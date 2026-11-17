Trích đoạn biểu diễn của các nghệ nhân Câu lạc bộ hát Tuồng bội Khương Hà - Ảnh: X.P

Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Tuồng bội Khương Hà gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân làng Khương Hà, thuộc xã Bố Trạch.

Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, được các nghệ nhân và người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Năm 2025, hát Tuồng bội Khương Hà được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trích đoạn biểu diễn của các em học sinh - Ảnh: X.P

Trong thời gian tham gia lớp trao truyền, các học viên được các nghệ nhân hướng dẫn thực hành, củng cố và hoàn thiện kỹ năng trình diễn, diễn xuất, thể hiện động tác, thần thái và biểu cảm của các nhân vật trong những trích đoạn Tuồng bội truyền thống; trao truyền kỹ thuật hóa trang, vẽ mặt nhân vật Tuồng bội. Đồng thời, thực hành kỹ năng sử dụng, phối hợp các loại nhạc cụ truyền thống, bảo đảm sự nhịp nhàng giữa âm nhạc, lời hát và động tác biểu diễn.

Hát Tuồng bội Khương Hà là loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa địa phương - Ảnh: X.P

Tại chương trình bế mạc, các học viên báo cáo kết quả học tập thông qua những tiết mục, trích đoạn Tuồng bội đã được hướng dẫn và luyện tập, qua đó thể hiện những kỹ năng, kiến thức tiếp thu được trong quá trình trao truyền.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa các nghệ nhân, học viên trình diễn - Ảnh: X.P

Lớp trao truyền góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, đưa nghệ thuật hát Tuồng bội Khương Hà tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống đương đại.