Để giáo dục Lâm Đồng không còn khoảng cách

Thời gian qua, các tổ tàu thuyền an toàn trên địa bàn ven biển tỉnh Cà Mau được duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả, giúp Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình trên biển, chủ động trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động trên biển. Thành viên các tổ tàu thuyền an toàn còn là “cánh tay nối dài” của Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).