Để hàng địa phương chinh phục người địa phương

Sản phẩm OCOP của địa phương được các siêu thị trưng bày tại nhiều vị trí bắt mắt để người tiêu dùng dễ nhận diện. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Từ nguồn nông sản địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh (xã Duy Xuyên) đã phát triển nhiều dòng thực phẩm dinh dưỡng đạt chứng nhận OCOP 4 sao và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đặc biệt, vào năm 2025, sản phẩm “Thanh gạo lứt hạt và rong biển” của HTX đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Dù từng bước khẳng định chất lượng và xây dựng thương hiệu, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng như tạo thói quen mua sắm lâu dài vẫn là bài toán được HTX đặc biệt quan tâm.

Bà Phạm Thị Duy Mỹ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan cơ sở. Ảnh: NVCC

Theo bà Phạm Thị Duy Mỹ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh, người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, độ an toàn, nguồn gốc nguyên liệu, giá thành và sự tiện lợi khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh đó, câu chuyện thương hiệu, giá trị văn hóa địa phương cùng trách nhiệm của nhà sản xuất cũng góp phần quan trọng tạo dựng niềm tin.

Tuy nhiên, trên thị trường với nhiều thương hiệu đã khẳng định được vị thế, thách thức đối với các HTX không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách hàng mà còn phải “giữ chân” họ bằng chất lượng cùng sự khác biệt.

“Chúng tôi không ngừng cải tiến công thức, mẫu mã, bao bì theo hướng hiện đại, tiện lợi; đồng thời minh bạch thông tin, xây dựng thương hiệu và duy trì mức giá hợp lý. Bên cạnh việc quảng bá, bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi để hoàn thiện sản phẩm. Điều quan trọng nhất là phải tạo dựng được niềm tin để khách hàng tiếp tục quay lại”, bà Mỹ chia sẻ.

Người tiêu dùng dành nhiều sự quan tâm đến các sản phẩm, nông sản địa phương. Ảnh: VĂN HOÀNG

Từ thực tế kinh doanh tại siêu thị, bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng cho biết, người tiêu dùng ngày càng quan tâm và ủng hộ các sản phẩm địa phương, đặc biệt là những mặt hàng đạt chứng nhận OCOP.

Hệ thống siêu thị GO! đã dành các vị trí trưng bày nổi bật tại khu vực đầu quầy, gần lối vào và quầy thu ngân để giới thiệu, quảng bá hàng OCOP. Qua đó, giúp người dân và du khách dễ dàng nhận diện, tìm hiểu, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tuy nhiên, sự quan tâm của khách hàng mới chỉ là điều kiện thuận lợi ban đầu. Để chuyển hóa thành sức mua thực tế và duy trì ổn định, các doanh nghiệp, HTX cần chủ động quảng bá, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và khẳng định uy tín thông qua chất lượng sản phẩm.

Cùng với đó, việc tăng cường sự hiện diện tại các điểm bán lẻ, nhất là hệ thống phân phối hiện đại, sẽ góp phần đưa hàng địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

[VIDEO] - Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng đề xuất giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng địa phương:

Nâng cao sức cạnh tranh

Bên cạnh việc tạo dựng niềm tin, để đứng vững trên thị trường, hàng địa phương còn phải đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, nguồn cung và năng lực cạnh tranh ngay trên quầy kệ.

Bà Nguyễn Lương Minh Trang, Giám đốc Trung tâm MM Supercenter Đà Nẵng cho hay, sức mua các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tại hệ thống ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Nhiều người tiêu dùng lẫn khách hàng doanh nghiệp ngày càng ưu tiên hàng hóa an toàn, có xuất xứ rõ ràng.

Tuy nhiên, để thuyết phục khách hàng lựa chọn, sản phẩm địa phương cần có chứng nhận chất lượng, thông tin truy xuất nguồn gốc minh bạch, bao bì chỉn chu và hình thức trưng bày hấp dẫn.

Hàng địa phương cần đáp ứng những yêu cầu về chất lượng, nguồn cung và khả năng cạnh tranh ngay trên quầy kệ. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo bà Trang, một trong những rào cản của các HTX địa phương là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, khó bảo đảm nguồn cung ổn định, nhất là trong mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, mã vạch, chứng nhận an toàn thực phẩm; công nghệ đóng gói và bảo quản còn hạn chế, ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng cũng như khả năng phân phối.

Để tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại, các cơ sở sản xuất cần chuẩn hóa quy trình, duy trì chất lượng đồng đều, cải tiến bao bì và chủ động phối hợp với nhà phân phối trong các chương trình kích cầu.

“Chúng tôi ưu tiên dành không gian trưng bày cho các thương hiệu OCOP đạt chuẩn, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ qua ứng dụng MM Click & Get và kênh MM Pro. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương để hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ, tổ chức các tuần lễ nông sản OCOP nhằm tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, HTX quảng bá và mở rộng thị trường”, bà Trang chia sẻ.

Siêu thị GO! Đà Nẵng dành vị trí đầu kệ để trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: VĂN HOÀNG

Bà Võ Thị Thu Thủy cũng cho rằng, dù có lợi thế về thương hiệu, các sản phẩm OCOP địa phương vẫn phải cạnh tranh trực tiếp với những mặt hàng cùng loại.

Nguyên nhân là do nhiều cơ sở vẫn phụ thuộc vào phương pháp sản xuất thủ công, tốn thời gian và nhân công, dẫn đến chi phí cao. Vì vậy, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến quy trình và tổ chức sản xuất hợp lý là giải pháp cần thiết để giảm giá thành mà vẫn bảo đảm chất lượng.

Giữa sản phẩm thông thường và sản phẩm đạt chuẩn OCOP, người tiêu dùng có thể ưu tiên hàng OCOP nhờ uy tín thương hiệu. Tuy nhiên, nếu mức giá chênh lệch quá lớn, họ vẫn có xu hướng lựa chọn sản phẩm thông thường. Do đó, các cơ sở sản xuất cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và tối ưu chi phí để tăng sức cạnh tranh. Bà Võ Thị Thu Thủy, Giám đốc Siêu thị GO! Đà Nẵng

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các kênh phân phối và kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, Sở Công Thương thành phố dự kiến tổ chức Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026 qua 4 đợt tại các trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương, chương trình hướng đến các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề, hàng khởi nghiệp và tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, bán hàng, chương trình còn tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất kết nối trực tiếp với bộ phận thu mua của siêu thị, trung tâm thương mại nhằm giới thiệu năng lực cung ứng và từng bước mở rộng kênh phân phối.

Qua đó, góp phần đưa hàng “Made in Da Nang” hiện diện nhiều hơn trên các quầy kệ, tạo cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận và chinh phục người tiêu dùng ngay trên sân nhà.