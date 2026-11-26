Nhiều sản phẩm mang thương hiệu địa phương đã có mặt tại Siêu thị AEON MALL Thanh Hóa.

Tại các siêu thị: Co.opmart và GO! Thanh Hóa, hàng Việt hiện diện ở hầu hết các nhóm hàng, từ thực phẩm, nông sản đến bánh kẹo, hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng. Cùng với các thương hiệu trong nước, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cũng được bố trí tại những khu vực dễ tiếp cận người mua. Không chỉ cạnh tranh về giá, hàng Việt ngày càng cải thiện chất lượng, mẫu mã, bao bì và quy trình sản xuất, từng bước trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng nhờ chính giá trị sản phẩm.

Theo bà Trương Khánh Xuân, Giám đốc Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON MALL Thanh Hóa: “Người tiêu dùng địa phương ngày càng quan tâm và ưu tiên lựa chọn sản phẩm nội địa nhờ sự tin tưởng vào chất lượng, mẫu mã và yếu tố an toàn thực phẩm. Hàng Việt có thêm lợi thế từ mức giá cạnh tranh, độ tươi mới ở nhóm trái cây, thực phẩm tươi sống và sự cải tiến trong cách thức giới thiệu sản phẩm. Đáng chú ý, các nhà sản xuất trong nước ngày càng nhạy bén hơn với xu hướng tiêu dùng gắn với chăm sóc sức khỏe, công dụng sản phẩm và phong cách sống hiện đại”.

Tại AEON Thanh Hóa, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được kết nối tiêu thụ như nem chua, giò chả, bánh lá răng bừa, các loại trà, nước mắm truyền thống, mắm tôm, mắm tép. Đây là những mặt hàng có lợi thế về nguyên liệu, hương vị và bản sắc ẩm thực xứ Thanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sản phẩm đặc sản, có nguồn gốc rõ ràng của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để một sản phẩm địa phương có mặt trong hệ thống bán lẻ hiện đại và duy trì sức tiêu thụ ổn định không phải điều dễ dàng. Theo bà Xuân, nhà cung cấp muốn đưa hàng hóa vào hệ thống AEON phải trải qua ba bước đánh giá gồm chất lượng, thương mại và năng lực giao hàng, khả năng cung ứng. Các yêu cầu về giấy phép, chứng nhận, tiêu chuẩn an toàn, ghi nhãn, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc đều được đặt ra chặt chẽ. Trong khi đó, nhiều nhà cung cấp địa phương còn lúng túng trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng, năng lực sản xuất và khả năng cung ứng đồng bộ; một số sản phẩm cũng cần điều chỉnh bao bì, quy cách để phù hợp hơn với thị hiếu khách hàng.

Thực tế này được thể hiện qua cách Công ty TNHH Spicy Country (thương hiệu Spico) chủ động đổi mới sản phẩm. Bên cạnh các dòng tương ớt, tương cà truyền thống, công ty phát triển thêm nước tương lên men từ đậu tương và các loại sốt ướp chế biến sẵn, đáp ứng nhu cầu nấu nướng tiện lợi. Với dòng sốt ướp, người dùng chỉ cần tẩm ướp 15 - 20 phút rồi chế biến bằng nồi chiên không dầu là có món thịt nướng thơm ngon.

Hiện sản phẩm Spico tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng và một số địa phương khác, thông qua các cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ. Sản lượng đạt khoảng 150.000 sản phẩm/tháng, sức mua ổn định so với năm 2025. Điều này cho thấy người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có chất lượng và giá trị sử dụng tương xứng.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, DN đã cải tiến quy trình sản xuất, đạt chứng nhận ISO 22000 và đặt mục tiêu mở rộng nhà máy, hướng tới tiêu chuẩn FSSC nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, DN chú trọng nghiên cứu thị hiếu, phát triển sản phẩm mới, tăng sản lượng và tối ưu quy trình để giảm giá thành. Đây cũng là hướng đi nhằm đưa sản phẩm tiếp cận các kênh phân phối có độ phủ rộng hơn như đại siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi.

Theo anh Lê Minh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Spicy Country: “Khó khăn lớn hiện nay là sự khác biệt trong nhận thức và thói quen tiêu dùng giữa các khu vực. Những sản phẩm có thông tin nguồn gốc, thành phần và quy trình sản xuất minh bạch, hướng đến phân khúc khách hàng quan tâm sức khỏe thường được đón nhận tốt hơn tại các đô thị lớn, trong khi việc tiếp cận người mua ở khu vực nông thôn còn khó khăn. Người tiêu dùng có thể sẵn sàng mua những sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội với giá cao nhưng lại cân nhắc kỹ hơn đối với sản phẩm được đầu tư bài bản, có đầy đủ thông tin và chứng nhận. Bên cạnh đó, sản phẩm địa phương còn hạn chế về khả năng nắm bắt thị trường, bao bì, nhãn mác và quy mô cung ứng. Sự thiếu liên kết giữa cơ sở sản xuất với các hệ thống phân phối cũng khiến nhiều sản phẩm khó tiếp cận những kênh bán lẻ lớn”.

Để hỗ trợ sản phẩm địa phương, AEON Thanh Hóa bố trí khu vực trưng bày riêng tại những vị trí thuận tiện, dễ quan sát, đồng thời tham gia các chương trình kết nối cung cầu do Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tổ chức. Hoạt động này không chỉ góp phần xúc tiến tiêu thụ hàng Việt tại thị trường nội địa mà còn tạo điều kiện để nhà sản xuất nâng cao năng lực, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn.

Để hàng Việt trở thành lựa chọn thường xuyên, DN Thanh Hóa cần phát huy lợi thế nguyên liệu, đặc sản địa phương, đồng thời đầu tư công nghệ, nâng chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Khi đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, giá cả và tính minh bạch, sản phẩm xứ Thanh mới có thể tạo dựng niềm tin và chinh phục người tiêu dùng.