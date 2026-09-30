Để hành trình học sinh đến trường an toàn mỗi ngày

Đến từng trường, vào từng lớp để tuyên truyền

Hơn 1.000 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Yang Mao đã được cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an xã Yang Mao và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vinasme Tây Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”. Với hình thức giao lưu, hỏi đáp và xử lý các tình huống giao thông gần gũi, cán bộ CSGT đã giúp các em tiếp cận những quy định pháp luật một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT hướng dẫn học sinh lái xe an toàn trên mô hình mô phỏng.

Từ những câu hỏi gần gũi, gắn với thực tế hằng ngày như: “Khi qua đường cần làm gì?”, “Ngồi trên xe máy có phải đội mũ bảo hiểm không?” hay “Nếu cha mẹ chạy xe nhanh, các em có dám nhắc nhở?”… đã thu hút sự tham gia sôi nổi của các em học sinh.

Em Nguyễn Thị Thu Hồng (học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo) cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, bản thân em cùng các bạn không chỉ được “biết luật” mà còn “hiểu luật, nhớ luật, chấp hành luật” một cách đúng đắn hơn”, em Hồng chia sẻ.

CSGT phối hợp cùng Công an xã tổ chức hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk còn triển khai cách làm sâu sát hơn, cụ thể hơn như phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng trường, phối hợp Công an xã trực tiếp đến trường, vào từng lớp học, gặp gỡ và hướng dẫn học sinh ngay từ những tình huống các em thường gặp hằng ngày.

Thượng tá Chữ Xuân Thủy, Trưởng Trạm CSGT Krông Búk - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã được phân công phụ trách cụ thể từng trường, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo nhà trường để nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông học đường.

Hướng dẫn học sinh đi đúng, điều khiển xe an toàn khi tham gia giao thông.

Trong từng lớp học, cán bộ CSGT sẽ trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi, giải đáp những tình huống thực tế, phân tích các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông. Cùng với tuyên truyền, lực lượng CSGT và Công an xã còn tiến hành kiểm tra khu vực trông giữ xe, rà soát phương tiện học sinh sử dụng hằng ngày, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp học sinh sử dụng phương tiện không phù hợp độ tuổi, phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết cấu hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 700.000 học sinh tại 625 cơ sở giáo dục. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra hơn 300 vụ tai nạn giao thông, làm 251 người chết, 165 người bị thương. Dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí nhưng tai nạn liên quan đến học sinh vẫn diễn biến đáng lo ngại. Ngoài 48 vụ tai nạn làm 24 học sinh tử vong, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 4.000 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT và Công an xã, phường phối hợp cùng nhà trường tổ chức kiểm tra, rà soát xe không đủ điều kiện tham gia giao thông và độ chế trong nhà trường.

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay từ đầu năm học 2026-2027, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Trong tháng cao điểm, lực lượng CSGT và Công an các xã, phường sẽ tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát tại khu vực cổng trường; kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời rà soát, quản lý những nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng…

Học sinh hưởng ứng cài đặt ứng dụng hướng dẫn lái xe an toàn khi tham gia giao thông.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông cho các em học sinh.

Trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh tại các trường học.

“Khi mỗi học sinh có ý thức, mỗi phụ huynh làm gương, và mỗi nhà trường chủ động trong giáo dục thì “văn hóa giao thông học đường” mới thực sự hình thành. Trách nhiệm này không của riêng ai, mà là của toàn xã hội bởi chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội, công tác kéo giảm vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh mới có thể đạt được những chuyển biến thực chất”, Đại tá Trần Bình Hưng phân tích.