Để Halloween trở thành ngày hội ý nghĩa hơn trong trường học

Halloween là lễ hội văn hóa có nguồn gốc từ Kitô giáo, được tổ chức vào 31/10 hàng năm để tưởng nhớ các vị thánh, các vị tử đạo cùng tín hữu trung kiên đã qua đời và để con người không còn sợ hãi cái chết. Các hoạt động phổ biến trong lễ hội Halloween là trick-or-treat (bị ghẹo hay cho kẹo), đốt lửa, khắc bí ngô, hóa trang thành những nhân vật ma quái, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn.

Lễ hội này du nhập vào Việt Nam từ lâu và hiện là hoạt động phổ biến ở các trường học. Tuy nhiên những năm gần đây, không ít ý kiến cho rằng Halloween là lễ hội ma quỷ của phương Tây, không phải hoạt động giáo dục và đề xuất cấm tổ chức.

Mới đây, một bài viết với tiêu đề "Đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học! Một trào lưu ngoại lai không mang tính giáo dục" được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã thu hút hơn hàng nghìn lượt bình luận. Con số cho thấy mối quan tâm không hề nhỏ của phụ huynh và giáo viên. Bên dưới bài viết rất đông người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm nên cấm này.

Nhiều người cho rằng, việc tổ chức lễ hội này tại một số trường học ở nước ta thường theo kiểu trào lưu mà không mang tính giáo dục. Nhiều hình ảnh tại trường học nhưng có cảnh ma quỷ, máu me rùng rợn, cách ăn mặc kỳ dị, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và văn hoá học đường. Trong khi đó, nhiều trẻ khi chứng kiến những hình ảnh ma quái sẽ bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi. Đó là chưa kể, học sinh còn có thể mang những đồ vật sắc nhọn, đồ chơi nguy hiểm đến trường lớp gây mất an toàn cho bản thân và bạn bè.

Chính vì thế, một số trường học đã lựa chọn không tổ chức lễ hội Halloween nhằm tránh những hình ảnh phản cảm, đồng thời bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh. Điển hình là vừa qua một trường mầm non ở TP Đà Nẵng vừa đưa ra thông báo tới các bậc phụ huynh như sau: "Do tâm lý còn yếu, dễ gây sợ hãi, bất an cho bé khi tiếp xúc với những hình tượng nhạy cảm đặc trưng của Lễ hội Halloween. Nhà trường vẫn giữ quan điểm từ trước đến nay là không tổ chức Lễ hội Halloween".

Luật Giáo dục, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đều đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chú trọng giáo dục toàn diện và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ những định hướng này, việc tổ chức Halloween trong trường học cũng cần được nhìn nhận theo hướng phù hợp hơn, không chỉ dừng ở câu chuyện nên hay không nên tổ chức.

Thay vì cấm hoàn toàn, một số trường lựa chọn điều chỉnh nội dung, hình thức hoạt động, để phù hợp với lứa tuổi và có ý nghĩa giáo dục đối với học sinh. Cụ thể, trong mùa Halloween 2026, một trường mầm non tư thục tại Hải Phòng đã phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Halloween đáng yêu của bé” với yêu cầu trang phục vui nhộn, thân thiện, không máu me, đáng sợ, phản cảm và không dùng đạo cụ nguy hiểm. Tương tự, một trường học khác cũng tổ chức hội thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Ngôi trường phép thuật”, hướng trẻ đến thế giới cổ tích, trí tưởng tượng thay vì hình ảnh ma quỷ đặc trưng của Halloween.

Sự kiện hưởng ứng halloween của 1 trường mầm non hướng đến những hình ảnh vui nhộn.

Những cách làm này cho thấy lễ hội Halloween không nhất thiết phải gắn với hình ảnh ma quỷ, kinh dị mà có thể trở thành hoạt động trải nghiệm phù hợp với học sinh. Điều quan trọng là nhà trường cần cân nhắc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức, bảo đảm các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và định hướng phát triển văn hóa, giáo dục được nêu trong các Nghị quyết.

Từ câu chuyện nên hay không nên tổ chức Halloween trong trường học, điều quan trọng không phải là lựa chọn giữa chạy theo trào lưu hay cấm đoán, mà cần xác định cách tiếp nhận văn hóa phù hợp. Bản sắc dân tộc cần được gìn giữ, nhưng không chỉ bằng cách nói “không” với những yếu tố bên ngoài. Khi được trang bị kiến thức, học sinh có thể vừa hiểu và tự hào về văn hóa Việt Nam, vừa biết chọn lọc những giá trị tích cực từ các nền văn hóa khác.