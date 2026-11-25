Tại Diễn đàn Điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức cho rằng cảnh quan và tiềm năng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Muốn trở thành điểm đến của điện ảnh, thành phố phải tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo và sản xuất phim. Đây cũng là vấn đề cốt lõi đặt ra với tham vọng xây dựng Hải Phòng thành một cửa ngõ điện ảnh.

Một địa phương có thể sở hữu những bối cảnh độc đáo, nhưng nhà làm phim khó lựa chọn nếu thủ tục khảo sát, cấp phép phức tạp, chi phí cao, thiếu dịch vụ và nhân lực hỗ trợ. Cảnh quan tạo sức hấp dẫn ban đầu, còn điều kiện sản xuất quyết định một đoàn phim có đến và quay trở lại hay không. Trong cuộc cạnh tranh thu hút các dự án điện ảnh, lợi thế tự nhiên sẽ khó phát huy nếu không đi cùng một môi trường làm phim chuyên nghiệp.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái điện ảnh, trong đó hoạt động chiếu phim, giao lưu với khán giả phải gắn với kết nối chuyên môn và hỗ trợ sản xuất. Sáng kiến Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI được Hiệp hội triển khai từ năm 2023 cũng nhằm giúp các địa phương chuẩn bị điều kiện đón đoàn phim, cung cấp thông tin để nhà sản xuất tìm hiểu và lựa chọn bối cảnh.

Đến năm 2026, nền tảng paivietnam.vn đã có dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 bối cảnh quay, hỗ trợ tra cứu điều kiện khai thác, thủ tục, chính sách và đầu mối liên hệ bằng 6 ngôn ngữ. Nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình Hoa Kỳ Bob Cho đánh giá PAI là công cụ hữu ích để giới thiệu Việt Nam, giúp ông có thêm cơ sở thuyết phục các nhà làm phim Hoa Kỳ và quốc tế tìm hiểu, lựa chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất. Tuy nhiên, biết một nơi có cảnh đẹp chưa đồng nghĩa với việc có thể tổ chức sản xuất tại đó. Thông tin về bối cảnh, thủ tục và hỗ trợ chỉ có ý nghĩa khi được chuyển thành điều kiện thực tế.

Điều này được đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Australia Pauline Chan nhấn mạnh từ kinh nghiệm làm phim. Bà mong muốn có một đầu mối tại Việt Nam kết nối các dịch vụ cần thiết, từ cấp phép, tìm bối cảnh đến phối hợp với các công ty trong nước. “Khi sản xuất phim, để làm hoàn thiện các khâu tôi mong muốn chỉ cần đến một nơi để nhờ đơn vị đầu mối giúp kết nối với tất cả dịch vụ mà chúng tôi cần”, bà chia sẻ. Đây cũng là yêu cầu rất thực tế: Nhà làm phim cần một cơ chế hỗ trợ đủ hiệu quả để dành thời gian và nguồn lực cho công việc sáng tạo, thay vì phải tự xoay xở từng khâu tổ chức sản xuất.

Một điểm yếu của môi trường làm phim Việt Nam, theo TS Ngô Phương Lan, là thiếu chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh, nhất là cơ chế hoàn trả một phần chi phí sản xuất mà đoàn phim đầu tư tại địa phương. Đây là chính sách nhiều quốc gia áp dụng để thu hút nhà sản xuất, đồng thời tạo nguồn thu cho các dịch vụ lưu trú, vận tải, ăn uống, thuê thiết bị và nhân lực tại chỗ. TS Ngô Phương Lan dẫn ví dụ Thái Lan thu hút hàng trăm đoàn phim quốc tế mỗi năm nhờ thủ tục thuận lợi và ưu đãi hấp dẫn. Việt Nam cần sớm cụ thể hóa các quy định của Luật Điện ảnh về ưu đãi thuế và những hình thức hỗ trợ khác.

Bà Susan Lee, nguyên Phó Chủ tịch MPA khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng cho rằng thu hút đoàn phim là sự hợp tác hai bên cùng có lợi. Các địa phương cần có tầm nhìn dài hạn, xây dựng cơ chế để nhà sản xuất sẵn sàng đến, chi tiêu và có trải nghiệm tích cực tại Việt Nam. Bà dẫn kinh nghiệm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia trong áp dụng ưu đãi thuế và hoàn trả chi phí sản xuất, đồng thời gợi ý nghiên cứu những hình thức hỗ trợ gián tiếp như lưu trú, vận chuyển.

Một đoàn phim đến địa phương cũng kéo theo nhu cầu về lưu trú, vận tải, thiết bị, nhân lực và hậu cần. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, người lao động tại chỗ có thêm việc làm, nguồn thu. Thu hút đoàn phim vì thế cần được nhìn nhận như một hoạt động kinh tế, chứ không dừng ở quảng bá hình ảnh.

Hải Phòng còn có lợi thế kết nối vùng. Thành phố có thể trở thành điểm tiếp cận để các đoàn phim kết hợp khai thác bối cảnh ở Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương lân cận. Liên kết này sẽ mở rộng lựa chọn cho nhà sản xuất, tăng sức hấp dẫn của cả vùng.