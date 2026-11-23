Trò chơi kéo co đền Trấn Vũ được giới thiệu, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian trong đời sống cộng đồng tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, ngày 21/11/2026. Ảnh: TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), các chuyên gia lĩnh vực văn hóa đã chia sẻ nhiều góc nhìn tâm huyết cùng các giải pháp thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương này, biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh bền vững của dân tộc.

Từ tư tưởng "soi đường" đến bước đột phá về tư duy chiến lược

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Tổng Biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam nhận định, không phải ngẫu nhiên mà trước ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), bắt đầu cuộc trường chinh bảo vệ nền độc lập tự do còn non trẻ của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại chủ trương tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất để bàn về việc xây dựng nền văn hóa mới của đất nước. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc xây dựng nền văn hóa mới của đất nước có vai trò rất quyết định với sự sinh tồn và phát triển lâu dài của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Người nhấn mạnh: "Văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Đông phương và Tây phương mà chung đúc lại. Vì thế, để tạo ra nền văn hóa Việt Nam, cần phải lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ”.

80 năm qua, tinh thần “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đã thành hạt nhân cho đường lối của Đảng ta trong việc coi Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tinh thần ấy cũng là nền tảng tư tưởng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước với tinh thần xây dựng và phát triển văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và là hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cho rằng, bước đột phá mang tính bước ngoặt nhất về tư duy đối với văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay của Nghị quyết 80 là quan điểm chỉ đạo: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc” với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện tư duy về huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân là động lực quan trọng. Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ và các cơ quan báo chí chuyên ngành phải đóng vai trò tiên phong trong việc đưa tinh thần của Nghị quyết 80 đi sâu rộng vào đời sống xã hội vì sự thiết thân, sống còn đối với bản thân mỗi người và ngành mình, đơn vị mình.

Về định hướng giữ gìn bản sắc Việt cho thế hệ trẻ trước làn sóng hội nhập số mạnh mẽ hiện nay, Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa nhận định: "Thực tế mấy chục năm giao lưu, hội nhập từ cuối thế kỷ XX và cả làn sóng hội nhập số mạnh mẽ hiện nay cho thấy, thế hệ trẻ không hề vọng ngoại mất gốc như nhiều người lầm tưởng mà họ càng có ý thức văn hóa dân tộc và hành trình về nguồn của họ ngày một mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, việc định hướng theo đường lối của Đảng trong việc này đối với thế hệ trẻ là rất cần thiết nhưng bản thân quá trình giao lưu hội nhập với thế giới sẽ giúp thế hệ trẻ tỉnh ngộ hơn ý thức về cội nguồn, về bản sắc văn hóa dân tộc. Trong văn hóa, việc ra với thế giới bao giờ cũng đồng hành với việc trở về với dân tộc và điều này đã trở thành quy luật".

Hiện Viện Nghiên cứu Bảo tồn Phát huy Văn hóa Dân tộc và Tạp chí Văn hiến Việt Nam đang xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80, trong đó hạt nhân là nghiên cứu thực hiện phát triển cộng nghiệp văn hóa từ những di sản văn hóa phi vật thể như: Tuồng, chèo, cải lương, bài chòi, hát xẩm, ca trù, hát văn…Viện cũng sẽ duy trì và phát huy hiệu quả giá trị của Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đào Tấn đã hình thành và có uy tín trong 26 năm qua để Giải thưởng tiếp tục là một nguồn động viên tinh thần giá trị cho trí thức văn nghệ sĩ trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống…

Tiết mục trống hội biểu diễn tại lễ khai mạc Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội, ngày 21/11/2026. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn để văn hóa gắn liền với sinh kế và dân sinh

Thạc sĩ Phạm Thị Hương Ngát, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, Nghị quyết 80 đã nâng tầm nhận thức, đưa văn hóa từ phạm vi đời sống tinh thần trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước. Văn hóa phải hiện diện trong mọi quyết sách từ giáo dục, y tế, quản trị xã hội đến bảo vệ môi trường. Việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định quyền sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Dù chủ trương đã rõ, song Thạc sĩ Phạm Thị Hương Ngát chỉ ra rằng, việc bảo tồn văn hóa ở một số địa phương vẫn còn hình thức, hành chính hóa, nặng về tổ chức lễ hội, sự kiện mà chưa sát với nhu cầu thực chất của người dân. Muốn văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, đầu tư có trọng tâm để hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 80 như: Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Theo Thạc sĩ Phạm Thị Hương Ngát, cần thay đổi cách tiếp cận theo hướng không làm văn hóa thay dân, mà tạo điều kiện để người dân tự bảo tồn và trao truyền di sản thông qua việc tháo gỡ 3 điểm nghẽn cơ bản. Trước hết, về cơ chế và nguồn lực, cần có chính sách để cộng đồng và các nghệ nhân trực tiếp tham gia xây dựng, giám sát các chương trình bảo tồn; nguồn lực đầu tư phải đến tận tay người nắm giữ di sản. Về việc gắn bảo tồn với sinh kế, người dân không thể giữ gìn truyền thống nếu đời sống còn bấp bênh; cần kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng, nghề thủ công, ẩm thực… Khi có thu nhập từ chính giá trị văn hóa của mình, người dân sẽ tự giác gìn giữ di sản. Về năng lực tổ chức và sự tiếp cận, cần nâng cao chất lượng cán bộ văn hóa cơ sở, đồng thời bảo đảm các nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng văn hóa bình đẳng.

Thạc sĩ Phạm Thị Hương Ngát cho biết, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh xác định vai trò là cầu nối đưa tri thức khoa học vào thực tiễn thông qua ba hướng: Nghiên cứu các mô hình văn hóa gắn với đặc thù từng địa phương làm cơ sở hoạch định chính sách; triển khai các mô hình bảo tồn di sản gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng hướng tới nhóm yếu thế ở vùng sâu, vùng xa.