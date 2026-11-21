THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Sáng 21/11/2026, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, quyết sách này mở ra cơ hội tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, huy động nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch. Cơ hội đã mở ra, nhưng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, điều quyết định vẫn là hiệu quả tổ chức thực hiện, những giá trị văn hóa được gìn giữ và lợi ích thiết thực của người dân.

Với 468/480 đại biểu tán thành, Nghị quyết số 59/2026/QH16 gồm 14 điều, quy định nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực, thị thực và huy động nguồn lực xã hội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, tạo ra khung chính sách dài hạn, giúp doanh nghiệp và địa phương chủ động hơn trong chiến lược phát triển.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết là một dấu mốc đáng chú ý, thể hiện quyết tâm tạo bước chuyển căn bản trong cách nhìn nhận, tổ chức và phát triển một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng của nền kinh tế. Bước tiến về thể chế này diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh quốc tế.

Việt Nam có những lợi thế nổi bật về văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên, truyền thống hiếu khách và những giá trị nhân văn được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng tiềm năng, dù lớn đến đâu, cũng không tự động trở thành sức mạnh kinh tế. Khoảng cách từ tài nguyên đến sản phẩm, từ điểm đến đến thương hiệu, từ lượng khách đến giá trị thu được vẫn là bài toán cần lời giải căn cơ.

Bởi vậy, một trong những ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết lần này là tạo điều kiện chuyển từ tư duy khai thác những gì sẵn có sang tư duy kiến tạo những giá trị mới. Cảnh đẹp, di tích và lợi thế địa lý là những nguồn lực quý giá, nhưng sức cạnh tranh của du lịch còn được quyết định bởi chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị, công nghệ, tính sáng tạo và khả năng kết nối với các ngành kinh tế.

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo tính chất và vai trò của từng loại dự án. Dự án du lịch chất lượng cao được hỗ trợ; dự án động lực được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Cùng với đó là quy định thu hồi ưu đãi khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Cách tiếp cận này tạo cơ sở để lựa chọn những dự án có chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, thay vì chạy theo quy mô đầu tư đơn thuần.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đây cũng là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Từ định hướng chiến lược đến cơ chế thực thi, điều cần thiết nhất là tạo được sự chuyển động thực chất, để các chủ trương, chính sách được hiện thực hóa bằng những sản phẩm có giá trị, những dự án hiệu quả và những trải nghiệm tốt hơn cho du khách.

Một điểm đáng ghi nhận là chính sách phát triển du lịch dành sự quan tâm đến cả những dự án lớn, những trung tâm tăng trưởng, các nhà đầu tư có tiềm lực và các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, làng nghề, hộ kinh doanh, người lao động địa phương. Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa về kinh tế và xã hội, bởi sự phát triển bền vững của du lịch gắn liền với khả năng tham gia và hưởng lợi của người dân.

Từ các thành phố di sản văn hóa đến các điểm đến biển đảo, sự kiện văn hóa đặc sắc cho thấy ngành Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển toàn diện. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Một ngôi làng trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ cảnh quan, những ngôi nhà cổ, cùng nếp sống, phong tục, ẩm thực, nghề truyền thống và những câu chuyện văn hóa được chính người dân gìn giữ. Khi có việc làm, thu nhập và được chia sẻ thành quả phát triển, người dân sẽ có thêm động lực bảo vệ di sản, giữ gìn môi trường, phát huy bản sắc quê hương.

Ngược lại, nếu sự phát triển chỉ được đo bằng số lượng dự án, quy mô công trình hay lượng khách, trong khi cộng đồng địa phương ít được hưởng lợi, thì tăng trưởng khó có thể bền vững. Vì thế, các chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực, phát triển du lịch cộng đồng và kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương còn mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo sinh kế tại chỗ và đưa những giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực cho cuộc sống hôm nay.

Sự đa dạng về sản phẩm du lịch từ biển, di sản đến sinh thái và trải nghiệm cộng đồng đang góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch phong phú của Việt Nam. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Trong hành trình nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của du lịch Việt Nam, văn hóa cần được xác định là nền tảng tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn riêng của điểm đến.

Một công trình hiện đại có thể được xây dựng ở nhiều nơi, một khu nghỉ dưỡng sang trọng có thể tìm thấy tại nhiều quốc gia, nhưng chiều sâu văn hóa, ký ức lịch sử và đời sống tinh thần của mỗi dân tộc là những giá trị không thể sao chép. Đó là lợi thế đặc biệt để du lịch Việt Nam tạo dựng sự khác biệt và sức cạnh tranh lâu dài.

Tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam càng gợi mở yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa và du lịch. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và quảng bá hình ảnh đất nước. Những giá trị văn hóa đặc sắc của từng vùng, miền cần được chuyển hóa thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, chân thực và có chiều sâu, để du khách hiểu hơn về lịch sử, con người và đời sống Việt Nam.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định Phú Quốc từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, có sức cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, cơ chế đặc thù dù thông thoáng đến đâu cũng không thể thay thế trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Ưu đãi đầu tư phải đi cùng lựa chọn dự án có chất lượng. Phát triển hạ tầng phải gắn với bảo vệ môi trường. Thu hút doanh nghiệp cần bảo đảm lợi ích cộng đồng. Mở rộng thị trường đòi hỏi nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn an ninh, an toàn và xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Đặc biệt, không thể để những chính sách ưu đãi trở thành lợi thế cho các dự án chiếm dụng tài nguyên, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc làm tổn hại cảnh quan và di sản. Hiệu quả cuối cùng cần được đánh giá bằng đóng góp thực chất cho nền kinh tế, chất lượng việc làm, mức sống người dân và những giá trị được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026, với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” quy tụ gần 100 gian hàng với các không gian như “Ký ức”, “Kết nối”, “Công nghệ”, “Miền xanh”, “Tinh hoa” và “Liên kết bốn phương”, giới thiệu đa dạng sản phẩm du lịch, làng nghề, ẩm thực và ứng dụng công nghệ du lịch số, nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến “An toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn”, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 80/NQ-CP. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Điều đó đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, cùng tinh thần hành động rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả. Chính sách cần được triển khai minh bạch, nhất quán, hạn chế tình trạng mỗi nơi vận dụng một cách, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Trong kỷ nguyên mới, cạnh tranh du lịch ngày càng gắn với chất lượng thể chế, trải nghiệm của du khách, thương hiệu quốc gia và khả năng tạo ra những sản phẩm khác biệt. Những lợi thế về tài nguyên, cảnh quan và văn hóa sẽ phát huy giá trị tốt hơn khi được đặt trong một môi trường đầu tư thuận lợi, có sự quản lý hiệu quả và định hướng phát triển lâu dài.

Từ những trải nghiệm văn hóa, di sản lịch sử giàu bản sắc đến lợi thế kết nối các điểm đến trong khu vực, Đồng Nai đang từng bước trở thành điểm đến mới, tạo sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Việc đón các chuyến tàu du lịch cao cấp cập cảng Phước An mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, khai thác tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm và đưa du lịch Đồng Nai vươn rộng hơn ra thị trường quốc tế. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Nghị quyết của Quốc hội đã mở thêm một cánh cửa quan trọng. Nhưng để bước qua cánh cửa ấy, điều cần thiết là một tư duy phát triển dài hạn, sự chủ động trong tổ chức thực hiện và trách nhiệm sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Những dự án đầu tư phải tạo được giá trị kinh tế, nâng cao chất lượng điểm đến, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và cải thiện đời sống người dân.

Du lịch Việt Nam sẽ thực sự cất cánh khi sức hấp dẫn của mỗi điểm đến được chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững; khi người dân được hưởng lợi từ sự phát triển và những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa.

Đó cũng là con đường để du lịch khẳng định vai trò của một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển đất nước, đồng thời đưa những giá trị Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Bài viết: HIỀN LƯƠNG BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA