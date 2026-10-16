Để giám sát thường xuyên đi vào thực chất

Đoàn giám sát số 576 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát chuyên đề tại phường Linh Sơn.

Gần cơ sở để hiểu đúng vấn đề

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác giám sát thường xuyên đã được Đảng ủy xã Đồng Hỷ tổ chức một cách chặt chẽ, bài bản và có nhiều đổi mới về phương pháp, cách làm. Trong đó, việc phân công cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc được đảng ủy xã xác định là một trong những phương thức quan trọng nhằm duy trì giám sát thường xuyên.

Qua nội dung sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ, trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư và tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, cán bộ phụ trách có điều kiện hiểu rõ công việc đang triển khai, những khó khăn cần tháo gỡ và vấn đề cần cấp ủy quan tâm giải quyết.

Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hỷ, cho biết: Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn và hằng năm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và thời gian thực hiện. Cùng với phân công cấp ủy viên theo dõi cơ sở, địa phương thiết lập đường dây nóng, tổ xác minh thông tin; định kỳ giám sát từ 3 đến 5 tổ chức đảng, người đứng đầu. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công... Cách làm này tạo điều kiện để những phản ánh từ cơ sở được xem xét kịp thời, giúp cấp ủy nhận diện bất cập ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tương tự, tại Đảng bộ xã Tân Cương, công tác giám sát thường xuyên cũng được tiếp cận từ yêu cầu nắm chắc tình hình để tham mưu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, cho biết: Giám sát thường xuyên không chỉ giúp cấp ủy nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên mà còn kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ. Qua đó, những dấu hiệu vi phạm được nhận diện, chấn chỉnh ngay từ đầu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm các nhiệm vụ chính trị được triển khai đúng quy định, hiệu quả.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho thấy, đến tháng 9-2026, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phụ trách, theo dõi địa bàn. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đều đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh phù hợp thực tế.

Nội dung giám sát bám sát những nhiệm vụ đang đặt ra: vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải phóng mặt bằng, tái định cư; tháo gỡ dự án tồn đọng; thực hiện chính sách giảm nghèo; quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp... Thông tin được thu thập qua các cuộc họp, báo cáo, đơn thư, phản ánh của báo chí và dư luận xã hội, giúp kịp thời nhắc nhở, cảnh báo những hạn chế được phát hiện.

Giám sát đến khi có chuyển biến

Nếu ở cơ sở, giám sát thường xuyên giúp nhận diện vấn đề trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thì tại Đảng bộ Thanh tra tỉnh, việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra là nội dung được đặc biệt quan tâm. Đây là khâu đưa những yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vào thực tế, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết: Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện kiến nghị tại các kết luận thanh tra. Trọng tâm là những kiến nghị ban hành trước ngày 1/7/2025 và nội dung liên quan đến các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Với kiến nghị chưa thực hiện dứt điểm, phải rà soát nguyên nhân, xác định lộ trình giải quyết. Yêu cầu ấy cho thấy giám sát phải được nối tiếp bằng trách nhiệm khắc phục.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, những công việc còn tồn đọng càng cần được rà soát, xác định rõ đầu mối tiếp tục thực hiện, bảo đảm việc xử lý được liên tục. Cùng với giám sát thường xuyên, kết quả giám sát chuyên đề cung cấp thêm căn cứ để chấn chỉnh hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên.

Đến ngày 20/8/2026, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 571 tổ chức đảng, 1.796 đảng viên; kết luận 102 tổ chức đảng, 61 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng giám sát chuyên đề 242 tổ chức đảng, 167 đảng viên; yêu cầu 29 tổ chức đảng, 11 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Từ thực tiễn thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU tại các Đảng bộ trực thuộc cho thấy: Giám sát thường xuyên chỉ có chiều sâu và đạt được hiệu quả khi cán bộ hiểu sâu, nắm chắc cơ sở, mọi thông tin được xem xét kịp thời, thấu đáo và trách nhiệm khắc phục được theo dõi đến cùng. Mỗi vướng mắc được tháo gỡ, mỗi thiếu sót được sửa chữa kịp thời sẽ góp phần giữ nghiêm kỷ cương, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và củng cố niềm tin từ cơ sở.