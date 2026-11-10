Để dữ liệu đất đai 'đúng-đủ-sạch-sống'

Chạy đua với thời gian

Hơn 3 tháng nay, anh Nguyễn Khánh Bình, cán bộ địa chính Phòng Kinh tế, UBND xã Tuyên Bình gần như dành trọn thời gian cho các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu đất đai. Rời nhà từ 6 giờ sáng, đến 8 giờ tối anh mới rời trụ sở, vượt quãng đường gần 20km để về nhà. Tranh thủ chút thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục “thức” cùng dữ liệu số đến tận 1-2 giờ sáng hôm sau.

“Khối lượng công việc khổng lồ trong khi nhân lực phụ trách còn mỏng, những cán bộ địa chính như chúng tôi đang phải dốc toàn lực để cùng địa phương hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, anh Nguyễn Khánh Bình chia sẻ.

Cán bộ, viên chức UBND xã Tuyên Bình phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai thu thập thông tin bổ sung vào cơ sở dữ liệu đất đai - Ảnh: T.L

Quá trình làm sạch, làm giàu CSDL đất đai trên địa bàn xã đang vấp phải không ít rào cản. Dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ khiến công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, việc xác định chính xác nhân khẩu liên quan đến từng thửa đất trở thành "bài toán" cần tháo gỡ.

Bên cạnh đó, một số trường hợp có số căn cước công dân nhưng thông tin không khớp với họ tên được cung cấp, dẫn đến kết quả tra cứu chưa chính xác hoặc không đủ cơ sở để xác định chủ sử dụng đất. Một số thửa đất chỉ ghi tên, không có họ tên đầy đủ hoặc ghi thông tin “vắng chủ”, gây khó khăn trong việc tra cứu, đối chiếu dữ liệu dân cư.

Thực tế rà soát cho thấy, toàn xã hiện có 1.025 thửa đất có chủ sử dụng đã qua đời nhưng chưa thể cập nhật, làm sạch dữ liệu theo tiêu chí "đúng-đủ-sạch-sống". Dù UBND xã đã tích cực thông báo, tuyên truyền vận động người dân thực hiện thủ tục thừa kế, chuyển quyền, nhưng vướng mắc vẫn phát sinh khi nhiều người thừa kế đi làm ăn xa hoặc xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tuyên Bình cho biết, số lượng cán bộ phòng chỉ được 6 người với 13 vị trí việc làm, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, nông nghiệp, chăn nuôi, hộ nghèo… Điều này đòi hỏi cán bộ phải cực kỳ tập trung, sắp xếp công việc khoa học theo từng nội dung, ưu tiên giải quyết trước các nhiệm vụ cấp bách. Ngoài giờ hành chính, lãnh đạo phòng phải lên lịch cùng cán bộ, công chức làm việc xuyên suốt cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và ban đêm mới mong giải quyết hết khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn như hiện nay.

Song song với nhiệm vụ số hóa đất đai, địa phương vẫn phải duy trì nghiêm ngặt công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường; thực hiện giao đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng đủ điều kiện. Đồng thời, xã tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, tạo quỹ đất phục vụ đấu giá nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội.

"Công việc áp lực và vất vả, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo xã. Đó là điểm tựa tinh thần to lớn giúp chúng tôi vơi bớt áp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Tuyên Bình chia sẻ thêm.

Nỗ lực “chạm mốc” chỉ tiêu

Đến nay, xã Tuyên Bình đã thực hiện đối soát toàn bộ 7.167 dòng thông tin, trong đó xác định 5.312 trường hợp thông tin chủ sử dụng đất sai lệch, chưa thống nhất với dữ liệu của Công an; lập đơn kê khai, đăng ký và nhập dữ liệu lên hệ thống 1.988/1.316 thửa theo kế hoạch được giao, đạt 151% số thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao xã kê khai; cung cấp thông tin 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để cập nhật, quét và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống.

Đến ngày 10/11, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai xã Tuyên Bình đã đạt 96,2% - Ảnh: T.L

“Xác định hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng CSDL đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến cuối năm 2026, địa phương đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc để bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, đồng bộ và cập nhật thường xuyên.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu đến thời điểm này phải kể đến những nỗ lực ngày, đêm của cán bộ, công chức phụ trách địa chính đã nỗ lực vượt qua những áp lực về công việc, thời gian để ưu tiên cho nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện CSDL đất đai, cùng với địa phương hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao”, ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình cho biết.

Không dừng lại ở việc kiểm tra thực địa hay đối chiếu tại trụ sở, chính quyền xã Tuyên Bình đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể, Ban cán sự thôn và tổ công nghệ số cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà", triển khai đồng loạt tại nhà văn hóa thôn để trực tiếp thu thập thông tin. Đến thời điểm ngày 10/11, xã Tuyên Bình đã rà soát, làm sạch 23.217/24.144 thửa đất bảo đảm 4 tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”, qua đó, nâng tỉ lệ làm sạch dữ liệu đất đai lên 96,2%.

Thực tế ở Tuyên Bình chỉ là một lát cắt sinh động cho thấy khí thế và sự khẩn trương, miệt mài của nhiều địa phương trong tỉnh trên hành trình làm sạch, làm giàu CSDL đất đai. Mục tiêu đến tháng 12 năm nay, các địa phương trong tỉnh sẽ hoàn thành làm sạch 100% CSDL đất đai, đảm bảo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”.