần có cơ chế xử lý phù hợp. Đồng thời làm rõ cơ chế phân quyền, kiểm soát rủi ro và hậu kiểm. Đây là yêu cầu quan trọng để việc đơn giản hóa thủ tục không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước đối với hệ thống đê điều.

Về đề xuất bổ sung quy định nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng, quản lý và bảo vệ đê điều, bà Nguyễn Thị Mai Phương đánh giá đây là chính sách lớn, phù hợp yêu cầu quản lý hiện nay. Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra còn đơn giản, chủ yếu dừng ở khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ.

Bà đề nghị chuyển mạnh sang phương thức quản trị đê điều dựa trên dữ liệu, trong đó phải xác định rõ cơ sở dữ liệu về đê điều, trách nhiệm cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu; hệ thống quan trắc và giám sát các vị trí trọng điểm theo thời gian thực. Cùng với đó, dự thảo luật cần thể hiện rõ hơn chính sách phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xác định cụ thể trách nhiệm của Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống đê điều trên lưu vực sông.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội góp ý tại hội nghị. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Theo ông Vũ Xuân Thành, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hồ sơ chính sách trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng đang rà soát phương án xây dựng dự án luật theo hướng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế toàn diện Luật Đê điều. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để bảo đảm lựa chọn phương án phù hợp về nội dung, tiến độ và yêu cầu quản lý đê điều trong tình hình mới.

Việc sửa Luật Đê điều không chỉ nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, mà còn hướng tới đổi mới phương thức quản lý. Khi trách nhiệm được phân định rõ, dữ liệu được cập nhật, kết nối và chia sẻ kịp thời, công tác bảo vệ đê điều sẽ có thêm cơ sở để chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển bền vững.